Sākas otrā kārta

Ar spēli izbraukumā pret “BK Talsi” LBL3 čempionāta otro posmu iesāks komanda “BK Cēsis/ Cēsu Sporta skola”. Jau rakstījām, ka pirmajā posmā cēsnieki desmit spēlēs savā A grupā izcīnīja desmit uzvaras un savā grupā bija pārliecinoši līderi.

Pirmajā posmā komandas sa­centās trijās apakšgrupās, noskaidrojot tās trīs komandas, kuras otrajā posmā cīnīsies par 1.-9.vietu. No A grupas tālāk tika “BK Carnikava” un BJBS “Rīga/­Pārdaugava”. B grupā labāko deviņu grupai kvalificējās “BK Salacgrīva”, “BK Jaunpils” un “Tukums/ TSS”, bet no C grupas – “BK Talsi”, Iecavas “Dartija” un “BK Krāslava”.

Jāatzīmē, ka “BK Talsi” bija otra komanda pirmajā posmā, kas nepiedzīvoja nevienu zaudējumu, tātad šī vakara spēlē kādai no komandām nāksies samierināties ar pirmo zaudējumu.

Ieskatoties pirmā posma statistikā, redzam, ka Cēsu komandā rezultatīvākais bijis Elvis Saulītis, vidēji spēlē gūstot 20,7 punktus un izcīnot 10,9 atlēkušās bumbas. Viņam arī ilgākais spēles laiks, vidēji 25,45 minūtes. Otrs rezultatīvākais ir Reinis Rudzīts – vidēji 20,1 punkts spēlē, trešais – Dmitrijs Brizgalovs, kuram vidēji spēlē 17,1 punkts.

Otrajā posmā tiks noskaidrots vietu sadalījums izslēgšanas spēlēm. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies 1.-8. vietas ieguvēji, kā arī divas labākās otrās finālgrupas komandas (1. kārtā tiksies 7.-11. un 8.-10. vietas ieguvēji). Pirmās kārtas ceturtdaļfinālā un pusfinālā uzvarētājus noskaidros divu spēļu summā, finālsērijā un sērijā par 3. vietu cīņa risināsies līdz kādas komandas divām uzvarām.

Otro posmu paredzēts izspēlēt līdz 25. martam, izslēgšanas turnīru – līdz maija vidum.