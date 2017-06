Sākts darbs pie Vidzemes deinstitucionalizācijas plāna izstrādes

Projektā “Vidzeme iekļauj” uzsākts darbs pie deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020.gadam izstrādes, tā pirmais posms, pie kā šobrīd strādā ekspertu komanda, paredz esošās situācijas izpēti Vidzemes reģionā, kā arī reorganizācijas plānu izstrādi bērnu sociālās aprūpes iestādēm, aģentūru LETA projekta pārstāve Anita Āboliņa.

Līgums par plāna izstrādi noslēgts ar SIA “Dynamics University”. Komandā apvienojušies speciālisti un eksperti, lai sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes un valsts sociālās aprūpes iestāžu pārstāvjiem izveidotu pārdomātu un ilgtspējīgu plānu deinstitucionalizācijas procesa ieviešanai Vidzemē.

Jāpiebilst, ka sabiedrībā bieži tiek pārprasta reorganizācijas būtība. Kā norāda projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ineta Puriņa: “Ar vārdu reorganizācija šī projekta kontekstā nekādā gadījumā nav jāsaprot, ka iestādes, kurām šie plāni tiks izstrādāti, tiks slēgtas. Tas nozīmē, ka tiks izvērtēta to līdzšinējā darbība, iespējas un vajadzības, galveno uzsvaru liekot uz ģimeniskai videi tuvinātu pakalpojumu nodrošināšanu. Šādi pakalpojumi vai nu iestādēs tiek jau piedāvāti un tos nepieciešams tikai pilnveidot, vai arī tie jārada no jauna. Ļoti ceru, ka projekta sadarbības partneri jutīsies kā šo plānu pasūtītāji un tikšanās reizēs ar plāna izstrādātājiem izteiks savas vēlmes un redzējumu, ko paši no šiem plāniem sagaida.”

Plāns tiek izstrādāts, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā projekta mērķa grupu personu vajadzības katrā no pašvaldībām. Tās savukārt tika apzinātas dažus mēnešus atpakaļ, kad kopumā 660 personām no Vidzemes tika izstrādāti individuālie atbalsta plāni sociālo pakalpojumu saņemšanai. Tagad pakalpojumi jāsaplāno pašvaldībās, ņemot vērā vispārējo pakalpojumu pieejamību un pašvaldību vēlmi veidot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Deinstitucionalizācijas plānu Vidzemē paredzēts izstrādāt līdz 2017.gada 31.oktobrim. Līdzīgus plānus izstrādā arī citviet Latvijā, procesu koordinē plānošanas reģioni.