Saimniekballe – notikums novadā

Saimniekballe nopelnīta. Solvita Jansone, Megija Strazdiņa un Matīss Jansons no Stalbes pagasta “Matīsiem” saņēma apbalvojumu nominācijā “Radošā izdoma” par īpašu radošu pieeju mājas apkārtnes iekopšanā. Foto: Sarmīte Feldmane Solvita Jansone, Megija Strazdiņa un Matīss Jansons no Stalbes pagasta “Matīsiem” saņēma apbalvojumu nominācijā “Radošā izdoma” par īpašu radošu pieeju mājas apkārtnes iekopšanā.

Saimniekballe Pārgaujas novadā ir gaidīts vasaras nogales notikums, kas pulcē čaklākos savu sētu kopējus.

Uzaicinājumu uz pasākumu Ungurmuižā saņem tie, kuru sētas vērtēšanas komisija atzīst par skaistām, sakoptām, īpašām. Šovasar tika izdalīti 718 ielūgumi, bet uz balli pieteicās 490 novadnieki.

Trīs komandas pašvaldības darbinieču Solveigas Ruskas, Mada­ras Gasiņas un Ilutas Beķeres vadībā pabija visu trīs novada pagastu 1038 sētās. Vērtētāji guva iedvesmu, prieku un gandarījumu, kā novadnieki kopj vidi, kurā dzīvo. Komisijas pabija 253 sētās Straupes pagastā, 300 – Stalbes un 481 Raiskuma pagasta mājas pagalmā. Par katru tapušas fotogrāfijas. Ja saskaita kopā, visi vērtēšanā iesaistītie, apsekojot sētas, nostrādājuši 24 dienas.

“Nav viegli to izdarīt papildus tiešajam darbam, bet tie iespaidi, ko gūstam, sarunas ar satiktajiem cilvēkiem dod gandarījumu,” sacīja S.Ruska, kuras komanda apciemoja raiskumiešus.

Pasākums “Sakopta un videi draudzīga sēta ” Pārgaujas novadā notika jau devīto reizi. Tā ir tradīcija, kas aizsākās Raiskuma pagastā pirms 18 gadiem un tika pārņemta novadā. Tās mērķis – sekmēt novada teritorijas sakopšanu, veicināt iedzīvotāju un uzņēmēju labo gribu saimniekot videi draudzīgi un energoefektīvi, kā arī celt iedzīvotāju lepnumu un pašapziņu par savu novadu, saliedēt tuvākus un tālākus kaimiņus un, protams, palielināt novada atpazīstamību.

Šovasar pašvaldībā daudz diskutēts par “Sakopta un videi draudzīga sēta” un Saimniekballi. “Redzējām daudz krāšņu un sakoptu sētu, sapratām, ka šādā formātā pasākums sevi ir izsmēlis. Ir skaidrs, ka nākamos divus gadus komisijas pa pagastiem nebrauks. Mums būs laiks radīt pārmaiņas. Vai būs Saimniekballe, par diskutēsim,” pasākumā sacīja S.Ruska.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Kalniņš pastāstīja, ka ik dienu no komisijām dzirdējis stāstus par kādas mājas saimniekiem, kas pārsteiguši, par to, kā kāda mājvieta, kas ilgus gadus stāvējusi pamesta, atradusi rūpīgus saimniekus. I.Kalniņš pateicās visiem, kuri uzņēma komisiju savos pagalmos. “Daudz kas ir mainījies. Komisija nedrīkst ieiet pagalmā, ja to neaicina,” viņš atgādināja un pajautāja: “Cik daudzi gatavi pieteikties, lai kāds novērtē viņu sētas?” Tad kautrīgi pacēlās trīs rokas, pēc tam vēl divas. “Latvietis jau ir tāds kluss, dara savu darbu un grib, lai citi novērtē. Arī pašiem jābūt aktīvākiem sevi parādīt. Vēl domāsim par balli, tādā vai citā formātā tā katru vasaru bijis notikums,” sacīja pašvaldības vadītāja vietnieks.

Ungurmuižā zem vecajiem kokiem, kuru lapotnes pasargāja no mazākās rasas, pie gariem galdiem pārgaujnieku draugu un kaimiņu vidū sumināja tos, kuri izdarījuši nedaudz vairāk kā citi, kuri ļāvušies radošajam lidojumam, čakli strādājuši, lai radītu savu īpašo sētu. “Diemžēl šī ir tikai otrā balle, uz kuru atbraucām. Augusta otrā pusē parasti braucam ekskursijā,” “Druvai” pastāstīja straupietis Jānis Ēren­bots, bet dzīvesbiedre Lelde piebilda, ka toreiz Saimniekballe ļoti patikusi.

No Raiskuma pagasta četrdzīvokļu mājas “Sila Dzirnavām” uz Saimniekballi bija ieradusies Anita Ramša. Kopā ar viņu bijušās raiskumietes Rita Šilberga un Jolanta Ločmele. “Mums šī balle būs jauka kopābūšana,” bilda Anita, bet draudzenes atzina, ka lepojas ar Raiskumu, kas kļūst aizvien skaistāks.

Saimnieballē sakopto sētu saimnieki tika godināti sešās nominācijās, katrā viens no katra pagasta, kā arī katra pagasta komisija piešķīra atsevišķas nominācijas mājām, kuras īsti neatbilda iepriekš minēto nomināciju kritērijiem, bet tomēr bija pelnījušas atzinību. Vērtēšanas komisija nominēja galvenokārt tās mājas, kuras iepriekšējos trīs gados nav saņēmušas nominācijas. “Sētu vērtēšana ar katru gadu kļūst arvien grūtāka, nesakoptu sētu ir arvien mazāk. Priecē arī, ka novadnieki saimnieko arvien videi draudzīgāk,” vērtēja M. Gasiņa.

Pašvaldība dāvināja ne tikai apliecinājumu ar novērtējumu, bet arī praktiskas lietas – lejkannu ar uzrakstu “Sakopta sēta”, mazu lāpstiņu, nezāļu dakšiņu.

Katra komisija pagastā izraudzījās kādu sētu, kas īpaši izcēlās. “Gada sēta 2018” saņēma sava pagasta karogu un goda plāksni. Straupes pagastā to nopelnīja “Skujas”, Stalbes pagastā – “Dzelmes”, Raiskuma pagastā – “Mežciemi”.

Balvas tika pasniegtas nominācijās – “ZAAO – videi draudzīga sēta”, “Ieguldījums mājas apkārtnes – novada skaistuma izveidē”, “Noskaņu māja”, “Sakopta biznesa vide”, “Sakopta ciemata māja”, “Gada sēta 2018”. Kad balvas bija saņemtas, sākās balle. Jautrības, līksmības un prieka netrūka.