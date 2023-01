Sarīko svētkus ukraiņu ģimenēm

ROTAĻAS, DĀVANAS UN PRIEKS. Gadu mijas svētkos ukraiņu bērni gāja rotaļās, runāja dzejoļus, dziedāja un mācījās arī latviešu tautisko deju soļus. Foto: no albuma Gadu mijas svētkos ukraiņu bērni gāja rotaļās, runāja dzejoļus, dziedāja un mācījās arī latviešu tautisko deju soļus.

Ukraiņu ģimeņu bērnus Cēsīs aicināja uz gadu mijas svētkiem. Par pasākumu bija parūpējušies aktīvie cēsnieki.

Jaungada eglītes pasākums notika Cēsu pilsētas Pastariņa sākumsskolā, to ar draugu un atbalstītāju palīdzību rīkoja cēsniece Ināra Geseltiņa. Uz svinībām bija atnākuši gandrīz 60 bērni, bet saldumu paciņas izdalīja vairāk, jo tās tika nogādātas arī uz Drabešu Jauno pamatskolu, kur mācās bērni no Ukrainas, kā arī bērniņiem, kuri ziemas vīrusu dēļ nevarēja ierasties.

Bērniem piedāvāja rodošas nodarbes: veidot dažādas lietas no papīra, darināt rokassprādzītes no dzijas, darboties ar konstruktoriem. Sporta zālē bērni izbaudīja fizisko aktivitāšu prieku, rotaļas, arī latviešu tautas deju pamatsoļu apgūšanu. Baltajā zālē priecēja Pastariņa sākumskolas audzēkņu priekšnesumi. Un tad jau ieradās Ziemassvētku vecītis ar dāvanām. Bērni no Ukrainas gan runāja dzeju, gan dziedāja dziesmas dzimtajā valodā.

Ināra Geseltiņa “Druvai” atzina, ka ir liels gandarījums par pasākumu, tas sniedza ģimenēm prieku: “Lai arī viņi paglābušies no kara, daudziem arī šeit neklājas viegli. Saņēmu daudzus jo daudzus paldies, ģimenes nebija cerējušas, ka viņiem varētu būt svētku pasākums. Bet īpaši mani aizkustināja septiņgadīgas meitenītes pasniegtā dāvaniņa – pašas taisīts eņģelītis no papīra. Viņa teica: “Jūs esat mūsu eņģelis!” Tagad eņģelītis man mājās stāv goda vietā.”

Pasākuma iniciatore teic, ka sarīkot svētkus bija iespējams, pateicoties ikviena iesaistītā atsaucībai, arī daudziem jo daudziem ziedotājiem, kuru atsaucība deva iespēju sagatavot patiešām bagātīgas Ziemassvētku paciņas. “Bija tik daudz konfekšu, ka tad, kad mājās gatavoju paciņas, jutos kā konfekšu fabrikā. Līdz ar dāvanām ikviens saņēma arī Pastariņa skolas bērnu zīmētos apsveikumus ar vēlējumiem, kas ierakstīti ukraiņu valodā,” stāsta I.Geselti­ņa. Sākotnēji bijusi doma saldumu paciņas nogādāt ukraiņu ģimenēm, kurām zina dzīvesvietu, jo nebija telpu, kur rīkot pasākumu. Daloties ar ideju par svētku rīkošanu ar Andri Leitasu, viņš ieteicis Pastariņa skolu, kur mācās viņa bērni: “Un skola patiešām bija atsaucīga, par visu bija padomāts. Daudzas ukraiņu ģimenes dzīvo saspiestos apstākļos, šaurās istabiņās, kur bērniem nav lielu iespēju izkustēties, šāds pasākums viņiem deva iespēju baudīt svētkus, izkustēties, rast prieku. Liels paldies gan sākumskolai par atsaucību, gan maniem lielajiem palīgiem Andrim Leitasam un Judītei Lībietei, arī Ziemassvētku vecītim Ilmāram.”

Pēc svētkiem ar Ināras starpniecību ukraiņu ģimenēm varēja palīdzēt , apmaksājot daļu iegādāto medikamentu. Finansiālo atbalstu nodrošināja amerikāņu misionāri, kas arī vēlas atbalstīt ukraiņus. Atbalstītāji ir arī vietējie. Ināra Geseltiņa izceļ Ilzi un Zinti Žvartus, Allu Oldermani-Vadzin­sku, arī veikalu “Solo” un uzņēmumu “Vinnis”.

Ināra Geseltiņa ir pensionēta mediķe, viņa daudzas ukraiņu ģimenes, kas dzīvo mūsu novadā, pazīst personīgi. Līdz ar Krievijas kara sākumu Ukrainā un patvēruma meklētāju ierašanos Latvijā domāja, kā varētu palīdzēt. I.Geseltiņa palīdzējusi ar transportu, ar apģērbu, arī sameklēt ģimenes ārstu, nepieciešamos speciālistus, atrast īres dzīvokļus ar pieņemamiem noteikumiem, arī darba sameklēšanu.

Jau pavasarī Ināra kara bēgļu bērniem sarīkoja Lieldienu pasākumu Rakšos, šoziem plānots uzrunāt Žagarkalnu, lai bērni var izbaudīt ziemas priekus.

Ināra Geseltiņa teic: “Kā varam, tā palīdzam. Gandarījumu dod sajūta, ka varam kaut nedaudz iepriecināt, atvieglot viņu dzīvi, radīt svētkus. Dzīvoju šīm ģimenēm līdzi. Viņi sapņo par dzimteni, mājām, lai gan daudziem vairs nav māju, kur atgriezties. Redzu, kā viņi pārdzīvo. Labprāt uzņemu arī pie sevis, vasarā rosāmies dārzā, tagad, kad atkal uzsals, varēs slidot, izbaudīt ziemu, kādas pie viņiem nav, līdz ar to piedzīvot ko jaunu.”