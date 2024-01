Sarunā par aktuālo izskan viedokļi

Te top biezpiens. Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits, “Straupe” ražošanas vadītājs Rolands Jomerts un valdes priekšsēdētājs Imants Balodis ražošanas cehā, kur strādā Valdis Krakops. Foto: Sarmīte Feldmane Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits, “Straupe” ražošanas vadītājs Rolands Jomerts un valdes priekšsēdētājs Imants Balodis ražošanas cehā, kur strādā Valdis Krakops.

Piensaimnieku kooperatīvajā sabiedrībā “Straupe” darba vizītē tika uzņemts Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits, ministra palīdze Anželika Lazdiņa un biedrības “Siera klubs” vadītāja Vanda Davidanova. Diemžēl ministrs Armands Krauze neatbrauca objektīvu iemeslu dēļ, taču tikšanās reizē tika pārrunāts piensaimniecības nozarē aktuālais – gan saistītais ar piena ganāmpulku saimniecībām, gan piena pārstrādi.

“Maza, stabila, efektīva ražotne. Tirgū vienīgais kooperatīvs – piena pārstrādes uzņēmums,” ienākot pienotavā, sacīja V.Davidanova un uzsvēra, ka “Straupi” var tikai apbrīnot gan par to, ko viņi ražo, gan prasmi noturēties visās ekonomiskajās pārmaiņās un krīzēs.

Viesi tika iepazīstināti ar ražotni, izstaigāja ražošanas telpas, kur top daudzu iecienītais biezpiens, Jāņu siers, krējums, jogurti un dažādi deserti. Ar lepnumu kooperatīvās sabiedrības valdes priekšsēdētājs Imants Balodis parādīja pirms gada uzcelto noliktavu, kā tā atvieglo darbu ekspeditoriem. Pamazām projektos piesaistot līdzekļus, nepārtraukti tiek domāts par attīstību. Top jauni projekti, lai nomainītu laiku nokalpojušās iekārtas.

“Lopkopības saimniecībām šis bijis grūts gads, kaut lopbarība savākta, tā nebūs tik kvalitatīva kā parasti. Kooperatīvā ir 35 biedri, piena ražotāji. Pērn mums vidējā piena iepirkuma cena bija 46,2 centi par kilogramu piena, kas ir apmēram 30 procenti vairāk nekā vidēji Latvijā. Līdztekus tam šo­gad iepirktajam pienam pievienoto vērtību esam dubultojuši,” stāstīja I.Balodis un uzsvēra, ka 30 procentus saražotās produkcijas pārdod kooperatīva veikalos, pārējo lielveikalos, piegādā skolām, citām pašvaldību un valsts iestādēm.

Ne viens vien, arī šīs reizes viesi, vēlējās uzzināt, kur meklējams straupiešu 30 gadu veiksmes stāsts. Vienas atbildes nav, bet, kā uzsvēra ražošanas vadītājs Ro­lands Jomerts, produkcijas kvalitāti nosaka darbinieku profesionalitāte, no tās atkarīga produktu garša un kvalitāte. Savukārt I.Balodis papildināja, ka “Strau­pes” produkcijai ir kvalitātes prestižs. Ar to, protams, jālepojas, bet jāprot arī noturēt.

Vērtējot šo gadu, I.Balodis atklāja, ka samazinājies pārstrādātā piena daudzums. Seši kooperatīva biedri – piena lopkopības saimniecības -pārtraukušas darbību. Ne piena iepirkuma vai varbūt neveiksmīgas saimniekošanas dēļ, bet nav nākamās paaudzes, kas turpinātu strādāt nozarē.

Viesi arī tikās ar kooperatīva valdes locekļiem Gunitu Magoni, Raiti Bāliņu, Normundu Ruķi un Jāni Grosbergu. “Katrai nozarei ir kādas problēmas. Ikvienam jāsaprot, ka pasaule mainās, tāpat ģeopolitika, paradumi. Nākamgad mainīsies Eiropas Savienības finanšu plūsmas apjoms. Ikvienam uzņēmējam jāseko līdzi, jābūt gatavam mainīties. Ja izaudzētais, saražotais kādam ir vajadzīgs, to pirks, ja ne, vai nu kaut kas jāmaina, vai jābeidz uzņēmējdarbība. Ne visi, kuri saka, ka viss ir slikti, nav pieļāvuši kādas kļūdas, domājot, ka darīs tāpat kā pirms desmit gadiem un viss būs labi, dzīvojuši nepamatotās cerībās. Zemkopības ministrija pēdējos gados ir kļuvusi par tādu kā finanšu pārdales ministriju. Kad zemnieks prasa, kur likt pienu, graudus, tas jautājums viņam pašam, ne ministrijai,” pārdomās dalījās N.Šmits un piebilda, ka “Straupe” katram piena kilogramam rada pievienoto vērtību. “Taču cik tonnu piena, graudu kopumā tiek aizvests uz kaimiņvalstīm? Tos varētu pārstrādāt Latvijā, radīt jaunu pievienoto vērtību. Koku bizness to apguvis, reti kurš eksportē baļķus, esam iemācījušies tos pārstrādāt.”

Diskusija raisījās, kādu atbalstu zemniekiem attīstībai varētu sniegt valsts, par eksporta iespējām, par zaļo un bordo karotīti, pārtikas piegādi skolām, par biopiena ražošanu. To patērētājiem piedāvā arī “Straupe”. Apkārtnē ir tikai viena sertificēta bioloģiskā piena lopkopības saimniecība “Grantskalni” Raiskuma pagastā. “Piensaimniecības nākotnē izaicinājumu daudz, sākot ar to, vai būs piena ražotāji,” bilda N.Ruķis, un visi atzina, ka par to jādomā valsts līmenī. Tika pārrunāti vēl citi jautājumi.

Pēc sarunas ar valdi N.Šmits vairākiem piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Straupe” darbiniekiem pasniedza ministrijas Atzinības rakstus par ilggadēju nevainojamu darbu piensaimniecības nozarē un par godu sabiedrības 30 gadu jubilejai. Tos saņēma valdes loceklis Jānis Grosbergs, piena produktu ražotājas Vizma Skuja un Edīte Putniņa, autovadītājs – ekspeditors Oskars Mednis, galvenā grāmatvede Ilona Kūlīte, pašražotās produkcijas tiešās pārdošanas veikala vadītāja Inese Ērenbote, ražošanas vadītājs Rolands Jomerts, valdes sekretāre – lietvede Iveta Balode. Īpaši tika godināts kooperatīva ilggadējais vadītājs Imants Balodis, viņš saņēma Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu nozarē.