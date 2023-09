Sākusies mācību “Namejs” aktīvā fāze

Foto: Aizsardzības ministrija

Kā ik rudeni, arī šogad Latvijā notiek aizsardzības mācības “Namejs”. To aktīvā fāze šogad norit Latvijas austrumu pierobežā, un tās laikā trenē Nacionālo bruņoto spēku vienību spēju ātri un efektīvi izvērsties uzdevumu izpildei jebkurā vietā Latvijā.

Mācības “Namejs 2023” sākās 5.septembrī, bet to aktīvā fāze 17.septembrī. “Namejs 2023” piedalās karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienībām, kā arī Valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma karavīri un rezerves karavīri. Kopā ar Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem mācībās piedalās gan valsts un pašvaldību iestādes, gan arī pārstāvji no privātā sektora uzņēmumiem un organizācijām, sniedzot valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo atbalstu, tādējādi stiprinot vis­aptverošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.

Kā uzsver NBS, reaģējot uz mainīgajiem drošības izaicinājumiem, Latvijas valsts aizsardzības sistēmai jābūt visaptverošai un jābalstās visas sabiedrības un valsts institūciju gatavībā pārvarēt krīzi, kā arī noturībā pret ārējo ietekmi.

Mācības “Namejs” ilgs līdz 2. oktobrim, tajās kopā piedalīsies aptuveni 8500 dalībnieku. Šo mācību laikā no 18. līdz 29. septembrim Ādažu poligonā, kā arī Vidzemes un Latgales novados norisināsies starptautiskas militārās mācības “Sudraba Bulta 2023”, kuru mērķis ir pilnveidot NATO valstu bruņoto spēku vienību savstarpējo sadarbību, integrēt kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma elementus manevra vienību atbalstam, plānot un izpildīt uzbrukuma un aizsardzības operācijas.

“Mērķis mums visiem viens – būt gataviem aizsargāt mūsu valsti, mūsu vērtības, Latvijas valsts suverenitāti. Mūsu un sabiedroto kaujas spējām vienmēr jābūt nemainīgi augstā līmenī, lai mēs vienmēr būtu gatavi laikus reaģēt uz potenciāliem apdraudējumiem un garantētu Latvijas drošību,” uzsver Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Oskars Kudlis.