Saslimstības pieaugums vērojams visur

Cēsu novadā saslimstība ar “Covid-19 joprojām ir augstāka nekā vidējā valstī. Salīdzinošais rādītājs, līmenis uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, Latvijā ir 1653,1 gadījums, Cēsu novadā – 1846,4. Taču Cēsu novads vairs nav starp tām desmit pašvaldību teritorijām, kur ik dienu ir lielākais inficēto skaits. Tomēr līdz svētdienai Cēsu novads arvien bija starp tiem, kur pēdējās divās nedēļās lielākais sasirgušo skaits. Pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem 24.oktobrī novadā bija reģistrēti 760 “Covid -19” slimnieki.

Skaidrojot inficēšanās gadījumus Cēsu novadā, SPKC pārstāve Ilze Arāja norāda, ka situ­ācija mūspusē ir līdzīga kā iepriekš: “Ir gadījumi, kas saistīti ar atsevišķiem uzņēmumiem, vēl tāpat atsevišķu skolu skrīningi, kur parādās pozitīvie gadījumi, kā arī ģimenes kontakti.”

Vērtējot, vai nav kādi lielāki inficēšanās uzliesmojumi atsevišķos novada pagastos, Ilze Arāja skaidro, ka to nevar tik nepārprotami pateikt: “Piemēram, cilvēks, kurš dzīvo Vecpiebalgā, brauc strādāt, piemēram, uz Jaunpiebalgu vai Cēsīm, vai Līgatni, vai ir skolotājs Siguldā. Ja skolotāja inficēšanās ir saistīta ar saslimšanu klasē, viņš kā vīrusa skartais parādīsies Vecpie­balgā, lai gan inficēšanās vieta būs Sigulda. Iepriekš bija piemēri, ka cilvēki, kuri dzīvo Līgatnē vai Piebalgas pusē, strādā Van­gažos un darbavietā arī inficējas. Un, lai gan palielinās pagastā inficēto skaits, infekcijas avots ir pavisam citur un epidemiologi strādā ar konkrēto uzņēmumu, lai vīrusa izplatību ierobežotu. Pro­tams, iepriekš ir bijušas situācijas, kad parādās inficēšanās konkrētā vietā, kad sasirgst gan skolēni, gan strādājošie uzņēmumos, gan ārpusdarba aktivitātēs. Līdzīgi bija arī Cēsīs pirms vairākām nedēļām, kad ļoti daudz gadījumu parādījās skolu testēšanā, bet skaidrs, ka bērni neslimo autonomi, jāņem vērā ģimene, no kuras bērns nāk, jo var gadīties, ka vecāks vīrusu atnes no darba un inficējas ģimene.”

Ilze Arāja, vērtējot inficēšanās apjomu, rosina skatīties reģionu kopumā: “Nenoliedzami, šobrīd Vidzemē ir vērojams pacēlums. Valmierā tas bija no septembra vidus, pēc tam arī Cēsīs. Bet jāņem vērā, ka saslimstības pieaugums ir vērojams visā Latvijā.”

SPKC dati liecina, ka 24.oktobrī Valmieras novadā 14 dienu kumulatīvais kovida slimnieku skaits bija 74, salīdzinošais kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju 1442,4, Smilte­nes novadā attiecīgi 231 un 1272,1.