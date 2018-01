Sajūtot piena nozares pulsu

Klientus gaidot. “Priekuļu mašīnu stacijas” valdes priekšsēdētājs Andris Melbārdis norāda, ka viņu veikalā, iespējams, esot lielākais slaukšanas aparātu piedāvājums Eiropā. Foto: Marta Martinsone-Kaša “Priekuļu mašīnu stacijas” valdes priekšsēdētājs Andris Melbārdis norāda, ka viņu veikalā, iespējams, esot lielākais slaukšanas aparātu piedāvājums Eiropā.

Šajās dienās izskanējis, ka jūtami kritusies piena iepirkuma cena. Pirmie to sajūt zemnieki, taču to sajutīs arī tirgotāji, kuri nodrošina nepieciešamo aprīkojumu piena lopkopībai. Tirgotājs ar plašāko piedāvājumu Latvijā, ar sadarbības partneriem Eiropā un ārpus tās strādā tepat Priekuļos. “Priekuļu mašīnu staciju” vada uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Melbārdis.

Apzināta izvēle

A.Melbārdis stāsta, ka jau kopš darbības sākuma specializējušies nepieciešamajam piena lopkopībai: “Protams, varēja tirgot lauksaimniecības mašīnas, traktorus, jo tā nauda nāca vienkāršāk, taču šobrīd ar traktoru tirdzniecību iet grūti. Latvijā ir apmēram 40 traktoru tirgotāji, konkurence nežēlīga, bet piena lopkopībā tāds piedāvājums kā mums nav nevienam Latvijā. Ir jau mūsu piedāvājumā arī traktori, bet galvenā niša ir tieši piena lopkopība.”

“Priekuļu mašīnu stacija” ir Vācijas uzņēmuma “Zieglera mašīnbūve” un Polijas uzņēmuma “Polanes” oficiālie pārstāvji Lat­vijā, liela Turcijas uzņēmuma produkcijas vieni no lielākajiem tirgotājiem Eiropā. Piedāvā arī Zviedrijas firmas “Delaval”, Rēzeknes Slaukšanas iekārtu rūpnīcas un vairāku citu uzņēmumu produkciju.

Vēl viena joma, kurā uzņēmums sevi labi pierādījis, ir slaukšanas iekārtu uzstādīšana, un tā ir A. Melbārža vietnieka Pāvela Dzal­ba pārziņā. Abi kopā strādā jau kopš uzņēmuma pirmsākumiem. Atbilstoši zemnieku vēlmēm un finansiālajām iespējām tiek nokomplektētas un uzstādītas piena zāles, slaukšanas iekārtas visā valstī. Tikko liela slaukšanas zāle ierīkota Ventspils pusē.

“Par mūsu vīriem, kas to veic, varu teikt tikai to labāko, viņi ir pieredzējuši, zinoši. Šajā darbā visam jābūt perfekti,” saka A. Melbārdis.

Arvien lielāku ieguldījumu uzņēmuma attīstībā dod A. Mel­bārža dēli, kuri rada nepieciešamo mūsdienīgo pienesumu: “Varu teikt, ka jaunie domā citādi, viņi domā pareizi, un to varu attiecināt gan uz jaunajiem zemniekiem, gan uz saviem dēliem. Interneta veikals bija viņu ierosme, izrādās, ļoti pareizs risinājums, jo tas gūst arvien lielāku klientu ievērību un atzinību. Tas der gan ārzemju klientiem, gan Latvijas zemniekiem no Latgales, Kurzemes. Viņi internetā redz piedāvājumu, atbraucot ierauga, ka piedāvājums uz vietas ir vēl plašāks nekā internetveikalā, un tad arī aug apgrozījums. Arvien vairāk pieaug klientu loks ārzemēs, kuri mūs atraduši tieši ar internetveikala starpniecību.”

Domāšana no subsīdijas uz subsīdiju

Uzņēmējs atzīst, ka ļoti labi jūt piena lopkopības svārstības. Ja krīt cenas, zemniekiem mazāk naudas, tas atsaucas uz pirktspēju. Pērn, kad cena kāpusi, zemnieki varējuši atļauties vairāk tērēt attīstībai.

Zināmu pienesumu uzņēmumam dod subsīdiju nauda, ko zemnieki tērē, iegādājoties nepieciešamo, taču A. Melbārdim par šo Eiropas un valsts atbalstu ir dalītas domas: “Zemnieki par subsīdijām priecājas, bet uzskatu, ka tās bojā domāšanu. Jau labu laiku esmu novērojis, ka pircēju jūtami vairāk tad, kad tiek saņemtas subsīdijas. Otrs novērojums, ka, saņemot tās, zemnieki nedomā, ko labāk pirkt. Ja Eiropa dod, pērk un bieži vien – pilnīgi nepareizi. Ja būtu jātērē sava nauda, esmu pārliecināts, ka domātu citādi. Ne vienam vien esmu teicis, ka pareizāk būtu pielikt nedaudz no savas puses un nopirkt ko noderīgāku, taču atbilde parasti ir negatīva, tam viņi nav gatavi. Tā ir īstermiņa domāšana – no subsīdijas uz subsīdiju -, bet man gribas, lai zemnieks izdzīvo. Ja redzu, ka viņš pērk muļķīgi, saprotu, ka pēc dažiem gadiem aizies pa burbuli, jo tā saimniekot nedrīkst. Ja man klients bankrotē, arī es esmu zaudētājs, tāpēc man svarīgi, lai klients arī turpmāk paliek mans klients.”

Nepievilt piegādātājus

“Priekuļu mašīnu stacijas” darbība uzskatāmi apliecina, ka vidējais uzņēmējs var strādāt visā Eiropā, pat ārpus tās robežām. A. Melbārdis saka, ka tam ir daži nosacījumi, piemēram, vairāku sveš­valodu zināšanas, pareiza attieksme pret sadarbības partneriem: “Bieži atraidu starpniekus, kuri piedāvā produkciju no kāda ražotāju, ar ko strādāju jau gadus desmit, tikai par kādiem procentiem lētāk. Man šie daži procenti neko nenozīmē, bet, ja es šo piegādātāju pazīstu desmit gadu, ja mums nekad nav bijušas problēmas, es viņu neuzmetīšu. Biznesā svarīgākais priekšnosacījums ir nepievilt piegādātājus! Polijā pa tiešo strādāju ar kādām desmit firmām, esmu iekarojis viņu uzticību. Sadarbības sākumā prasīja par precēm priekšapmaksu, kad ieguvu uzticību – pārgājām uz pēcapmaksu. Tagad situācija tāda – atrodu Polijā vēl kādu uzņēmēju, ar ko sadarboties, viņš saka – labi, rakstām rēķinu, pēc mēneša samaksāsi! Uz manu acīmredzamo pārsteigumu viņš atbild – es par tevi zinu, tu nepievilsi. Acīm­redzot viņiem ir laba iekšējā informācija par sadarbības partneriem citās valstīs. Es tiešām nekad pat par vienu dienu neesmu atļāvies nokavēt kādu maksājumu. To vienkārši nedrīkst darīt, jo izpelnīties uzticību ir ļoti liels ieguvums. Interesanti, ka no visiem lielajiem, ar ko man ir sadarbība ārpus Latvijas, tikai ar vienu ir rakstisks līgums, citur strādā princips – vīrs un vārds! Un to novērtē visur.”

Parādīt sevi, apskatīt citus

Vēl viens svarīgs veiksmīgas uzņēmējdarbības aspekts ir nemitīga virzība uz attīstību, visus ieņēmumus ieguldot tajā. A. Melbārdis norāda, ja apstāsies un sāksi jūsmot, ka ir labi, būs cauri, tāpēc visu laiku jābūt attīstībā.

Arvien lielāka vērība tiek pievērsta arī specializētajām izstādēm, kur “Priekuļu mašīnu stacijas” pārstāvji brauc ne tikai kā apmeklētāji, bet arī kā dalībnieki. Līdz šim vienmēr piedalījušies izstādē Rāmavā, pērn sevi rādījuši Igaunijā, šogad arī Lietuvā un Somijā.

A. Melbārdis stāsta, ka uz izstādēm jābrauc kaut vai tādēļ, lai klātienē apskatītu jaunāko piedāvājumu, interesējošās iekārtas, aprīkojumu: “Izstādēs varam parādīt sevi un redzēt, ko piedāvā citi. Sameklēju to, ko iepriekš internetā esmu apskatījis, parunājos ar pārdevējiem, speciālistiem, saprotu, der vai neder. Dalība izstādēs nav lēts prieks, bet bez tā nekas nenotiek. Visu laiku jābūt apritē.”

Izrādot veikala piedāvājumu, viņš piebilst, ka uzņēmumā, iespējams, esot lielākais slaukšanas aparātu piedāvājums Eiropā. Uz jautājumu, kāpēc tas nepieciešams, viņš norāda: “Pirmkārt, ja gribam labi strādāt arī interneta veikalā, jābūt plašam piedāvājumam. Otrkārt, braucot uz izstādēm, jāparāda sevi kā nopietnu tirgotāju. Ja aizbraukšu ar vienu vai diviem aparātiem, vientuļš kaktā arī stāvēšu. Tā ir vieta, kur sevi parādīt, lai mūs novērtē gan piegādātāji, gan pircēji.”