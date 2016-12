Salacgrīvas novadā pazudušais jaunietis atrasts

1999.gadā dzimušais jaunietis vakar atrasts sveiks un vesels. Viņš bija devies prom no dzīvesvietas, neinformējot tuviniekus. Jau vēstīts, ka jaunietis 20.decembrī, laika posmā no pulksten 9 līdz 17, izgājis no savas dzīves vietas Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, un viņa atrašanās vieta nebija zināma. Meklēšanas pasākumus īstenoja Limbažu policija pārmeklējot plašu teritoriju. Meklēšanā iesaistījās arī jaunieša tuvinieki.

Policija pateicas par sniegto palīdzību un aicina vienmēr, kaut kur nolemjot doties, informēt tuviniekus.