Sākas cīņa par medaļām

Rezultatīvākie. Regulārajā turnīrā Cēsu “Lekrings” rindās rezultatīvākie spēlētāji bija Jorens Malkavs (17.numurs), Kevins Šmits (62.numurs) un Andris Rajeckis (23.numurs). Foto: Mārtiņš Purmalis Regulārajā turnīrā Cēsu “Lekrings” rindās rezultatīvākie spēlētāji bija Jorens Malkavs (17.numurs), Kevins Šmits (62.numurs) un Andris Rajeckis (23.numurs).

Jau šīs nedēļas nogalē tiks aizvadītas pirmās Latvijas čempionāta florbolā ceturtdaļfināla spēles virslīgā vīriešu komandām.

Jau rakstījām, ka Cēsu “Lekrings” trīs kārtas pirms regulārā turnīra beigām nodrošināja pirmo vietu turnīra tabulā, bet SK “Pārgauja” šoreiz palika tūlīt aiz izslēgšanas spēļu zonas.

Pagājušajā nedēļa tika aizvadītas pēdējās regulārā turnīra spēles, cēsniekiem nedēļas laikā trīs spēles. Nedēļas sākumā mačā pret “Apelsīns/ Oxdog Ulbroka” piedzīvots otrais zaudējums šajā sezonā. Ja cēsniekiem pēc būtības vairs neko nevajadzēja, jo uzvara regulārajā čempionātā bija nodrošināta, Ulbrokas komandai bija svarīgi pacīnīties par iespējami augstāku vietu, lai nodrošinātu labāku situāciju izslēgšanas spēlēs. Viņi jau kopš spēles sākuma uzņēmās iniciatīvu un pelnīti uzvarēja 9:3. Cēsu komandas labā divus vārtus guva Kevins Šmits, vienus – Jorens Malkavs. Par labāko spēlētāju Cēsu komandā tika atzīts Kristiāns Miezītis.

Nākamajā spēlē ar 8:3 tika pārspēta Bauskas komanda. Trīs vārtus guva K. Šmits, kas tika atzīts par labāko savā komandā, divus – Emīls Dzalbs, pa vienam – Jānis Melderis, J. Malkavs, K. Miezītis.

Regulārā turnīra pēdējā spēle pret “Irlava/ Avant” bija kā ceturt­daļfināla ģenerālmēģinājums, jo tieši šī komanda finišēja astotajā vietā. Lai arī spēles vidū rezultāts bija 1:1, “Lekrings” pārsvars bija redzams, un vajadzēja vien laiku, lai tas realizētos arī rezultātā. Otrā perioda vidū nepilnu četru minūšu laikā cēsnieki guva trīs vārtus un spēles pavedienu neatdeva, svinot uzvaru 7:3. Četrus vārtus guva J. Malkavs, divus – Krišs Treimanis, vienus – E. Dzalbs. Par labāko Cēsu komandā tika atzīts Pauls Erenbots.

Līdz ar to Cēsu komanda noslēdza sezonu ar teicamu statistiku, piedzīvojot tikai divus zaudējumus. Pēdējā sezona, kad kādai komandai izdevās sasniegt tik labu rādītāju, bija 2009./ 2010.gadā, kad arī uzvarētājiem bija tikai divi zaudējumi, un arī toreiz regulāro turnīru uzvarēja “Lekrings”.

Komandā rezultatīvākais ar 26 vārtiem un 16 piespēlēm Jorens Malkavs, bet Kevinam Šmitam 25 vārti un 17 rezultatīvas piespēles. Trešais Andris Rajeckis, kuram 18 vārti un 20 piespēles.

Tātad 1/4 finālā “Lekrings” tiksies ar “Irlava/ Avant”. Pirmā spēle Cēsīs jau šajā sestdienā, otrā pēc nedēļas. Ņemot vērā neplānoto pārtraukumu sezonas vidū, šoreiz izslēgšanas spēles noritēs pēc īsāka formāta. 1/4 fināls līdz kādas komandas divām uzvarām, pusfinālā viss noskaidrosies vienā spēlē, tāpat kā spēlē par bronzu un lielajā finālā.

SK “Pārgauja”, lai arī netika izslēgšanas turnīrā, regulāro sezonu noslēdza ar uzvaru, izbraukumā ar 10:5 pārspējot “RTU/ Rockets”. Rezultātu jau pirmajā minūtē atklāja mājnieki, bet Stalbes komanda parādīja, ka viņu atrašanās turnīra tabulā augstāk par pretiniekiem nav nejauša. Otrā perioda sākumā viņi jau vadībā 4:1 un iniciatīvu neatdeva līdz fināla sirēnai. Divus vārtus guva Dēvids Osītis, pa vienam Krists Salda­tenoks, Mārtiņš Muižnieks, Ed­gars Puriņš, Emīls Šūmanis, Jēkabs Berkolts, Tomass Birstiņš, Jānis Boroduška un Gvido Lauga, kurš tika atzīts par labāko savā komandā. Viņš arī šajā sezonā bija rezultatīvākais savā komandā, gūstot 21 vārtu un izdarot 19 rezultatīvas piespēles. Otrais Olafs Zvīnis – 18 vārti un 13 piespēles, trešais – Edgars Puriņš, kurš guva 15 vārtus un izdarīja 13 rezultatīvas piespēles.

SK “Pārgauja” komandas treneris Ingus Laiviņš norāda, ka patiesībā jau šis ir likumsakarīgs sezonas noslēgums: “Pēc lielās pau­zes komandai nevarēja palīdzēt trīs no vadošajiem sportistiem, nācās piesaistīt 1.līgas spēlētājus, tāpēc cerēt uz ko augstāku bija sarežģīti. Droši vien kaut kur jau aizķerties varējām, jo, skatoties pēc punktiem, pietrūka vienas uzvaras, bet šis iznākums, cerams, būs labs restarts nākamajai sezonai. Varbūt nedaudz bijām atslābinājušies, dažbrīd piekliboja arī treniņu apmeklējums, bet sāncenši nekādas atlaides nedod. No 12 komandām desmit reāli pretendēja uz vietu izslēgšanas turnīrā, svarīgs bija katrs punkts, un tikai no pašiem bija atkarīgs, spēsim paņemt vajadzīgos punktus vai nē. Šoreiz nedaudz pietrūka.”