Sāks zemes darbus, veidojot vietu “Lidl” veikalam

Pagaidām tikai attēlā. Tāds izskatīsies jaunais veikals Cēsīs, kuram vietu sāks veidot oktobra pirmajās nedēļās. Foto: “Lidl Latvija” vizualizācija Tāds izskatīsies jaunais veikals Cēsīs, kuram vietu sāks veidot oktobra pirmajās nedēļās.

Cēsīs jau drīz Piebalgas un Raiņa ielas stūrī sāksies zemes darbi. Tur tiks veidots laukums, lai būvētu veikalu “Lidl”.

Uzņēmums “Lidl Latvija” saņēmis būvatļauju, vēl pēdējo dokumentāciju kārto darbu veicējs, lai oktobra pirmajās nedēļās sāktu strādāt lieljaudas tehnika. Veidojot vietu būvei, jāizlīdzina reljefs, lai to darītu, jāpieved grunts, savukārt noņemtā nederīgā grunts kārta jāaizved. “Lidl Latvija” Nekustamā īpašuma departamenta vadītājs Mikus Ķīsis skaidroja, ka Pirtsupītes nolaidenā pļava nemainīsies, uzbērumu teritorijai, kur cels veikalu un iekārtos automašīnu stāvlaukumu, balstīs betona siena.

“Cik ātri veiksies zemes darbi, grūti prognozēt, tas atkarīgs no laika apstākļiem. Ja sāksies sals, kad nevar betonēt un slēdz karjerus, protams, būs pārtraukums,” sacīja M.Ķīsis.

Vai zemes darbu dēļ paredzēti kādi satiksmes ierobežojumi? M.Ķīsis pastāstīja, ka iedzīvotāji droši vien pilsētā vairāk pamanīs smago tehniku, bet darbu dēļ satiksme netiks ierobežota, tādu neērtību nebūs.

Jaunais veikals atradīsies pie krustojuma, kurā ir samērā liela transporta plūsma. Iebraukšana un izbraukšana no veikala stāvlaukuma paredzēta gan no Piebalgas ielas satiksmes apļa, gan Raiņa ielas. Rodas jautājums, vai tas netraucēs braucējiem. M.Ķīsis atklāja, ka satiksmes plūsma šajā vietā ir izpētīta, arī fiziski skaitītas automašīnas un aprēķināts, ka tirdzniecības vietas esamība neradīs papildu apgrūtinājumu transporta un gājēju kustībai. “Ir veikta analīze, modelējot satiksmes plūsmu Piebalgas un Raiņa ielas rotācijas aplī. Modelēšana rāda, ka tiek sasniegti vajadzīgie rādītāji, lai uzskatītu, ka aplis veiksmīgi darbosies. Papildu automašīnu plūsma no veikala nebūs tik liela, lai radītu būtisku ietekmi uz krustojumu, apgrūtinātu kustību aplī,” sacīja M.Ķīsis. Viņš piebilda, ka daļa autovadītāju, kas patlaban pārvietojas pa šo krustojumu, būs arī veikala klienti, iebraucot stāvlaukumā, satiksme intensīvākajā laikā pat daļēji tiks atslogota.

Ēkas būvniecība sāksies nākamgad, bet veikala atvēršanu cēsnieki var gaidīt 2025.gada sākumā. Kā visiem “Lidl” veikaliem, arī šim neizmanto konteinertipa celtni, bet būvē mūra ēku. Veikalu celtņu projekti ir standartizēti, taču katrā vietā tiek pieskaņots kas īpašs. Nekustamā īpašuma departamenta vadītājs pastāstīja, ka Cēsīs tā būs atšķirīga nojumes zona, pilnībā stiklota fasāde, radot atvērtību, saistību ar apkārtējo vidi. Ēkas augšējā joslā paneļus nosegs ar vizuāli pievilcīgu materi­ālu. Un vēl īpašais būs vertikālais akcents, vēja rādītājs, kurā būs redzams Cēsu pilsētas ģerboņa elements.

Domājot par videi draudzīgu saim­niekošanu, ēka projektēta ar aprēķinu, ka uz tās jumta varētu izvietot saules paneļus. Plānots, ka stāvlaukumā tiks iekārtota elektroauto uzlādes stacija. Devums videi un iedzīvotāju labsajūtai būs uzņēmumam piederošajā zālājā veidotā dabiskā pļavā. Tāds lēmums pieņemts pēc sarunām ar novada pašvaldību. “Bijām atvērti tādam risinājumam, labprāt veicinām dabas daudzveidību. Piemēram, ir valstis, kur pie mūsu veikaliem izveidotas tā sauktās kukaiņu viesnīcas,” atklāja “Lidl Latvija” komunikācijas speciālists Ingars Rudzītis. Savukārt uz betona atbalsta sienas būs skatu platforma, no kuras pavērsies Pirtsupītes apkaimes ainava.

Atverot veikalu, Cēsīs radīsies arī jaunas darbavietas, kas būs neliels, taču devums vietējai ekonomikai, savukārt cēsniekiem un citiem novada iedzīvotājiem tā būs vēl viena iespēja izvēlēties gan pārtikas, gan citas sadzīvē nepieciešamās preces. Iespējams, jauna konkurenta ienākšana liks vēl vairāk sarosīties arī citiem tirgotājiem, domājot gan par preču daudzveidību un kvalitāti, gan cenu.