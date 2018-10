Rudens kross Drabešos

Distancē. Vecāko grupu apvienotajā startā plecu pie pleca distancē U20 grupas dalībnieks Artis Rožkalns (85.numurs) un U18 grupas dalībnieks Mārtiņš Petrovs (61.numurs.), ar 38.numuru – Roberts Mitenieks. Foto: no albuma Vecāko grupu apvienotajā startā plecu pie pleca distancē U20 grupas dalībnieks Artis Rožkalns (85.numurs) un U18 grupas dalībnieks Mārtiņš Petrovs (61.numurs.), ar 38.numuru – Roberts Mitenieks.

Sporta kluba “Ašais” krosa sacensības arī šogad notika Drabešos, kur ir arī kluba mājvieta.

Sacensību rīkotājs un kluba treneris Austris Āboliņš atzīmēja, ka skriešanas krosa sacensības pasaulē ir ļoti populāras un šis ir mēģinājums sarīkot krosu tā labākajās tradīcijās – gan atbilstošā apvidū, kur ir kāpumi un kritumi, gan arī sacensību organizācija bija augstā līmenī, viss ritēja ļoti raiti, bez aizķeršanās. Pēc katras grupas skrējiena uzreiz sekoja apbalvošana, tad distancē devās nākamās grupas skrējēji.

Sacensību atklāšanā dalībniekus uzrunāja Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Do­m­brovs­ka, kura atzina, ka šajā dienā astronomiskajam un meteoroloģiskajam rudenim pievienojas arī trešais – sporta kluba “Ašais” rīkotā krosa rudens- un aicināja ar savu veikumu gadalaiku iekrāsot vēl krāšņāku.

Dalībnieku vidū bija skrējēji no vairākām vēsturiskā Cēsu rajona skolām, bet jau tradicionāli bija arī tālāki viesi – Alūksnes pilsētas sākumskolas audzēkņi. Jau ierasti viskuplākā skrējēju pārstāvniecība ir Cēsu Pilsētas vidusskolai (CPV). Tika sveikti gan individuālie uzvarētāji, gan arī noteikts komandu vērtējums katrā vecuma grupā. Jaunākajās grupās konkurence bija lielāka, vecākajās dalībnieku rindas retākas.

U12 grupā meitenēm godalgotās vietas izcīnīja Stella Paltiņa (Cēsu 2.pamatskola), Jasmīna Pe­­­perniece (CPV), Elizabete Cīrule (Vecpiebalgas vidusskola), bet zēniem šajā vecuma grupā viss goda pjedestāls Cēsu Pilsētas vidusskolas skrējējiem. Uzvarēja Tomass Kvasts, otrais – Dāvis Mežals, trešais – Roberts Cercins.

Komandu vērtējumā U12 grupā pārliecinoši pirmie Cēsu Pilsētas vidusskolas skrējēji, otrajā vietā Cēsu 2.pamatskola, trešajā -Vec­piebalgas vidusskolas komanda.

U14 grupā meitenēm pirmās divas vietas Cēsu Valsts ģimnāzijas skrējējām, uzvarēja Estere Volfa, otrā – Elza Bleidele, bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena – Evija Vildiņa no Nītaures vidusskolas. Arī zēnu konkurencē divi ātrākie no Cēsu Valsts ģimnāzijas, pirmais finiša līniju šķērsoja Matīss Zaļaiskalns, otrais Ralfs Reinsons, bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena – Ri­čards Špacs no Cēsu 2.pamatskolas.

Komandu vērtējumā U14 grupā uzvarēja Cēsu Valsts ģi­mnāzija, otrajā vietā Alūksnes pilsētas sā­kumskola, trešajā – Cēsu 2.pamatskola.

U16 grupā mei­tenēm uzvarēja Re­nāte Beļājeva (Stal­bes vidusskola), otrā Lau­ra Sproģe (Rā­­muļu pamatskola), trešā – Kitija Lā­ce (Cēsu 2. pamatskola), bet zēnu kon­­kurencē pirmais Roberts Glazers (CPV), otrais – Jegors Fi­­ļimonovs (Rāmuļu pamatskola), trešais – Mārtiņš Ezerkalns (Ama­tas pamatskola).

Komandu vērtējumā U16 grupā pirmajā vietā Cēsu Pilsētas vidusskola, otrajā vietā Vecpiebalgas pamatskola, bet trešajā – Cēsu 2.pamatskola.

U18 grupā jaunietēm uzvarēja Daido Brūvere no Priekuļu vidusskolas, aiz sevis atstājot Rutu Samsonovu no Cēsu Pilsētas vidusskola un Elīnu Griezni no Cēsu 2. pamatskolas. Jauniešiem šajā vecuma grupā divi ātrākie bija no Cēsu Pilsētas vidusskolas – Mārtiņš Petrovs un Didzis Ma­li­ševs -, bet trešais Roberts Mite­­nieks no Cēsu Tehnoloģiju un Di­zaina vidusskolas (CTDV).

U20 grupā jaunietēm pieteicās tikai divas dalībnieces no Cēsu Pilsētas vidusskolas, kuras savā starpā sadalīja pirmās divas vietas. Pirmā finišēja Samanta Timpa, otrā – Evelīna Židava. Jauniešiem šajā grupā uzvarēja Artis Rožkalns (CTDV), bet otrajā vietā Roberts Vikštrems, trešajā Dāvis Miķis, abi no Cēsu Pilsētas vidusskolas.

Tā kā vecākajās grupās dalībnieku mazāk, komandu vērtējumā kopā ņēma U18 un U20 skrējējus. Pie kārtējās kopvērtējuma uzvaras tika Cēsu Pilsētas vidusskolas komanda, otrajā vietā – Cēsu 2.pamatskola, trešajā – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola.