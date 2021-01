Rūpējas par veselību un retāk slimo

VIENMĒR PALĪDZĒS UN PASKAIDROS. “Benu” aptiekas Cēsīs vadītāja Ļubova Sļiņko zina teikt, ka patlaban visvairāk iegādājas D vitamīnu. Foto: Iveta Rozentāle “Benu” aptiekas Cēsīs vadītāja Ļubova Sļiņko zina teikt, ka patlaban visvairāk iegādājas D vitamīnu.

Iedzīvotāji aptiekās pastiprināti pērk C un D vitamīnus, cinka preparātus, kā arī regulāri iegādājas zāles, kas nepieciešamas hronisku slimību ārstēšanai, to norāda visas “Druvas” uzrunātās aptiekas.

“Benu” aptiekas Cēsīs va­dītāja Ļubova Sļiņko skaidro: “Šajā laikā pircēji arvien vairāk vēršas pēc sezonālām precēm, pirmām kārtām pērk D vitamīnu, kas nepieciešams imūnai sistēmai, vielmaiņas procesiem, kalcija absorbcijai, kauliem, zobiem, piedalās arī fosfora veidošanas procesā. D vitamīns kavē arī hronisku slimību veidošanos. Arī kovida slimniekiem ļoti iesaka šo vitamīnu, jo tas palīdz vieglāk pārvarēt slimību. Ļoti pieprasīta ir arī zivju eļļa un kompleksie vitamīni. Savukārt nervu sistēmas stiprināšanai šajā laikā iesakām lietot magnija preparātus kopā ar B vitamīniem, kas palīdz pret oksidatīvo stresu.”

Gan Vecpiebalgas, gan Priekuļu aptiekā novērots, ka lielāks noiets arī C vitamīnam, cinka preparātiem, bieži vien pircēji iegādājas paracetamolu. Taurenes aptiekas vadītāja Dace Strazdiņa vērtē, ka iedzīvotāji rūpīgi lieto un laikus iepērk medikamentus, kas nepieciešami hronisko slimību novēršanai. Arī ģimenes ārsti norādījuši, ka svarīgi neielaist pamatslimības, lai, ja cilvēks saslimst ar “Covid-19”, to pārslimo iespējami vieglāk: “Redzams, ka pircēji uztraucas arī tad, ja nepieciešams kaut kas pret klepu vai ies­nām, uzreiz paskaidro, ka ir tikai saaukstējušies. Seniori runā arī par vakcīnu, gaida to.” Arī vienā no Cēsu aptiekām piemin, ka reizēm cilvēki baidās pirkt klepus sīrupu, lai apkārtējie nedomātu, ka viņš saslimis ar kovidu.

Farmaceiti arī secina, ka uz aptieku pārsvarā nāk seniori vai arī, lai senioriem nebūtu jāiet ārpus mājas, viņu bērni vai mazbērni mēdz izņemt recepšu medikamentus tuviniekiem. Ļubova Šļiņko: “Lai nodrošinātu radiniekus ar nepieciešamajām zālēm un lai vecākiem cilvēkiem nebūtu kovida laikā jāiziet uz aptieku, jaunākie palīdz.” Vecpiebalgas aptiekā skaidro, ka medikamenti tiek iegādāti ar rezervīti, lai nav lieku reizi jāstaigā apkārt.

Savukārt Dace Strazdiņa vēl atskārtusi, ka patlaban cilvēki slimo mazāk: “Gan distancēšanās, gan roku regulāra mazgāšana un, protams, maskas dara savu. Tās pasargā arī no pārējām adenovīrusu saslimšanām. Redzam, ka pircēji kārtīgi ievēro norādījumus, aptiekā ienāk pa vienam. Sargā arī paši sevi. Protams, ja pagastā vai kaimiņu rajonā ir lielāks ar “Covid-19” saslimušo skaits, tad vairāk satraucas.”

Aptiekas Priekuļos vadītāja Svetlana Feoktistova teic, ka pēc gadu mijas iedzīvotāji uz aptieku nāk retāk: “Janvāris vienmēr ir tāds tukšāks mēnesis. Jūtams, ka cilvēki daudz lasa informāciju, seko tai, tāpēc, piemēram, reti jautā, ko iegādāties, lai mazinātu iespēju saslimt ar “Covid-19”. Mēs arī profilaktiski iesakām stiprināt organismu, vairāk staigāt svaigā gaisā, mazāk baidīties vai uztraukties, vairāk domāt pozitīvi.”