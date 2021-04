Satiksmē trauksmaini, bet bez cietušajiem

Skats Priekuļu centrā nedēļas vidū. Foto: no albuma Priekuļu centrā nedēļas vidū.

Ar iespaidīgām sekām aizvadītajā nedēļā izvērtušies divi satiksmes negadījumi vēsturiskā Cēsu rajona teritorijā. Par laimi, visos negadījumos nedēļas garumā cietusi tikai viena persona.

Pagājušās nedēļas darba dienas bijušā Cēsu rajona satiksmē pagājušas itin klusi, dienā bijis pa vienam, diviem satiksmes negadījumiem, liecina Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) ziņotais. Brīvdienās auto avāriju bijis vairāk, līdz ar to kopējā nedēļas bilance noslēgusies ar 13 ceļu satiksmes negadījumiem. Tīmeklī publicētajās fotogrāfijās no vismaz divām mūspusē notikušajām avārijām neveiksmīgo notikumu skati rada iespaidu, ka sadursmes bijušas ļoti spēcīgas, tomēr nevienā no šiem negadījumiem cietušo nav.

Sociālā medija Facebook kontā “Sadursme.lv” trešdienas vakarā lietotāji dalījušies ar foto un video, kur redzams uz jumta apgāzies spēkrats zālienā pie Priekuļu Sporta birzītes, nožogojums gar brauktuvi daļēji nopostīts. Savukārt ceturtdienas pēcpusdienā parādījās videomateriāls par divu auto – Audi un BMW – sadursmi ceļa posmā Valmiera – Cēsis. VP VRP Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas vecākā inspektore Ieva Ploriņa “Druvai” apliecināja, ka nedz 14.aprīlī Priekuļos, nedz nākamās dienas negadījumā cietušās personas nav reģistrētas.

Vienīgais notikums, kurā gūti miesas bojājumi, ir kāda iereibuša velosipēdista neveiksmīgais brauciens. I.Ploriņa stāsta, ka tas arī noticis Priekuļu novadā sestdien. Krietni uz krūts uzņēmušais riteņbraucējs mēģinājis valdīt stūri, bet nokritis. Kungam izelpā konstatētas 3,09 promiles alkohola. Jāatzīst, arī kopumā pagājušajā nedēļā pieķerti visai daudz dzērājšoferīšu. Cēsu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā gan tikai divi, bet visā Vidzemē dzērumā pie stūres fiksēti 17 transportlīdzekļu vadītāji.