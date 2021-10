Saistībā ar fiktīvu vakcināciju Valsts policija pagājušonedēļ aizturējusi vēl trīs personas

Turpinot mērķtiecīgu darbu saistībā ar fiktīvas vakcinācijas gadījumu atklāšanu, Valsts policija pagājušajā nedēļā Cēsīs un Alūksnē aizdomās par fiktīvas vakcinācijas pret Covid-19 veikšanu aizturējusi trīs personas, no kurām divas ir medicīnas iestādes darbinieces. Vienai personai piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, tostarp viens ir aizliegums ieņemt konkrētu amatu, bet vēl divām personām tiks lemts par drošības līdzekļa piemērošanu. Izmeklēšana kriminālprocesos turpinās.

Valsts policija pirms kāda laika saņēma informāciju par to, ka Cēsīs kāda persona, iespējams, par samaksu izsniedz fiktīvus vakcinācijas sertifikātus. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas, veicot izmeklēšanas darbības, vakar, 17. oktobrī, aizdomās par šīm noziedzīgām darbībām aizturēja 1958. un 1966. gadā dzimušas sievietes. Viena no viņām ir medicīnas iestādes darbiniece. Tāpat veicot izmeklēšanu un kratīšanas personu dzīvesvietās, tika izņemta skaidra nauda – vairāki tūkstoši eiro, kas, iespējams, iegūti noziedzīgā ceļā. Izmeklēšanā iegūta informācija, ka cena par vienu sertifikātu bijusi no 250 līdz 300 eiro.

Aizturētās sievietes šobrīd atrodas izolatorā un tiks lemts par drošības līdzekļu piemērošanu viņām. Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 275. panta otrās daļas – par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.

Savukārt pagājušajā pirmdienā, 12. oktobrī, Valsts policija saņēma iesniegumu no kādas Rīgas medicīnas iestādes, paužot aizdomas par personām, kurām, iespējams, ir viltots vakcinācijas sertifikāts. Proti, slimnīcā nonākusi kāda Covid-19 inficēta persona, kura sākotnēji uzrādījusi derīgu vakcinācijas pret Covid-19 sertifikātu, bet, slimībai progresējot un veselības stāvoklim pasliktinoties, persona ir atzinusi, ka sertifikāts ir fiktīvs.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Zemgales iecirknī nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 275. panta pirmās daļas. Izmeklēšanā noskaidrots, ka gan slimnīcā esošajam vīrietim, gan viņa dzīvesbiedrei ir iegūti fiktīvi vakcinācijas sertifikāti, atklājot arī informāciju par šīs fiktīvās vakcinācijas veikšanas vietu un iesaistītām personām.

Veicot izmeklēšanas darbības, jau nākamajā dienā, 13. oktobrī, aizdomās par fiktīvas vakcinācijas veikšanu likumsargi Alūksnē aizturēja 1976. gadā dzimušu sievieti, kas ir medicīnas iestādes darbiniece. Tāpat veiktas kratīšanas personas dzīvesvietā un darba vietā, kuru laikā izņemti datu nesēji, dažādi dokumenti, tostarp arī kalendārs ar pierakstiem, kas var būt svarīgi izmeklēšanai.

Šobrīd sievietei piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu – policijas uzraudzība un aizliegums ieņemt konkrētu amatu.

Izmeklēšana abos kriminālprocesos turpinās, šobrīd tiek apzināts to personu loks, kas, iespējams saņēmuši fiktīvas vakcinācijas sertifikātus. Izmeklēšanas interesēs Valsts policija no plašākiem komentāriem šobrīd atturas.

Saistībā ar iespējamu fiktīvu vakcināciju šobrīd visā Latvijā ir uzsākti 14 kriminālprocesi, kā arī vairākas resoriskās pārbaudes. Visos procesos šobrīd notiek aktīva izmeklēšana. Katra saņemtā vai policijas fiksētā informācija tiek rūpīgi pārbaudīta.

Valsts policija atkārtoti aicina personas, kurām ir informācija par vakcinācijas fakta falsificēšanu, ziņot policijai. Tāpat pašas personas, kuras ir iesaistījušās šādās darbībās, policija aicina pašām labprātīgi pieteikties policijā un sadarboties ar izmeklētājiem! Atkarībā no konkrētas situācijas tiks izvērtēta likumā paredzētā iespēja atbrīvot šādas personas no kriminālatbildības.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.