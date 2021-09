Sacensties un gūt emocijas

Parāde. Latvijas sporta veterānu - senioru savienības 58.sporta spēļu finālposma atklāšanas parādē soļo Cēsu novada komanda. Foto: Jānis Gabrāns Latvijas sporta veterānu - senioru savienības 58.sporta spēļu finālposma atklāšanas parādē soļo Cēsu novada komanda.

Divās dienās aptuveni tūkstotis sportistu Cēsīs piedalījās Latvijas sporta veterānu – senioru savienības (LSVS) 58.sporta spēļu finālposmā.

Sportisti sacentās sešos veidos: vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā, pludmales volejbolā, minifutbolā un florbolā. Sacensības galvenokārt notika Cēsīs, izņēmums bija minifutbols, tā turnīrs bija Priekuļos.

Vieglatlētikas sacensības, kas risinājās divu dienu garumā, pulcēja aptuveni 400 sportistu, šķiet, tik vērienīgas vieglatlētikas sacensības pilsētas atjaunotajā stadionā notika pirmo reizi.

Sestdienas vakarā stadionā notika finālsacensību svinīgā atklāšana un dalībnieku parāde. Lai arī sacensībām kopumā bija pieteikti aptuveni tūkstotis sportistu, atklāšanas parādē gan rindas bija krietni retākas. Cēsu novada paš­valdības sporta koordinatore Ineta Krūmiņa norāda, ka zināma daļa dalībnieku brauca tikai uz savām spēlēm, saviem startiem un pēc tam devās mājās. Tomēr atklāšanas parādē valdīja ļoti pacilāts noskaņojums, daļa komandu bija īpaši piedomājušas pie noformējuma, atraktīvākās arī tika pie balvām.

Uzrunājot sanākušos, LSVS prezidents Ivans Klementjevs teica paldies visiem, kuri piedalās šajās finālsacensībās: “Paldies par to, ka, neraugoties uz smagām situācijām, ko ienesusi pandēmija, esat nemitīgi trenējušies, lai varētu startēt finālsacensībās Cēsīs. Tas ir atzīstami, jo, pateicoties sportam, varam saglabāt un uzturēt veselību. Katrs darām, ko varam, uzturam sportisko formu, tā rādot piemēru jauniešiem, kuri, iedvesmojoties no veterāniem, gatavi veltīt sevi sportam, startējot visdažādāko līmeņu sacensībās, pārstāvot mūsu valsti arī olimpiskajās spēlēs.”

Laba vēlējumus sportistiem teica Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš – Eglītis, bet Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks sporta jautājumos Guntis Apinis uzsvēra šo īpašo veterānu sporta tradīciju, kas tiek uzturēta gadu no gada, neraugoties uz problēmām, uz to, ka mainās pašvaldību robežas un nosaukumi, mainās situācija valstī. Latvijas Vieglatlētikas veterānu apvienības priekšsēdētājs Guntis Zālītis atzīmēja, ka Cēsīs ir lielisks stadions un aizvadītajās sacensībās vieglatlēti to pierādījuši, uzstādot personiskos rekordus.

Atklāšanas pasaukuma svinīgā daļa noslēdzās ar sadziedāšanos. Muzicējošie Ina un Ivo Aizgaļi bija izvēlējušies repertu­āru ar pazīstamām dziesmām, un dalībnieki bija gatavi dziedāt līdzi un pat laisties deju soļos. Noslēgumā arī kopīga balle turpat stadionā.

Ineta Krūmiņa stāsta, ka LSVS pārstāvji pēc sacensībām atzinuši, ka lēmums rīkot tās Cēsīs bijis pareizs, arī no sportistiem saņemtas pozitīvas atsauksmes. Viņa atceras, kā radies impulss sporta veterānu – senioru savienības 58.sporta spēļu finālposmu rīkot Cēsīs. “Kādās sacensībās satikāmies ar LSVS prezidentu Ivanu Klementjevu, sarunā pajautājām, kāpēc Cēsīs nekad nenotiek vasaras spēļu finālsacensības. Viņam konkrētas atbildes nebija, iespējams, trūka informācijas, ka Cēsīs šim pasākumam ir tik laba infrastruktūra. Uzaicinājām atbraukt, pārstāvji ieradās un bija pārsteigti par redzēto, par pilsētas stadionu, citām bāzēm, un tad kļuva skaidrs, ka te var rīkot plašas sacensības.”

I. Krūmiņa, atzīstot, ka pasākums izdevās lieliski, norāda, ka, ņemot vērā gan esošos epidemioloģiskos apstākļus, gan rudenīgos laika apstākļus, rīkotājiem nācies piedzīvot arī saspringtākus brīžus: “Sākotnēji visas sacensības bija saplānotas āra laukumos, arī klasiskais volejbols, basketbols. Taču, redzot, ka laika apstākļi nedēļas nogalē nav labvēlīgi, un apzinoties, ka spēlēt volejbolu un basketbolu āra laukumos ir ļoti riskanti, jo var gūt traumas, dienu pirms finālsacensībām LSVS vadība ļāva pārcelt spēles uz telpām. Lēmums pareizs, bet uzreiz nācās ievērot epidemioloģiskos nosacījumus, jo zālē spēlēt drīkst tie, kam ir derīgi vakcinācijas sertifikāti vai negatīvi kovida testi. Ņemot vērā, ka visiem sertifikātu nav, izdevās ātri noorganizēt testēšanas iespējas, sportistiem bija iespējas pirms sacensībām veikt testus. Patīkami bija saņemt ziņu, ka starp testētajiem nav neviena pozitīva gadījuma. Pārmaiņām ātri pielāgojās arī šo sporta veidu galvenie tiesneši, pārplānojot spēļu kalendāru. Atradās brīvprātīgie, kuri palīdzēja, lai viss noritētu bez aizķeršanās. Sestdien uz visiem trijiem laukumainiem notika volejbols, svētdien – visu dienu basketbols, un no spēlētajiem saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes par spēļu norises vietas maiņu.”

Priekuļos notikušais minifutbola turnīrs pulcēja vairāk nekā 20 komandas, bet kopumā komandu sporta veidos piedalījās apmēram simts komandu. Cīņas par medaļām nebija vieglas, dienas gaitā nācās aizvadīts trīs, pat četras spēles, kas prasa lielu fizisko sagatavotību. Viss noritēja raiti, par to paldies konkrēto sporta veidu galvenajiem tiesnešiem un viņu komandām, kā vienīgo uzlabojumu, ko derētu ieviest turpmāk, varētu minēt rezultātu publicēšanu tiešsaistes režīmā, lai arī mājās palicēji var sekot līdzi norisēm.

Latvijas sporta veterānu – senioru savienības 58.sporta spēļu finālposmā bija pārstāvēti arī Cēsu novada sportisti, un vairāki uzvarētāju kausi tika arī mājniekiem. Florbolisti apliecināja, ka Cēsis ir viena no šī sporta veida galvenajām vietām, izcīnot zelta medaļas. Turnīrā pieteicās četras komandas, Liepājas florbolisti neieradās, tāpēc trim atlikušajām nācās savā starpā sadalīt medaļu komplektu. Cēsnieki ar 4:2 pārspēja Bauskas komandu, ar 5:3 – Valmieras novada komandu, kļūstot par spēļu čempioniem. Otro vietu izcīnīja Bauskas komanda, ar 6:2 pieveicot Valmieras florbolistus.

Zelta medaļas arī dāmām basketbolā 50+ komandai, bet 30+ komandai bronzas godalgas. Vēl vienu zelta medaļu izcīnīja Cēsu komanda pludmales volejbolā 40+ grupā vīriem.

Vieglatlētikā 29 komandu konkurencē Cēsu novadam 16. vieta. Vieglatlētu rindās sava vecuma grupās startēja Mārtiņš Platacis, Jurijs Gammeršmids, Einārs Vilnis, Normunds Tumulis, Ivars Oraševskis, Staņislavs Dzalbs, Olga Oraševska, Lāsma Pometko, Anita Ieviņa, Valentīna Tumuļkāne. Mūsējie startēja atzīstami, izcīnot vairākas godalgas: V. Tumuļkānei sudrabs 5 km soļošanā; N. Tumulim – bronza 800 m; M. Platacim bronza 100 m un 400 m; E Vilnim – bronza 200 m un 5000 m, sudrabs stafetē; A. Ieviņai – zelts 800, sudrabs 3000 m un stafetē, bronza 400 m. I. Oraševskim zelts 5000 m,sudrabs 200 m un stafetē; L. Pometko – sudrabs 3000 m soļošanā un stafetē, bronza 3000 m skriešanā.

Uzvarētāji. Florbola turnīrā, uzvarot abās spēlēs, zelta medaļas izcīnīja Cēsu novada komanda.

Pēc finiša. Tikko 4×100 metru stafeti veikuši Cēsu novada skrējēji Mārtiņš Platacis (no kreisās), Jurijs Gammeršmids, Ivars Oraševskis un Einārs Vilnis.

Distancē. Cēsu novada rindās pieredzējušākais skrējējs bija Staņislavs Dzalbs, kurš startēja V80 grupā. Piedalījās vairākās disciplīnās, arī 1500 m skrējienā.