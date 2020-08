Rosība kafejnīcās pamazām atgriezusies

ĒDĀJU NETRŪKST. Pandēmijas nezināmo pavērsienu dēļ ij starptautiskā, ij vietējā tūrisma plūsma ir grūti prognozējama pat vistuvākajā nākotnē. Lai nu kā - šobrīd ēdinātāji par pieprasījumu nesūdzas. Foto: Marta Martinsone - Kaša Pandēmijas nezināmo pavērsienu dēļ ij starptautiskā, ij vietējā tūrisma plūsma ir grūti prognozējama pat vistuvākajā nākotnē. Lai nu kā - šobrīd ēdinātāji par pieprasījumu nesūdzas.

Nesteidzīgi apmeklētāji kafejnīcās, āra terasēs un ceļmalas krodziņos atkal ir pierasta aina. To īpašnieki atzīst, ka klientu ir tik, cik parasti vasarā.

Šomēnes dažviet apmeklētāju bijis pat vairāk nekā citās vasarās šajā laikā. Tomēr prognozēs par iespējām kompensēt ārkārtējās situācijas laikā radušos zaudējumus ēdinātāji ir ļoti atturīgi – vasaras nogale un rudens neprognozējamās pandēmijas dēļ šķiet miglā tīts.

Cēsu centra kafejnīca “Pa­grabiņš” līdz ar silto laiku šovasar ik dienu uzņem ļoti daudz izsalkušo un arīdzan tos, kuri vienkārši grib pasēdēt pie dažādiem atspirdzinājumiem. Vies­nīcā “Ho­tel Cēsis” izvietotās kafejnīcas neapšaubāms ieguvums ir plašā āra terase un skats uz Maija parku. Viesnīcas restorāna-kafejnīcas vadītājas vietniece Laura Voldiņa “Druvai” atzina, ka jūlijā apmeklētāju, šķiet, pat vairāk nekā citus gadus jūlijā. Klientu pieplūdumu viņa gan nesaista tieši ar ārkārtējās situ­ācijas beigām, bet drīzāk sagaidīto vasarīgi silto laiku. Arī Cēsu pilsētas svētki aizvadīti ļoti rosīgi. Tam ēdinātāji bija pietiekami sagatavotjušies. L.Voldiņa teic, ka maijā un jūnijā klientu vidū bijuši arī tūristi no Krievijas un Ukrainas. Tagad šo valstu viesu nav, bet ir no Lietuvas un Igaunijas, kā arī negaidīti daudz no Somijas. Sa­līdzinājumam – citus gadus vairāk apmeklētāju bijis no Vācijas un Austrālijas. Lai gan plūsma liela, kafejnīcas vadība norāda – darba roku šo­brīd pietiek. “Va­saras komandu komplektējam jau laikus, un jaunieši kārtējai sezonai lielākoties piesakās jau februārī, martā,” atklāj L.Voldiņa un nesteidz prognozēt sezonu. Ļoti daudz kas atkarīgs no laikapstākļiem augustā un septembrī, kā arī vēl iespējamajiem ierobežojumiem “Covid-19” dēļ.

Lēnām ikdienas aprite vecajās sliedēs atgriezusies arī kafejnīcā “Priede” pie Rožu laukuma. Tūristu gaitās viena no pamanāmākajām ēstuvēm uzņēmusi ne tikai kaimiņus no Baltijas valstīm, bet arī citu valstu ciemiņus, tostarp te salīdzinoši bieži sastopami arī vācieši. Lai gan arī šeit ēst gribētāji ir visu laiku, turklāt arī pilsētas svētki atveduši negaidīti daudz apmeklētāju, tomēr kafejnīcā “Druvai” apliecināja – ar komandas spēkiem pagaidām pietiek.

Viesnīcas “Province” kafejnīca Cēsu pilsētas svētkos pieredzējusi necerēti daudz apmeklētāju. Vadītāja Dace Treikmane atzīst, ka pati varbūt personīgi būtu izvēlējusies virtuāli pieejamos svētkus vērot kaut kur dabā, tomēr bijusi patīkami pārsteigta par daudzajiem klientiem. Cilvēku plūsma ikdienā ir viļņ­veidīga. “Ir gan pīķa brīži, gan tukšākas pēcpusdienas,” vērtē D.Treikmane un piebilst, ka joprojām reti ir tūristi grupās, tomēr ir daudz individuālo ceļotāju. Savukārt vietējo ēdāju ir ievērojami vairāk nekā citus gadus.

Jūlijā daudz apmeklētāju ir arī ceļmalas krodziņā “Pie dzirnakmens” Ieriķos, kas arī ārkārtējās situācijas laikā nebija slēgts. Blakus ir dabas taka, līdz ar to arī to apmeklētāji labprāt iegriežas kafejnīcā. Apmeklētāju plūsma ir intensīva, un brīvdienās darbinieku kolektīvam piebiedrojas palīgi.

Bistro “Bērzkrogs” Veselavas pagastā labi zināms arī citu reģionu iedzīvotājiem, jo atrodas stratēģiski izdevīgā vietā. Lai gan sākotnēji atgriezties ierastajā ritmā bijis ļoti grūti, taču līdz ar Jāņiem bistro apmeklētāju skaits tikai audzis. “Cilvēkiem laikam bija ļoti apnikuši tie ierobežojumi,” pieļauj SIA “Lauku Radu Restto” valdes locekle Ineta Ķirse. Viņa gan atklāj, ka tagad pilnībā pazuduši no un uz Krieviju (Pleskavas virziens) braucošie klienti, taču uzkrītoši daudz ir cilvēku no abām Bal­tijas kaimiņvalstīm. I.Ķirse, kurai ikdienas gaitas teju katru dienu atved arī līdz Cēsīm, pauž pārliecību, ka tiešām piepildījies iepriekš prognozētais par vietējā tūrisma vilni. “Ir tāds iespaids, ka puse Rīgas ir atbraukusi uz Vidzemi,” vērojumā dalās pieredzējusī ēdinātāja, piemetinot, ka tas arī pozitīvi ietekmē ieņēmumus, jo galvaspilsētas iedzīvotāji var atļauties atstāt vairāk naudas kafejnīcās. Diemžēl nedēļas nogalēs pieredzētā plūsma jau nedaudz pārsniedz krodziņa jaudu, līdz ar to nupat jau saņemts arī pa kādai sūdzībai. “Tajos brīžos ļoti vēl trūkst darbinieku,” atzīst I.Ķirse, vienlaikus paužot milzīgu gandarījumu par šovasar sagaidītajiem jauniešu papildspēkiem. Šajā sezonā darbā pieņemti četri septiņpadsmitgadnieki, kuri paši pēc sludinājuma atraduši šo iespēju. Jaunieši strādā tik apzinīgi, ka saimniece gatavojas nosūtīt pat kādu atzinības vēstuli uz viņu skolu Cēsīs. Diemžēl vairāk jauniešus nav bijis iespējams pieņemt darbā, jo nepilngadīgajiem ir dažādi darba pienākumu ierobežojumi.

Katrā kafejnīcā situācija citādāka, bet visās saimnieki gandarīti, ka klientu skaits palielinās.