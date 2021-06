Rūpes par vidi. Pieredzes stāsti iedvesmai

Kristīne Auniņa. Foto: no albuma

Cēsu mākslas telpas “MALA” vadītājas Kristīnes Auniņas, kura palīdz vairot rūpes par dabu, ir viena no varonēm dzīvesstila pieredzes apmaiņas kampaņā “Es daru tā!”. Kampaņas mērķis ir iedrošināt ikvienu savā ikdienā ieviest kaut mazus, bet planētai draudzīgus dzīves paradumus.

Vides filmu studijas kampaņā “Es daru tā!”, kas tapusi ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu, Kristīne stāsta gan par to, kā vides saudzēšanas lietas notiek viņas vadītajā kafejnīcā “MALA”, gan par savu ikdienu. Stāsta varone runā par it kā vispārzināmi darāmo, lai samazinātu resursu izmantošanu un līdz ar to atkritumus, piemēram, veikalā pirkumiem neņem plast­masas maisiņu, apģērbu iegādājas otrās rokas veikalos, ikvienu jaunu lietu, kas jāiegādājas, vērtē, vai to varēs lietot ilgi, taču tieši ikdienas sīkumi, kas summējas, veido to pienesumu, kuru mēs katrs varam dot tīras vides saglabāšanā.

Arī kafejnīcā Kristīne Auniņa izvēlas dot lietām otro, trešo vai, kas zina, kuru dzīvi. Interjeru veido vecas mēbeles, kurām gan ir vēl kāda pievienotā vērtība – neatkārtojamība un pamatīgums. Kafejnīcā nav vienādu trauku, katrs klients kafiju un kūciņu saņem cita dizaina krūzītē, šķīvī. Arī tie gādāti lietoto preču veikalos, tirdziņos. Vēl trumpis ir ēdieni, gatavošanai lielākoties izmanto to, kas iegādāts tiešajā iepirk­šanās pulciņā, kur produktus piegādā apkaimes zemnieki.

Kampaņā “Es daru tā!” savā pieredzē, kā ar prieku dzīvot dabai draudzīgāk, dalās arī citas pazīstamas personības, kas saistītas ar mūsu pusi. Šefpavārs Ēriks Dreibants, kurš darbojas arī Līgatnē, stāsta, kā gan savai ģimenei, gan restorāna apmeklētājiem gatavo maltītes no vietējiem un sezonāliem produktiem. Savukārt žurnālists Uģis Joksts, kuram Līgatnē ir tēva mājas, stāsta, kā viņš Rīgā darba un sadzīves vajadzībām izmanto velosipēdu, atrodot iespēju gan to sabalansēt ar citiem nepieciešamajiem pārvietošanās veidiem.

Kampaņā ir sagatavoti, feisbukā un portālā “Delfi” aplūkojami 50 videostāsti, kuros smelties idejas no dažādiem cilvēkiem. Sarunas vada aktrise un kostīmu māksliniece Madara Botmane.

“Delfi” publicētajā digitālajā testā “Es daru tā” ikviens, atbildot uz desmit jautājumiem, pāris minūšu laikā var noskaidrot, cik atbildīgi cilvēks rūpējas par vidi šobrīd, un gūt padomus, ko, iespējams, varētu darīt vēl labāk. Testā iekļauti jautājumi par pārtikas produktu lietošanu, mājokļa energoefektivitāti, ikdienas pārvietošanās paradumiem u.c.