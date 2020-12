Rūdis Balodis un Annija Sabule debitē Pasaules kausā

Distancē. Biatloniste Annija Sabule debiju Pasaules kausa sacensībās vērtē kā labu stimulu turpmākajam darbam. Foto: Petrs Slaviks Biatloniste Annija Sabule debiju Pasaules kausa sacensībās vērtē kā labu stimulu turpmākajam darbam.

Somijas biatlona centrā Kontiolahti sākusies jaunā biatlona sezona, un jau pirmajā posmā debiju tik augsta līmeņa sacensībās piedzīvoja divi biatlonisti – Annija Sabule un Rūdis Balodis – , kuru sportiskās gaitas sākušās Cēsu Sporta skolā.

Savulaik mūsu puses sportisti Pasaules kausā, Pasaules čempi­onātā bija pārstāvēti regulāri, un bija brīdis, kad vīriešu stafetē bija visi mūsējie. Tad rindas saruka, pēdējos gados biatlona Pasaules kausos Cēsu pusi pārstāv Baiba Bendika. Viņa uz šo sezonu lika lielas cerības, diemžēl pirmo posmu nācās izlaist saslimšanas ar “Covid-19” dēļ. Tiesa, Baiba nav vienīgā, kuru jau sezonas sākumā skāra vīruss, bet, lai sportistu rindas nepaliktu tukšas, Starptautis­kā biatlona federācija (IBU) noteikusi, ka sasirgušo vietā jānāk citiem, pat ja tie nav izpildījuši kvalifikācijas normas PK sacensībām. Tas ieviesa izmaiņas Lat­vijas pieteikumā.

Kā pirmie Somijā ieradās Roberts Slotiņš, Annija Sabule un Andrejs Rastorgujevs, tikmēr Zviedrijas treniņnometnē esošie sportisti – Aleksandrs Patrijuks, Sanita Buliņa un Edgars Mise – piesardzības dēļ devās mājās. Lai izlases rindas būtu pietiekamas, tai pievienojās juniori Rūdis Balodis, Renārs Birkentāls, Kirils Matjuhins un Ieva Pūce.

Veiksmīgi. Rūdis Balodis debijas sacesnībās 101 biatlonista konkurencē uzrādīja 58.rezultātu.

Iekšā viss vārījās

Sacensības sākās ar 20 km individuālajām sacensībām vīriešiem, kurās debitēja R. Balodis, un debija bija veiksmīga. Sportists četrās šautuvēs nesašāva tikai vienu mērķi. Solis distancē nebija tik ātrs, lai cīnītos par augstu vietu, bet debijas reizē 58.vieta 101 biatlonista konkurencē ir labs rādītājs.

Pats sportists, stāstot “Druvai” par negaidīto nokļūšanu PK sacensībās, neslēpa, ka tas bijis pārsteigums: “Trīs dienas pirms individuālā starta vēl nezināju, ka startēšu, jo tobrīd tikko bijām atgriezušies Latvijā no Somijā aizvadītās pirmā sniega nometnes. Pavisam ātri sakrāmēju mantas un pēc nepilnām divām dienām, kuras biju pavadījis mājās, jau sēdēju prāmī ceļā uz Somiju.”

Rūdis stāsta, ka sacensību diena pienākusi nemanot, jo “Covid-19” arī biatlonā ieviesis savas izmaiņas, tāpēc nav bijis daudz laika apcerēt un pārdomāt startu: “Raugoties no malas, biju pavisam mierīgs (komandas biedri pēc tam teica, ka man nemaz neesot bijis satraukuma), taču “iekšā viss vārījās”. Pat no rīta, ēdot brokastis, trīcēja rokas, lūk, tādas manas pirms sacensību izjūtas. Protams, iztrūkstošo skatītāju dēļ daļēji pazuda ar to saistītās emocijas un uztraukums, kas rodas, ja atrodies starp tūkstošiem atbalstītāju. Es kā sportists uzsūcu atmosfēru, tā dod papildu adrenalīnu ar kādu doties trasē. Svarīgākais tajā brīdī – veikt sacensības savā tempā, nesasteigt un sašaut labi. Kā zināms, lai būtu augsts rezultāts, jābūt ne tikai ātram slēpošanas tempam, bet arī ātrai un precīzai šaušanai. Šos abus komponentus man izdevās apvienot, rezultātā uzrādot atzīstamu rezultātu.

Ja kāds man būtu pirms tam teicis, ka uzrādīšu 58. vietu individuālajā startā PK, kur startē visa biatlona elite, noteikti nebūtu ticējis. Treneru sastāvs izlēma, ka man būs jāstartē 20 km distancē, lai gan nedomāju, ka esmu fiziski gatavs šādai distancei, jo pirms tam nometnē tika izdarīts milzīgs darbs, kas nozīmēja, ka nekādā veidā nebiju gatavojies sacensībām, kur nu vēl PK posmam. Braucu uz startu, domādams, kā būs, tā būs, taču jau pirmajā aplī sapratu, ka jūtos labi. Pirmo šau­tuvi izšāvu “pa nullēm”, tas deva pārliecību tāpat turpināt. Iebrau­cot finišā pat neticēju, ka no līderiem atpaliku salīdzinoši nedaudz. Iespējams, arī tāpēc pašam tagad tik liels prieks par izdarīto. Šis starts man kalpos kā lieliska motivācija, lai strādātu tālāk un sasniegtu jaunus rezultātus.”

Pēc veiksmīgā starta 20 km distancē R. Balodim nākamajā dienā, kad notika sprinta sacensības, tika iedota brīvdiena, bet plānots, ka šonedēļ viņš startēs PK otrajā posmā, kas norisināsies turpat Kon­tio­lahti. Sacensību programmā sprints un iedzīšana.

Šī nav un nebūs joka lieta

Annijai Sabulei bija iespēja startēt gan 15 km individuālajā distancē, gan 7,5 km sprintā. Lai arī izcīnītās vietas ir vairāk rezultātu saraksta lejas galā, gūtā pieredze ir nenovērtējama. Individuālajā distancē viņa pieļāva trīs kļūdas un finišēja 94.vietā, bet sprintā četras kļūdas un 99.vieta.

Sarunā ar “Druvu” viņa norāda, ka sākumā nav bijis plāns startēt Pasaules kausā, bet dienu pirms došanās mājas no pirmā sniega nometnes treneris paziņojis, ka būs jādodas uz Kontiolahti: “Biju pārsteigta un patīkami satraukta, jo zināju, ka šī sezona nebūs kā citas, līdz ar to ātri jāpieņem lēmumi un jāreaģē uz tiem! Protams, uztraukums bija, bet tāds patīkams satraukums par nezināmo, jo uz starta līnijas Pa­saules kausā stājos pirmo reizi! Labi zināju, ka šī nav un nebūs joka lieta, tāpēc gatavojos sevi nežēlot trasē, vēlējos parādīt labāko sniegumu.”

Ja citus gadus pirms PK sacensībām notiek mazāka mēroga sacensības, šoreiz gandrīz visi sportisti, arī A. Sabule, uzreiz tika iemesti pašā augstākajā līmenī. Tas īpaši satraucoši kā lēciens nezināmajā tieši debitantiem. Annija atzīst, ka bijis nedaudz bail, jo nav bijis sacensību, tātad nav zināms, kāds sportiskais līmenis, ko spēs parādīt distancē sacensību režīmā, kas ir pavisam kas cits nekā treniņi: “Tagad, kad abi starti aiz muguras, gribu teikt, ka šīs sacensības radīja manī pārliecību, ka varu gan šaut, gan arī esmu progresējusi slēpojumā, par ko esmu visvairāk priecīga. Smagās treniņu stundas lēnītēm nāk uz āru, ko ir patīkami konstatēt, redzot, cik atpalieku no līderēm. Protams, vēl ļoti tālu no izcili, bet biatlons nav viena gada darbs, tas ir daudz, daudz vairāk, tieši tāpēc priecājos par iespēju, ko man sniedza, un centos izdarīt maksimumu! Manuprāt, sanāca atbilstoši apstākļiem un situācijai! Otrajā dienā sprinta distancē šaušana bija diezgan nestabila un arī nejutu pārliecību, taču 15km distancē biju ļoti koncentrējusies tieši uz šaušanu, jo zināju, cik dārgi ir kļūdīties, it īpaši šajā līmenī startējot.”

Arī viņa saka, ka ļoti gribējies izjust pilno sacensību atmosfēru, kad stadiona tribīnes ir skatītāju pilnas, taču debija vienalga bijusi brīnišķīgi skaista un emocionāla, tas motivē turpināt darboties un iet uz saviem mērķiem: “Zinu, ka paspēšu piedzīvot arī skatītāju radīto troksni, bet arī klusumam tomēr ir sava maģija – pieradums no Latvijas sacensībām, kas, manu­prāt, šo manu sniegumu nekādi neietekmē.”

Arī viņai ir plānots startēt otrajā PK posmā, bet tālāko rādīšot laiks, jo šobrīd viss mainās ļoti ātri un krasi.

“Dzīvoju te un tagad, baudu emocijas un mēģinu parādīt savu ieguldīto darbu trasē un šautuvē,” saka A. Sabule.

Cerams, ka otrajā posmā uz starta redzēsim arī B. Bendiku, bet tas atkarīgs “Covid-19” analīzēm. Ja tās būs negatīvas, ceturtdien 7,5 km sprintā Baiba būs uz starta līnijas.