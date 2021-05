Sarūk eksāmenu kārtotāju skaits izvēles priekšmetos

Līgatnē Jauno Līderu vidusskola uzņēma Nītaures vidusskolas abiturientus, abu mācību iestāžu audzēkņi eksāmenu kārtoja kopā. Foto: Līga Salnite Jauno Līderu vidusskola uzņēma Nītaures vidusskolas abiturientus, abu mācību iestāžu audzēkņi eksāmenu kārtoja kopā.

Epidemioloģisko apstākļu ietekmē arī mūspusē būs vairāk vidusskolēnu, kuriem centralizētos eksāmenus nāksies kārtot papildtermiņā jūnija otrajā pusē. Arī šogad jaunieši labprāt izmanto pandēmijas dēļ doto iespēju nekārtot eksāmenu izvēles priekšmetā.

Tieši pirms nedēļas – 11.maijā – ar centralizētā eksāmena angļu valodā rakstisko daļu aizsākās 12.klašu valsts gala pārbaudījumu sesija, akadēmiskiem pārdzīvojumiem piesātinātākais posms abiturientu pieredzē. Pēc pārbaudījuma svešvalodā nokārtošanas arī mutvārdu formā otrdien, 18.maijā, jaunieši demonstrēja līdz šim apgūto latviešu valodā, savukārt obligāto eksāmenu stafeti noslēgs gala pārbaudījums matemātikā, kas paredzēts piektdien, 21.maijā. Tālāk cits pēc cita sekos arī centralizētie eksāmeni izvēles priekšmetos, taču jāteic – līdzīgi kā pērn, kad pirmo reizi komplicētā mācību procesa dēļ tika lemts neuzspiest abiturientiem kārtot kaut vienu eksāmenu izvēles priekšmetā, arī šogad daļa topošo vidusskolas beidzēju labprātāk atsakās no lieka eksāmena.

Iepriekš nebijusi centralizēto eksāmenu sesijas iezīme ir to vidusskolas beidzēju pieaugošais skaits, kuriem eksāmenus nāksies kārtot sesijas papildu termiņā. Tā šogad ilgs no jūnija vidus līdz pat jūlija pirmajām dienām. Kā avīzei atzina Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrov­ska, vismaz ierastos apstākļos tie ir visai reti izņēmuma gadījumi, kad kāds abiturients pēkšņu veselības sarežģījumu vai citu iemeslu dēļ nav varējis piedalīties pirmajā eksāmena norises dienā un tamdēļ nāktos izmantot papildu termiņu, taču šoreiz klāt nācis obligāti veicamais “Covid-19” tests. Jaunietis eksāmenu var kārtot tikai tad, ja testa rezultāts ir negatīvs. Piemēram, par aizvadīto nedēļu zināms, ka sešiem Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) audzēkņiem pirms angļu valodas eksāmena veiktajā testā atklājies pozitīvs rezultāts. Līdz ar to viņi kopā ar vēl pāris audzēkņiem no Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (AKCMV) šo eksāmenu liks 14.jūnijā, liecina arī Cēsu novada Izglītības pārvaldes vadītājas Lolitas Kokinas teiktais. Līdzšinējos gados visā valstī papildu termiņa iespēju izmantot vajadzēja maz abiturientiem un uz šīm eksāmenu otrajām iespējām bijis jāierodas kādā galvaspilsētas izglītības iestādē. Šoreiz – mūspuses papildu termiņa eksāmenu kārtotāji varēšot zināšanas pierādīt tepat Cēsīs.

Uz eksāmenu angļu valodā vēsturiskā Cēsu rajona teritorijā esošajās izglītības iestādēs kopumā bija pieteikti nedaudz vairāk kā 350 jaunieši, taču, kā pieminēts, ne visi varējuši piedalīties. Obligāto svešvalodas eksāmenu krievu valodā kārtot vēlējušies tikai 25 vidusskolas beidzēji. Latviešu valodas pārbaudījumam sākotnēji pieteikti 370, bet gaidāmajam eksāmenam matemātikā – 365.

Komentējot interesi par centralizētajiem eksāmeniem izvēles priekšmetos, no kuriem citkārt vismaz viens bijis jānokārto, D.Dombrovska apstiprināja sarūkošu tendenci.

Piemēram, mūspusē jau tradicionāli bijusi liela piekrišana vēstures eksāmenam. Ja reiz viens obligāti jāizvēlas, tad šo labprātāk izvēlējušies lielākoties VTDT audzēkņi. Arī šogad sākotnēji šim eksāmenam pieteikti 85 jaunieši no visa kādreizējā Cēsu rajona (70 no VTDT un 15 no Cēsu izglītības iestādēm), kuri joprojām datu sistēmā uzrādās kā 24.maijā gaidāmā eksāmena dalībnieki. Taču jaunieši aptaujāti, un ir zināms, ka lielākā daļa noteikti izmantos iespēju atteikties no izvēles eksāmena. D.Dombrovska atklāja, ka pēc pagaidām zināmā ārpus Cēsu pilsētas joprojām šo eksāmenu vēlas kārtot vien pieci jaunieši. Ķīmijas eksāmenam pieteikušies 12 pārstāvji no CVĢ un viens skolēns no lauku vidusskolas, kurš tomēr nupat atteicies no šīs izvēles. Fizikas centralizētajam eksāmenam pagaidām no Cēsu pilsētas pierakstīti vien ģimnāzisti – atkal 12 no CVĢ – un 68 audzēkņi no VTDT, taču vēl nav zināms, cik no eksāmenu atteiksies. 1.jūnijā paredzētajam bioloģijas eksāmenu vismaz pagaidām gatavojas 35 vidusskolēni no visas Cēsu apkaimes.

Attiecībā uz epidemioloģiskās drošības prasībām izglītības pārvalžu vadītājas apliecina, ka šogad jau vairs nav bijis satraukuma, pirmās ugunskristības ar dažādo nosacījumu izpildi bija jau pērn. Lai nodrošinātu distancēšanos, izmantotas krietni vairāk telpas kā eksāmenos pirms pandēmijas, turklāt, ja vien iespējams, eksāmeni rīkoti katrā izglītības iestādē atsevišķi. Šogad rūpju grozā nāca klāt vēl pedagogu, eksāmena novērotāju un pašu audzēkņu testēšanas organizēšana, kā arī nelielas bažas, ka kāds vidusskolēns varētu vienkārši aizmirst paņemt līdzi savu testa rezultātu, līdzīgi kā citus gadus atgadījies ar personu apliecinošo dokumentu, bez kura nu nekādi pārbaudījumā piedalīties nedrīkst atļaut. “Taču līdz šim visi bijuši ļoti apzinīgi, šādas situācijas nav bijušas,” apstiprina D.Dombrovska par pirmajiem eksāmeniem novadu skolās.