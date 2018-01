Saka paldies novada sportistiem

Pelnīti. Olimpiskais čempions bobslejā pasniedz apbalvojumu trīskārtējam Latvijas čempionam U-14 grupā Robertam Aleksim Glazeram no sporta kluba "Ašais". Foto: no albuma Olimpiskais čempions bobslejā pasniedz apbalvojumu trīskārtējam Latvijas čempionam U-14 grupā Robertam Aleksim Glazeram no sporta kluba "Ašais".

Šis ir gads, kad novados atdzimst vai no jauna tiek veidota tradīcija sveikt savus sportistus. Jaunu tradīciju iedibināja arī Amatas novads, rīkojot pasākumu “Amatas novada sporta laureāts 2017”.

Novada ēkas zālē pulcējās vairāki desmiti sportistu un viņu līdzjutēju. Sarīkojuma ievadā runāja novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, atzīstot, ka šis ir solis, ar ko pašvaldība nāk pretī sportistiem, lai uzlabotu sadarbību: “Esmu pārliecināta, ka laba griba un sportiskais azarts ir tas, kas jūs novedis līdz cienīgiem rezultātiem ne tikai Vidzemē, Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām. Ir prieks par katru mūsu sportista panākumu. Šis ir vakars, lai satiktos, iepazītos, jo katra iepazīšanās ir solis uz tuvināšanos, uz kopīgu problēmu saprašanu un risinājumu meklēšanu.”

Novada sporta koordinators Ēriks Bauers īsumā atgādināja par šī gada sporta notikumiem novadā, starp kuriem nozīmīgākais – novada sporta spēles.

Atšķirībā no plašākiem sporta laureātu sarīkojumiem šajā netika piešķirtas nominācijas, bet paš­valdība pateicās katram, kas aizvadītajā gadā parādījis labus rezultātus. Balvas sportistiem pasniedza olimpiskais čempions bobslejā Jānis Ķipurs, kurš pēc pasākuma atzina, ka ir pārsteigts par tik plašu sporta veidu pārstāvniecību novadā.

Vieglatlētikā tika sveikti sporta kluba “Ašais” jaunie skrējēji: Roberts Aleksis Glazers, kurš šogad kļuva par trīskārtējo Latvijas U-14 čempionu, Renāte Beļājeva, Ruta Samsonova, Kārlis Dieviņš, Artis Rožkalns un pieredzējušākais kluba sportists Rihards Serģis, kurš šajā gadā aizvadīja savu veiksmīgāko sezonu. Balva arī kluba trenerim un iedvesmotājam Austrim Āboliņam par prasmi sagatavot jauniešus dažāda mēroga sacensībām. Treneris savā uzrunā norādīja, ka latviešiem kā tautai beidzot jāsāk skatīties uz priekšu: “Mēs nedrīkstam apstāties, mums straujiem soļiem jāiet uz priekšu, to mācu arī saviem censoņiem. Jā, ir lieliski, ka Robertam šogad ir trīs čempiona medaļas, bet tūlīt ir klāt jaunā sezona, jādomā par to. Ja viņš sēdētu un apcerētu skaisto aizejošo gadu, nepietiktu laika treniņiem. Tāpēc visiem sportistiem vēlu izbaudīt šo vakaru, bet rīt no rīta atkal kedas kājās un laižam treniņā. Kā zināms, sports ir nežēlīgs, ja jūs tā nedarīsiet, cits to izdarīs un aizies jums garām.”

Motosportā balvas saņēma motokrosa braucējs Aleksejs Gav­rilovs –Rogoza un brāļi Gatis un Jānis Geisteri, kuri ar panākumiem startējuši Latvijas čempi­onātā autokrosā B600 klasē.

Amatas novadā cieņā ir volejbols, ar katru vasaru iecienītāks kļūst pludmales volejbola turnīrs, katru gadu top izveidoti jauni pludmales volejbola laukumi. Pašvaldība paldies teica vienam no pludmales volejbola čempi­onāta rīkotājiem Rūdolfam Bon­daram, kurš ir aktīvs sporta dzīves atbalstītājs, organizators un palīgs.

Tika sveikti arī vairāki volejbolisti, īpaši atzīmējot Patriku Pinku, kurš ir viens no talantīgākajiem jaunajiem volejbolistiem un Latvijas U-17 izlases spēlētājs. Pasākumā atklājās, ka 4. klasē, kad skolā bija jāraksta, par ko gribētu kļūt, kad izaugs liels, Patriks uzrakstījis, ka vēlas kļūt par augstas klases volejbolistu.

Balvas saņēma arī Amatas novada pludmales volejbola čempionāta godalgoto vietu ieguvēji Jānis Ontužāns un Steinārs Brūveris, Vilnis Tinuss un Artis Dricka, kā arī Nellija Tinusa, Klaudija Tijāre, Toms Zalaks.

Par labiem rezultātiem smagatlētikā tika sveikti Jānis Viktorovs un Edgars Stepanovs.

Šosejas riteņbraukšanā tika sumināts Latvijas vicečempions šosejas grupas braucienā 2017. gadā Kaspars Serģis, kurš ir arī viens no Latvijas izlases sportistiem.

Florbolā balvas saņēma viena no talantīgākajām Latvijas jaunajām florbolistēm Kate Meldere, kura šajā sportā ienākusi, pateicoties savam brālim Jānim, kurš ir kluba “Lekrings” spēlētājs. Tika sveiktas arī florbola komandas “Amata” un “Zaube”. Pēdējie veiksmīgi startējuši dažādos jauniešu turnīros. Komandas sastāvā: Armands Maksimovs, Mār­tiņš Ervīns Brants, Lauris Pēteris Mazpolis, Edžus Mellēns, Guntis Knēts.

Sanākušie uzzināja, ka novadā ir divi laba līmeņa loka šāvēji – Andris Kuzņecovs un Andis Šveicis, kuri piedalās sacensībās ar tradicionālo loku. Abi izpildījuši A klases, augstākās, normatīvus. A. Šveicis norādīja, ka Latvijā tikai trīs loka šāvēji sasnieguši šo līmeni un divi dzīvo Amatas novadā.

Balva tika arī jaunajam basketbolistam Kārlim Birkavam, bet krietni vairāk sveikto slēpošanā, biatlonā. Te balvas tika pasniegtas Niklāvam Emīlam Eglītim, Artūram Tinusam, Martai Klērai Priedei, Martai Upmalei, Elzai Bleidelei, Stellai Bleidelei, Vi­netai Pētersonei. Te J. Ķipurs atzīmēja, ka nedrīkst aizmirst arī Vinetas teicamos sasniegumus BMX sportā, arī viņš pats savulaik aktīvi tajā darbojies.

Īpaši jāizteic trīs jaunieši, kuri mācās Spāres internātpamatskolā. Deniss Filipovs, Gita Šopa un Evita Freimane šī gada martā piedalījās Speciālās olimpiādes Pa­saules ziemas spēlēs Austrijā, kur startēja 2700 atlēti no 107 valstīm. Un ne tikai piedalījās, bet arī izcīnīja medaļas, tostarp zelta. Pērn šie trīs jaunieši piedalījās Speciālās olimpiādes Bal­tijas valstu slēpošanas sacensībās Igau­nijas pilsētā Otepē, kur gan individuālajās distancēs savās vecuma grupās, gan stafetē kļuva par sacensību čempioniem.

Par jauniešu sagatavošanu apbalvojums tika pasniegts arī skolas sporta skolotājam Jānim Frei­valdam.

Par labiem panākumiem “Boccia” sportā balva tika Armandam Ģēģerim.

Lielākais pārsteigums un atklājums visiem bija fakts, ka novadā ir kamaniņu suņu sporta entuziasts, balva tika Nikolajam Kravcovam un Sibīrijas haskijam Rendai. Jāteic, ka Nikolajs uz pasākumu gan bija atnācis bez Rendas. Viņš pastāstīja par savām sportiskajām gaitām un informēja, ka šobrīd gatavojas pāriet uz pajūgu, ko velk vairāki suņi.

Pasākums beidzās ar kopēju fotografēšanos, sarunām par aizejošo un nākamo sezonu. Ēriks Bau­ers cer, ka šī tradīcija iesakņosies un turpmāk katru gadu būs iespēja priecāties par novada sportistiem un viņu sasniegumiem.