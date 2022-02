Sākas Latvijas čempionātu laiks

Pārvarēt augstumu. Latvijas čempionātus vieglatlētikā telpās ievadīja daudzcīņnieki, kuru vidū arī Cēsu Sporta skolas/ Cēsu Vieglatlētikas kluba pārstāve Diāna Namniece. Foto: no albuma Latvijas čempionātus vieglatlētikā telpās ievadīja daudzcīņnieki, kuru vidū arī Cēsu Sporta skolas/ Cēsu Vieglatlētikas kluba pārstāve Diāna Namniece.

Vieglatlētikā telpās februāris ir Latvijas čempionātu laiks, šogad būs jau 51. čempionāts.

Sacensību seriālu janvāra pašā izskaņā ievadīja Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā, kas notika Valmieras Jāņa Daliņa sporta manēžā. Daudzcīņā Cēsu novadu pārstāvēja tikai viena dalībniece, Māra Urtāna trenētā Diāna Namniece (CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas klubs).

Sievietes sacentās pieccīņā: 60m barjerskrējienā, augstlēkšanā, lodes grūšanā, tāllēkšanā un 800 m skrējienā. D. Namniece startēja pieaugušo konkurencē, kur piedalījās tikai trīs dalībnieces, cēsniece – gados jaunākā. Augstlēkšanā viņa uzrādīja otru labāko rezultātu, pārējās disciplīnā bija trešā, kas arī noslēgumā deva bronzas medaļu.

Turpat Valmierā aizvadītas kvalifikācijas sacensības Latvi­jas čempionātam U14 grupā Ziemeļu zonā. Dalībnieku vidū arī Cēsu pilsētas Sporta skolas (CSPP) audzēkņi.

Atbilstoši nolikumam tiesības startēt Latvijas čempionātā katrā disciplīnā automātiski iegūst pirmo četru vietu ieguvēji un vēl desmit labākie pēc rezultāta skriešanas disciplīnās, un pieci labākie pēc rezultāta grūšanas un lēkšanas disciplīnās, vērtējot visu zonu rezultātus kopā.

Vietu finālā 300 m distancē nodrošināja Egija Mihailova (CPSS/ SK “Ašais”, treneris Austris Āboliņš), kura finišēja otrajā vietā, un arī trenera Riharda Parandjuka audzēkne Keita Konstantinova (CPSS), kurai 4.vieta. Vieta finālā 1000 m distancē arī Luīzei Rajeckai (CPSS/ SK “Ašais”, A. Ābo­liņš), kurai otrā vieta.

Puišiem tāllēkšanā trešo vietu izcīnīja trenera Māra Bog­danova audzēknis Matīss Veiss (CPSS), kuram trešā vieta arī augstlēkšanā. Arī finālā viņš startēs abās disciplīnās.

Vēl vairāki jaunie Cēsu atlēti bija labāko desmitā, bet fināla dalībnieku sastāvs rāda, ka ar uzrādītajiem rezultātiem nepietika iekļūšanai finālā. Čem­pionāta fināls ieplānots jau nākamo otrdien, 8.februārī, Kul­dīgā.

Pārējo grupu vieglatlēti steidz izmantot citas notiekošās sacensības, lai iespējami labāk sagatavotos ziemas galvenajiem startiem.

Jaunie Cēsu vieglatlēti startēja Liepājas sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā U16 vecuma grupā. Bija vērts iemēģināt tieši šo arēnu, jo tur 18.februārī notiks valsts čempionāts.

60 m barjerskrējienā uzvarēja Elizabete Cīrule (CPSS/ LBJSA, treneris Rihards Parandjuks).

60 m meitenēm 3.vietā Jasmīna Peperniece (CPSS/ LBJSA, R. Parandjuks), 0,04 sekundes no sudraba godalgas. 0,04 sekundes bija nozīmīgas Tīnai Brišai (CPSS/ LBJSA, R. Parandjuks), kurai 400 m skrējienā tieši tik daudz pietrūka līdz medaļai un šoreiz 4.vieta.

2000 m distancē zēniem startēja divi trenera Austra Āboliņa audzēkņi (SK “Ašais”/ CPSS). Teodors Godiņš izcīnīja sudraba godalgu, bet Roberts Cercins šoreiz ceturtais.

Tāllēkšanā 2.vietā Emīls Sandlers – Bomis (CPSS, R. Parandjuks), parādot labu stabilitāti, ieskaitīti visi mēģinājumi, tie robežās no 5,77 m līdz 6,01. Līdz zeltam pietrūka sešu centimetru. Meitenēm 3.vietā E. Cīrule (5,18m) , no otrās vietas atpaliekot par vienu, bet no uzvarētājas par trim centimetriem.

Lodes grūšanā 4.vietā trenera Māra Urtāna audzēknis Jēkabs Berkholcs (CPSS/ Cēsu Viegl­atlētikas klubs) ar rezultātu 10,81m. No trešās vietas viņš atpalika trīs centimetrus.

Vēl jāmin SK “Ašais” līdera Roberta Glazera veiksmīgais starts Lietuvas vieglatlētikas federācijas kausu izcīņā, kur viņš 1500 m skrējienā 14 dalībnieku konkurencē izcīnīja augsto otro vietu ar jaunu personīgo rekordu telpās – 4:08,62.