Sākas balsojums

Sācies Latvijas sporta sabiedrības sasniegumu godināšanas ceremonijas “Trīs Zvaigžņu balva 2021” tautas balsojums, informē Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).

Portālā triszvaigznubalva.lv līdz 28.novembrim ikviens sporta līdzjutējs var ar savu balsi vienu reizi dienā izteikt atbalstu 2021.gada nomināciju kandidātiem.

Šis formāts, kad nomainīja “Gada balva sportā” notiks otro gadu. Kandidātus pirmajā kārtā izvirzīja plašs sporta sabiedrības un nozares profesionāļu loks, žūrija apstiprināja 11 nomināciju kandidātus, kas ieguvuši visvairāk balsu un tiek virzīti tautas balsojumam.

Arī šogad par gada sportistes balvu cīnīsies biatloniste Baiba Bendika. Atgādināsim, ka viņa bija nominēta jau pērn, taču balvu ieguva distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka.

Šogad Baibas konkurentes ir cīkstone Anastasija Grigorjeva, pludmales volejbolistes Anastasija Kravčenoka un Tīna Graudiņa un tenisiste Aļona Ostapenko.

Vēl var minēt, ka nominācijā “Gada sporta pašvaldība” nominēta arī Valmieras novada paš­valdība, kam jākonkurē ar Liepājas pilsētu un Rīgas pilsētu.

“Trīs Zvaigžņu balvas” gala rezultātu veido līdzjutēju balsojums (50% no balsojuma), sporta organizāciju (LOK, LPK, LSFP, no katras trīs sportisti), nominēto sportistu (25% no balsojuma) un sporta žurnālistu (25% no balsojuma) balsojums.

Nominēto sportistu sarakstā ir arī motosportists Kaspars Stupelis.