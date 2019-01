Sasniegts gripas epidēmijas slieksnis

Kad gripa klāt. Farmaceita asistente Daina Štāla Cēsu Centra aptiekā apkalpo klientus, izsniedzot zāles, kuras izrakstījis ārsts. Foto: Marta Martinsone-Kaša Farmaceita asistente Daina Štāla Cēsu Centra aptiekā apkalpo klientus, izsniedzot zāles, kuras izrakstījis ārsts.

Gripas pacientu skaits Valmierā pagājušajā nedēļā sasniedzis epidēmijas slieksni, tāpēc no 15.janvāra Latvijā izziņots gripas epidēmijas sākums, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Vidēji Latvijā gripas intensitāte sasniegusi 52,8 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.

SPKC dati liecina, ka gripa šosezon Latvijā jau laupījusi divu cilvēku dzīvības, abiem laboratoriski bija apstiprināta gripa. Viņi nebija vakcinēti. Mirušie ir vīrieši vecumā no 30 līdz 59 gadiem. Iepriekšējā gripas sezonā šī infekcija dzīvību laupīja 91 cilvēkam, bet vēl gadu iepriekš – 75 cilvēkiem.

Vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir ikgadējā vakcinācija, uzsver speciālisti. Ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas 14 dienu laikā pēc vakcinācijas un gripas izplatība parasti ilgst vairākus mēnešus – līdz pat maija beigām -, vakcinēties pret gripu nav par vēlu arī epidēmijas laikā, uzsver SPKC speciālisti, piebilstot, ka arī veselības aprūpes darbiniekiem ieteicams būt vakcinētiem, lai aizsargātu pacientus un sevi.

Valmieras Pārgaujas aptiekā četru komponentu “Vaxigrip Tetra” pretgripas vakcīna nav pieejama un tuvākā laikā to nevarēs iegādāties, turpretī “Influvac”, kas ir trīs komponentu vakcīna, pieejama bez problēmām, ar piebildi…pagaidām. Cēsīs situācija līdzīga. Centra aptiekas farmaceita asistente Daina Štāla: “Arī pie mums “Vaxigrip Tetra” nav pieejama no decembra, taču “Influvac” vakcīnu vēl var iegādāties. Tā kā Valmierā izsludināta epidēmija, cilvēki atkal sarosījušies. Lielā­koties ģimenes ārsti izraksta recepti, cilvēks iegādājas vakcīnu un steidz tuvākajā pusstundā vakcinēties. Šī ir vakcīna, kurai nepieciešama noteikta temperatūra, to nedrīkst uzglabāt siltumā.”

Vairāki aptiekāri vēsta, ka paš­laik situācija stabilizējusies, visvairāk abu veidu vakcīnas pirka decembrī, tagad tās izteiktāk iegādājas tie, kam paredzētas plānveida operācijas. Cenu atšķirības abām vakcīnām ir teju uz pusi, taču farmaceiti skaidro, ka tādēļ lētākā vakcīna nav sliktāka par dārgāko, atšķirība ir tikai komponentēs – “Influvac” ir trīs, “Vaxigrip Tetra” četras, tomēr tās abas pilda savu uzdevumu. Šogad cilvēki čaklāk vakcinējoties, kas varētu liecināt, ka sabiedrības doma mainās.

Vissmagāk ar gripu slimo gados vecāki un cilvēki ar hroniskām slimībām, pacienti ar hroniskām infekcijām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa arī ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm.

Cēsu klīnikā pašreiz gripas karantīna vēl nav izsludināta, taču, ņemot vērā strauji pieaugošo saslimstību ar gripu un akūtām augšējo elpceļu infekcijām, Vidze­mes slimnīcā no trešdienas, 16. janvāra, noteikta karantīna. Lai ierobežotu vīrusu infekciju izplatību, tiek ierobežoti arī pacientu apmeklējumi. Izņēmuma gadījumos pacientu atļauts apmeklēt ar ārstējošā ārsta atļauju, taču apmeklētāji nedrīkst ienākt nodaļā virsdrēbēs, obligāti jālieto apavu pārsegi jeb bahilas, obligāti jālieto arī sejas maska, kuru izsniedz nodaļā. Pirms un pēc apmeklējuma jādezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas arī atrodas 1. stāvā poliklīnikas reģistratūrā un nodaļās. Nodaļās neielaiž apmeklētājus, kuriem ir jebkādi akūtas vīrusa infekcijas simptomi: klepus, šķaudīšana, iesnas, paaugstināta ķermeņa temperatūra. “Šie noteikumi īpaši attiecināmi uz cilvēkiem, kas dodas pie tuviniekiem paliatīvajās nodaļās, arī bērnu nodaļā. Tāpat aicinām apmeklētājus nākt pa vienam, ne kopā ar ģimeni un bērniem. Tieši bērni kā apmeklētāji šajā gadījumā ir ļoti pakļauti saslimšanas riskam,” saka Vid­zemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila.

“Pacientiem, kuri ārstējas stacionārā,” skaidro Vidzemes slimnīcas Kvalitātes vadības nodaļas vadītāja, ārste Inga Zariņa, “jau tāpat ir pazemināta imunitāte. Bet apmeklētāja, pašam to nezinot un negribot, atnestais gripas vīruss var tikai pasliktināt stacionētā pacienta veselības stāvokli. Ie­priekšējo gadu pieredze liecina, ka gripas komplikāciju dēļ daudziem ārstēšanās stacionārā tika paildzināta. Saudzēsim tuviniekus!”

Tāpat cilvēki tiek mudināti būt atbildīgiem un, sajūtot akūtas elpceļu saslimšanas simptomus – paaugstinātu temperatūru, sāpes muskuļos, “kaulu laušanu”, sāpes acu ābolos, galvas un kakla sāpes, sausu klepu -, uzreiz nesaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai nedoties uz slimnīcas pacientu uzņemšanas nodaļu, bet sazināties ar ģimenes ārstu un vienoties par turpmāko ārstēšanās gaitu.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Cēsu nodaļas vecākā ārsta palīdze Santa Rogoča “Druvai” uzsver, ka gripas laikā iedzīvotājiem jānodrošinās ar šādiem gadījumiem paredzētiem medikamentiem mājas aptieciņās, jo NMPD brigāžu mediķi ir primāri specializējušies cilvēka dzīvības glābšanai, nevis dažādu slimību izmeklēšanā, viņi izsaukuma gadījumā receptes neizraksta. Tāpat mediķi atgādina, ja savu ģimenes ārstu neizdodas sazvanīt, ir pieejams ģimenes ārstu bezmaksas konsultatīvais tālrunis 66016001, kur zinoši mediķi uzklausa un konsultē iedzīvotājus darbadienās no pulksten 17 līdz astoņiem rītā. Ja iestājies apjukums un grūti pieņemt lēmumu, iedzīvotāji aicināti uz šo tālruni zvanīt arī brīvdienās un svētku dienās. Ja sarunas laikā konsultatīvā tālruņa mediķis secinās, ka situācija ir kritiska un neatliekamā palīdzība jāizsauc, pacients būs drošās rokās un pārliecināts, ka brigādes izsaukums būs pamatots.

SPKC epidemiologi atgādina – lai novērstu vīrusu izplatīšanos, ja cilvēkam ir gripa vai gripai līdzīga saslimšana, šķaudot vai klepojot jāizmanto salvetes un pēc tam jānomazgā rokas. Epidemiologi aicina saslimšanas gadījumā palikt mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu.

Par pagājušajā nedēļā stacionētiem pacientiem ar gripu ziņoja arī Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Ventspils un Jēkabpils slimnīcas, kurās hospitalizēti 113 pacienti, no tiem 33 pacienti ar gripas izraisītu pneimoniju. Kopš gripas sezonas sākuma kopumā ziņots par 428 hospitalizētiem pacientiem, no tiem 72 gripas izraisītas pneimonijas gadījumos.