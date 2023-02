Sākusies jau 60. sezona

Starts. 11 komandas dodas distancē, lai noskaidrotu, kura būs ātrākā stafešu slēpojumā Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienības (LSVS) 60. sporta spēlēs distanču slēpošanā. Foto: Jānis Gabrāns 11 komandas dodas distancē, lai noskaidrotu, kura būs ātrākā stafešu slēpojumā Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienības (LSVS) 60. sporta spēlēs distanču slēpošanā.

Ar sacensībām distanču slēpošanā, kas notika Cēsu Olimpiskā centra kompleksā, startējusi Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienības (LSVS) sporta spēļu 60.sezona.

Uz starta stājās vairāk nekā simts slēpotāju no daudziem novadiem, jo LSVS ir pašvaldību sporta spēles, kurās katrā sporta veidā sveic arī labākās komandas pašvaldību vērtējumā. Kopumā sacensības notiek 24 sporta veidos, vecuma cenzs, no kura sportists var startēt šajās sacensībās, ir atšķirīgs atkarībā no sporta veida. Visjaunākie veterāni ir peldēšanā, kur dāmas startē jau no 25 gadu vecuma, kungi no 30. Slēpošanā dāmas startē 30+ grupā, kungi 35+ grupā, un tā līdz viscienījamākajiem dalībniekiem. Tā slēpošanas sacensībās vispieredzējušākais dalībnieks bija 1933.gadā dzimušais Romāns Saušs no Daugavpils pilsētas, kuram gan grupā 90+ konkurentu nebija. Taču ar savu distanci viņš godam tika galā, par veselu minūti uzrādot labāku laiku nekā Gulbenes novada slēpotājs Gunārs Rubenis, kurš bija vienīgais grupā K85+. Dāmu konkurencē slēpotāja ar lielāko pieredzi bija Baiba Lejiņa no Rīgas, dzimusi 1939.gadā.

Skatoties uz šiem dalībniekiem, rodas jautājums, vai 30, 35 gados jau esi seniors/ veterāns, bet tā pasaulē ir pieņemts, tāpēc vairumā sporta veidu šī robeža ir minētie gadi – 30 dāmām un 35 kungiem.

Slēpošanā bija pārstāvēta arī Cēsu novada komanda, kurā startēja: Inguna Eglīte (D55+ grupa), Mārtiņš Puriņš (K45+), Ivo Caune (K50+), Uģis Dančauskis (K55+), Baiba Gorovenko (D30+), Līga Gudēvica – Liepiņa (D35+), Sigita Zvaigzne (D40+), Ginta Zariņa – Raiskuma (D40+), Raivis Skoboļevs (K35+), Jānis Raiskums (K35+), Mārtiņš Daļeckis (K35+) un Kaspars Stupelis (K40+).

Kā atzina LSVS valdes loceklis Māris Kalve, šī sporta veterāniem ir īpaša sezona, jo sacensības notiek jau 60.reizi, un, lai arī viss zināms, katras sezonas sākums nāk ar zināmu satraukumu: “Pirmās sezonas sacensības tomēr ir pirmās, pēc tam jau viss rit nedaudz vieglāk. Ar prieku braucam uz Priekuļiem, jo zinām, ka tur viss būs vajadzīgajā līmenī, sākot no distancēm, kas šajos nepastāvīgajos laika apstākļos ir zināms izaicinājums. Arī šoreiz viss bija organizēts vislabākajā līmenī, tāpēc arī piešķīrām Goda diplomu galvenajam tiesnesim un rīkotājam Mārtiņam Niklasam, kurš ar savu komandu sarīkoja lieliskas sacensības!”

Taču LSVS pasākumos sacensības ir tikai viens no elementiem, jo pāri visam ir iespēja satikt savējos, un to īpaši novērtē tie, kuri ir ar ilgāku pieredzi. Madoniete Zinaīda Rācenāja atzina, ka ir lieliski satikt tos, ar kuriem jau gadiem sacentusies, kurus pazīst no jaunības: “Jā, distancē esam konkurenti, bet ārpus distances – draugi, paziņas, kas novērtē katru iespēju satikties!”

Dalībnieku vidū gan olimpisko spēļu dalībnieki, kā Juris Ģēr­manis (Gulbenes novads), gan kādreizējais junioru pasaules čempions Jānis Čaurs (Rīga), gan vairākkārtējais pasaules čempions motokrosā Kaspars Stu­pelis, un šo uzskaitījumu varētu turpināt. Sporta veterāni ir aktīvi un startē dažādos sporta veidos.

Slēpošanas sacensībās godalgotās vietas savās grupās izcīnīja: K90+ grupā Romāns Saušs (Daugavpils pilsēta); K85+ Gu­nārs Rubenis (Gulbenes novads); D80+ Zinaīda Rācenāja (Mado­nas novads), Līga Beržuka (Ķe­kavas novads), Baiba Lejiņa (Rīga); K80+ Jānis Ančs (Gul­benes novads), Raitis Lērme (Valmieras novads); D75+ Ņina Travina (Gulbenes novads), Vilhelmīne Bērzupe (Valmieras novads); D70+ Dzidra Širve (Madonas novads), Lauma Žilko (Ķekavas novads), Iraīda Zālīte (Rīga); K70+ Andris Dainis (Valkas novads), Feoktists Puš­ņakovs (Preiļu novads), Mihails Siņicins (Valmieras novads); D65+ Aira Bērziņa (Madonas novads), Marina Bomiņa (Valkas novads); K65+ Leons Seškens (Madonas novads), Anatolijs Levša (Daugavpils pilsēta), Pē­teris Eniņš (Madonas novads); D60+ Digna Prodniece (Preiļu novads), Īve Seškena (Madonas novads), Dace Saulīte (Madonas novads); K60+ Antis Zunda (Gulbenes novads), Aigars Lūsis (Talsu novads), Aivars Krastiņš (Valkas novads); D55+ Žanete Leimane (Smiltenes novads), Elita Zālīte (Smiltenes novads), Inguna Eglīte (Cēsu novads); K55+ Gatis Neimanis (Talsu novads), Ainārs Mazurs (Valkas novads), Uģis Dančauskis (Cēsu novads); D50+ Dace Gaigala (Val­mieras novads), Raivita Birken­tāla (Valmieras novads), Kaja Tattara (Valkas novads); K50+ Mareks Birkentāls (Valmieras novads), Viktors Ļešcovs (Daugav­pils pilsēta), Ivo Caune (Cēsu novads); D45+ Dace Anča (Gulbe­nes novads), Ļubova Pavļukova (Daugavpils pilsēta), Rudīte Evere (Rīga); K45+ Juris Ģēr­manis (Gulbenes novads), Edgars Erts (Rīga), Aleksandrs Zilis (Daugavpils pilsēta); D40+ Līga berkolde (Gulbenes novads), Annija Pušņakova (Preiļu novads), Ginta Zariņa – Raiskuma (Cēsu novads); K40+ Juris Damškalns (Talsu novads), Valdis Bodnieks (Rīga), Valērijs Bod­nieks (Madonas novads); D35+ Inese Kokorēviča (Valmieras novads), Līga Gudēvica – Liepiņa (Cēsu novads); K35+ Mārtiņš Daļeckis (Cēsu novads), Sandis Ķemers (Rīga), Edgars Ko­ko­rēvičs (Valmieras novads); D30+ Signe Svikša (Madonas novads), Olga Pavārniece (Rēzeknes pilsēta), Baiba Gorovenko (Cēsu novads).

Pēc individuālajām sacensībām sekoja komandu stafetes, kas vienmēr ir visaizraujošākais un azartiskākais brīdis. Uz starta stājās 11 komandas, un par līderpozīcijām cīņa bija līdz pēdējām etapam. Nelielu vadību turēja Gul­benes novada komanda, un J. Ģērmanis pēdējais etapā atnesa itin drošu uzvaru. Otrajā vietā Valmieras novads, bet trešajā – Daugavpils pilsēta, pēdējā etapā apsteidzot Smiltenes novadu. Cēsu novada komanda finišēja 6.vietā.

Kā jau minēts, tika sveikti arī labākie komandu vērtējumā. Sa­vācot maksimālo punktu summu, pirmajā vietā Gulbenes novads, otrajā – Valmieras novads, trešajā – Madonas novads. Cēsu novada slēpotājiem piektā vieta.