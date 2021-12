Satiekas tie, kuri vēlas pārmaiņas

Tikšanās. Cēsīs Smilšu laukumā uz pusstundu bija piestājis Saeimas deputāta Alda Gobzema akcijas autobuss. Pats deputāts parunājās un nofotografējās ar sanākušajiem. Foto: No albuma Cēsīs Smilšu laukumā uz pusstundu bija piestājis Saeimas deputāta Alda Gobzema akcijas autobuss. Pats deputāts parunājās un nofotografējās ar sanākušajiem.

Saeimas deputāta Alda Gobzema akcijas “Rododendrs” autobuss vakar piestāja Cēsīs, Smilšu laukumā. Kas tas par pasākumu, rīkotājs centies skaidrot sociālajos tīklos: pret korupciju, zagšanu, sabiedrības dalīšanu. Paust savu nostāju pret varu.

Aplīmētais autobuss un tikšanās ar Aldi Gobzemu bija ieinteresējusi ap pussimts cilvēku. Sanākušie centās ievērot distanci, bija izklīduši pa visu laukumu, sastājušies nelielos bariņos. Saei­mas deputāts Cēsīs uzturējās vien nepilnu pusstundu, sarunā aicināja silti saģērbties, ņemt līdzi malku un bungas un braukt uz Rīgu paust savu neapmierinātību.

Viens no būtiskiem tikšanās brīžiem bija iespēja nofotografēties kopā ar Aldi Gobzemu. To izmantoja gan vīri gados, gan jaunas sievietes, puiši un cienījamas kundzes. Novēlējis drīzu tikšanos, deputāts ar komandu tālāk aizbrauca uz Valmieru.

Sanākušie vēl bariņos turpināja runāties. Trīs vīri spēka gados -Kaspars, Edgars un Jānis -“Dru­vai” pastāstīja, ka atnākuši, lai paklausītos. “Attieksme pret varu un vakcīnu - tas ir kopā. Infor­mācija par visu Latvijā ir vienpusēja, nevar salīdzināt viedokļus. Un tas, kas attiecas uz Saeimas un valdības lēmumiem, tikpat lielā mērā kā pret vai par vakcinēšanos,” skaidroja Kas­pars.

Vīri arī atklāja, ka nav nākuši, lai atbalstītu tieši Aldi Gobzemu, bet gan tāpēc, ka grib pārmaiņas. “Nav alternatīvas. Varai jābūt ar tautu. Bet varu neinteresē, kā dzīvo, jūtas, kādas problēmas ir cilvēkiem. Vai Valsts prezidentam vai veselības ministram pietiks drosmes iznākt pie tautas, uzrunāt,” stāstīja Jānis.

Domājot par nākotni, vīri atzina, ka pat grūti iedomāties, par ko varētu balsot vēlēšanās. “Ie­priekšējās balsoju par it kā mazāko ļaunumu, pārliecināja, ka būs godīgi. Kas iznāca? Reformē to, kas bija stabils. Sabiedrība vairs neinteresē. Mani satrauc naudas tērēšana. Tā būs jāatdod. Pār­dosim vēju! Kad sabiedrību informēs par iecerēto dāņu vēja parku Jūrmalā? Un tā ir ar visu! Viņi nolemj, un labi vēl, ka uzzinām, kas nolemts. Latvija tiek iztirgota,” pārdomās dalījās Edgars, bet Jānis piebilda: “Neviens jau nezina, kas notiks, ja Gobzems tiktu pie varas. Vismaz Cēsīs viņš neko nesolīja, un viņam esot vienalga, vai par viņu balso vai ne. Vai tā patiesība? Cilvēki iet politikā ar vienu mērķi, tad to maina. Kad arī tiec pie varas, kaut ko mainīt neļauj citi. Tā ir politika. Vai pareizi, ka premjers ir no “Jaunās vienotības”, kurai Saeimā vismazāk deputātu? Tauta nevar atlaist Saeimu. Varbūt Saeimai būtu tik daudz drosmes, ka tā nobalsotu par pašas atlaišanu?”

Vīri vēl pārsprieda globālās sazvērestības teorijas, dalījās pieredzē par darbu Zviedrijā un Lielbritānijā, salīdzināja, kā ir Latvijā. “Tas sviests ir piegriezies. Varu kādam politiķim iedod tauta. Tai jābūt tiesībām arī paprasīt atpakaļ,” uzsvēra Kaspars.

Valsts policijas inspektors Raimonds Kalašinskis “Dru­vai”pastāstīja, ka laukumā sanākušie uzvedušies mierīgi. Vai nesaskaņotā pulcēšanos bijis pārkāpums, tiks vērtēts.

“Cilvēki pastaigājās, sarunājās, troksni netaisīja, plakātu nebija. Nekādi saukļi kā citās pilsētās arī neizskanēja,” vērtē Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts un piebilst, ka

satiksmes organizācija un sabiedriskā kārtība, par ko atbildīga paš­valdības policija, netika pārkāp-ta.

No tiem, kuri pusdienlaikā savās gaitās bija iekļāvuši tirgu, ejot gar Smilšu laukumu, gan ne viens vien pauda neapmierinātību. Viņiem nebija pieņemama šāda akcija un cilvēku kopā nākšana, kaut cenšoties turēties atstatus. “Nu gan īstais laiks, kad taisīt politiku! Vēl kāds apsaldēsies. Ziemassvētkus gaidot, cilvēkiem sevī jārod līdzsvars, labestība, nevis jākliedz, cik viss slikti. Līdz Saeimas vēlēšanām vēl tālu, negribas pat iedomāties, kādi busiņi vasarā braukās pa pilsētām,” pārdomas izteica kāda cēsniece, kura tikko tirgū bija nopirkusi skābus kāpostus.