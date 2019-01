Sasnieg arvien vairāk

Arī pilsēta sniegā. Laukos putenis daudzviet sanes kupenas, ka ne notīrīt, taču arī Cēsis pirmdienas rītā bija sniega pilnas, brauktuvju un ietvju tīrītāji ielu malās bija sadzinuši augstus vaļņus. Foto: Marta Martinsone-Kaša Laukos putenis daudzviet sanes kupenas, ka ne notīrīt, taču arī Cēsis pirmdienas rītā bija sniega pilnas, brauktuvju un ietvju tīrītāji ielu malās bija sadzinuši augstus vaļņus.

Janvāra vidū un aizvadītās nedēļas nogalē ziema parādīja, ka šis ir viņas gadalaiks. Lai gan Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka Priekuļu meteostacijā sniega segasdziļums reģistrēts 21 centimetra biezumā, bet Zosēnos 23 centimetri, daudzviet sniega ir krietni vairāk.

“Sniegs ir līdz ceļgaliem, savi centimetri 45 būs diezgan daudzviet. Sniega kalni ceļmalās aug. Apakšā ir piesalis un ledus, pa virsu irdenāks. Ja atkal būs kārtīgs putenis, ceļus aizputinās, būs sarežģīti tīrīt, ceļmalās jau ir lielas kaudzes,” stāsta vecākā saim­niecības pārzine Zaubes pagastā, Amatas pašvaldības Ko­munā­lās nodaļas vadītāja vietniece Valda Veisenkopfa un uzsver, ka nedēļas nogalē pagasta ceļi tīrīti divreiz. Svētdien vairākas reizes sagriezās kārtīgs sniegputenis, tīrīšana bija jāsāk no gala. Pagastā ceļus šķūrē divi traktori, vienam jānobrauc 54 kilometri, lai savu maršrutu izbrauktu, paiet desmit stundas. “Ceļi nav gari, bet ir lieli pārbraucieni. Kad biezāka sniega kārta, cenšamies attīrīt arī ceļa galus. Pagasta centrā ielas un celiņus tīra pašvaldības traktors. Darba pietiek visai dienai,” pastāsta zaubēniete un uzsver, ka skolēnu autobusi kursē, neviens neiztīrīta ceļa dēļ mājās nav palicis.

“Pie mums ir skaista ziema. Vietām sniegs sapūsts līdz pat diviem metriem, citviet desmit centimetri,” saka Jaunpiebalgas paš­valdības ceļu meistars Kristaps Dravants. Nedēļas nogalē nācās ceļus tīrīt divreiz. Sestdien tīrītāji cītīgi strādāja, bet svētdien atkal sasnigs. “Kad snieg, ceļus netīra. Pēc snigšanas stundas trīs paiet, kamēr tīrītāji izbrauc visus ceļus,” skaidro K.Dravants un piebilst, ka pašvaldība gādā arī, lai ceļi būtu iztīrīti vientuļajiem pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Taču, ja kādam vajadzīga palīdzība, iespēju robežās nekad netiek atteikts. “Kad būs iespēja, rievosim ceļus, rievošana uzlabo brauktuves kvalitāti,” bilst K.Dravants.

Arī Vecpiebalgas pusē sniega segas biezums daudzviet ir vismaz pusmetrs. “Skolēnu autobusi bērnus izvadājuši, visi tikuši, kur gribējuši,” uzsver Vecpiebalgas pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītājs, Inešu saimniecības vadītājs Viesturis Burjots. Viņš atzīst, ka tāds putenis, kāds Ine­šus ietina sestdien, sen nav bijis. Inešu centrā no daudzdzīvokļu mājas loga kaimiņu māju nav varēts saskatīt. “Svētdien ceļi tika iztīrīti, bet drīz uznāca kārtīga debess un bija jāsāk viss no sākuma,” pastāsta inešnieks un piebilst, ka visos novada pagastos situācija ir līdzīga. Kur bija lielāks putenis, lielākas arī kupenas un sniega aizvilkti ceļi.

“Sniega dēļ dažos maršrutos satiksmes autobusi nedaudz kavējās, bet problēmu nebija, visi reisi tika izbraukti,” saka AS “CATA” ražošanas inženieris Ingus ­Lai­viņš. Viņš atzīst, ka pirms lielās snigšanas šoferiem bija vajadzīga meistarība, lai brauktu pa slidenajiem grants ceļiem. “Lī­gatnē, Ratniekos, autobuss saslīdēja, bija vajadzīga traktora palīdzība. Tas ir ceļš, par kuru parasti uzturētāji gādā tad, kad citi notīrīti, nokaisīti. Ar to rēķināmies, bet ceļam tomēr jābūt tādam, lai no tā neslīd nost,” pastāsta I.Laiviņš.

Katra ziema šķiet kā jauns izaicinājums, jo nekas tik ātri neaizmirstas kā laikapstākļi. 2000.gadā 24. janvāris — pēc spēcīga sniegputeņa sniega sega Alūksnē sasniedza 28 cm, Rīgā 20 cm biezumu, savukārt 2013.gadā pirmās dekādes beigās visa Latvija pārklājās ar sniega segu. Lielākajā valsts daļā tā saglabājās līdz mēneša beigām. Biezākā sniega sega bija Vidzemes un Alūksnes augstienēs – vidēji mēnesī 21- 23 cm, maksimāli – 28 – 33 cm. Savukārt viss 1988. gada janvāris Latvijā pagāja ar epizodisku un ļoti plānu (līdz 8 cm) sniega segu. Rietumu rajonos vietām piemājas dārzos ziedēja prīmulas, ceriņiem un augļu koku pumpuriem parādījās jau zaļas maliņas. Tikai pirms trim gadiem,

2016.gada janvārī, visbiezākā sniega sega, 51 cm, tika novērota mēneša otrajā dekādē Vičakos, Ventspils novadā. Intensīva un ilgstoša snigšana sākās mēneša pirmajā dekādē. Mēneša beigās, gaisa temperatūrai paaugstinoties, sniegs bija nokusis gandrīz visā valstī.

Savukārt pagājušās otrdienas vakarā un naktī uz trešdienu Rīgā ne tikai spēcīgi sniga, pustrijos naktī galvaspilsētā reģistrēts arī zibens spēriens – šogad pirmais Latvijā.