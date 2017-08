Sacenšas rollerslēpotāji

Aizvadītās nedēļas nogalē savus spēkus sacensībās Latvijā varēja pārbaudīt rollerslēpotāji, un tajās aktīvi iesaistījās arī Cēsu pilsētas Sporta (CPSS) skolas audzēkņi. Jau trešo gadu pēc kārtas Madonā norisinās Latvijas Slē­pošanas federācijas un madoniešu kopīgi rīkotais pasaules kausa posms rollerslēpošanā, kas pulcēja 11 valstu pārstāvjus. Līdztekus tam notika arī FIS Latvijas čempionāta rollerslēpošanā 2. posms.

Pasaules kausa ieskaitē savus spēkus izmēģināja arī CPSS sportisti. Dāmām junioru grupā Krista Razgale kvalifikācijā uzrādīja 11. rezultātu, kvalificējoties izslēgšanas braucieniem.

Ceturtdaļfinālā savā braucienā viņa finišēja trešā, kas neļāva iekļūt pusfinālā, un K. Razgalei sacensības noslēdzās 11.vietā. Ceturtdaļfinālā iekļuva arī Alvis Šķēps un Reinis Upens, bet arī viņi nespēja pārvarēt izslēgšanas sacensību pirmo kārtu, finišējot attiecīgi 13. un 15.vietā.

Latvijas čempionātā S14 grupā S. Miķelsons iekļuva pusfinālā, kurā finišēja ceturtais, sacensības beidzot 7.vietā. V14 grupā tūlīt aiz astoņiem labākajiem, kuri kvalificējās pusfināliem, palika Pēteris Radziņš un Patriks Monahans. S16 grupā pusfinālam kvalificējās Marta Priede, tajā ieņemot ceturto vietu un sacensības noslēdzot septītajā vietā.

V16 grupā CPSS sportisti bija pārstāvēti kuplā skaitā, un trīs no viņiem kvalificējās pusfinālam, diemžēl pusfinālos nevienam neizdevās būt starp diviem ātrākajiem, kuri iekļūst finālā. Rezultātā Jānis Rams ieņēma 5.vietu, Roberts Rutkovskis – 6., Arvis Jekimovs – 7.vietu.

S18 grupā pārstāvniecība minimāla, tikai trīs dalībnieces, tai skaitā divas CPSS audzēknes. Uzvarēja Sņežana Jegorčenko no Krāslavas Sporta skolas, otrajā vietā Ilona Upena, trešajā – Rebeka Raiska. V18 grupā starp četriem finālistiem bija trīs Madonas Sporta skolas audzēkņi un Reinis Upens no CPSS. Itin pārliecinoši uzvarēja madonietis Raimo Vīgants, bet cīņa par otro vietu bija ļoti sīva, rezultātā to izcīnīja vēl viens ma­donietis Ilvars Bisenieks, bet R. Upenam trešā vieta.

Jaunākajā grupā izslēgšanas braucieni nenotika, tur sportisti veica divus braucienus, rezultātu nosakot abu summā. S12 gru­pā pirmajā braucienā trešo laiku uzrādīja M. Upmale, bet otrajā braucienā ceturtā vieta, un arī kopvērtējumā viņai vieta tūlīt aiz goda pjedestāla. Sestajā vietā Elza Bleidele. V12 grupā trešais Rūdis Bišers, bet 6. – R. Lošins.

FIS Latvijas čempionāta 3. posms rollerslēpošanā notiks 9.septembrī Siguldā.

Vēl nedaudz atskatoties atpakaļ, jāpiemin jūlija beigās notikušās sacensības “Daugavpils kauss”, kurās dalībniekiem tika piedāvātā kombinētā disciplīna – distances pirmā daļa jāveic skriešus, bet otrā – uz rolleriem. Latvijā šādā formātā sacensības notika pirmo reizi, bet pasaulē gūst arvien lielāku popularitāti un regulāri tiek rīkotas Balt­krie­vijā, Krievijā, Skandināvijā.

Ar zelta medaļu mājās atgriezās Marta Upmale, kura uzvarēja S12 grupā, un Signe Miķel­sone, kura bija pirmā S14 grupā. Pie sudraba medaļām tika Ričards Lošins V12 grupā un Reinis Upens V18 grupā, bet bronzu pārveda Rūdolfs Rau­dziņš V12 grupā un Artūrs Tinuss V16 grupā.

V12 grupā 5.vietā Rūdis Bišers, bet S16 grupā 5. – Marta Priede, 6. – Kristiāna Rieks­tiņa.