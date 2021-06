Rollerslēpotāji sacenšas Cēsīs un Madonā

Starts. FIS sacensībās rollerslēpošanā “Madonas kauss” distancē gatava doties Estere Volfa, kura finišā uzrādīja trešo labāko laiku. Foto: publicitātes FIS sacensībās rollerslēpošanā “Madonas kauss” distancē gatava doties Estere Volfa, kura finišā uzrādīja trešo labāko laiku.

Sacensību gaisotne lēnām atgriežas arī rollerslēpošanas trasēs. Sportistiem ziemu nācās aizvadīt bez sacensībām, tad nu tagad tiek izmantotas visas radušās iespējas.

Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona kompleksā ar dažu dienu atstarpi notika divi sportiski notikumi. Vispirms tur risinājās FIS sacensības rollerslēpošanā “Cēsu Olimpiskā centra kauss”, ko rīkoja Latvijas Slēpošanas federācija (LSF) sadarbībā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” un biedrību “Rollertour”.

Tā kā sacensībās atbilstoši spēkā esošajām prasībām varēja piedalīties tikai S un V grupu dalībnieki, rollerslēpotāju skaits nebija liels. Taču azartu tas nemazināja, jo beidzot bija sacensības ar visu no tā izrietošo.

Pirmajā dienā sportisti sacentās īsajā distancē klasiskajā stilā. Vīriešiem uz starta stājās 14 sportisti. Uzvarēja Niks Saulītis no Madonas, bet cēsnieks Ivo Caune finišēja 5.vietā, uzvarētājam zaudējot minūti un 11 sekundes. Dāmu konkurencē startēja sešas sportistes. Uzvarēja madoniete Kitija Auziņa, Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkne Estere Volfa uzrādīja trešo laiku, Elza Bleidele bija ceturtā, bet Elizabete Slotiņa – sestā.

Otrajā dienā vidējā distance brīvajā stilā. Vīriem uzvarēja madonietis Lauris Kaparkalējs, bet I. Caune atkal finišēja piektajā vietā. Dāmām viss gandrīz kā dienu iepriekš: K. Auziņa pirmā, E. Volfa – trešā, E. Bleidele – ceturtā.

Lai dotu iespēju spēkus izmēģināt arī citās vecuma grupās, biedrība “Rollertour” Cēsu Olimpiskā centra kompleksā sāka rollerslēpošanas treniņseriālu, kas ieplānots sešos posmos. Pirmajā posmā piedalījās vairāk nekā simts dalībnieku no Cēsīm, Madonas, Siguldas, citām pilsētām, pat no Lietuvas, kas rāda, ka sportistiem ļoti trūkst pasākumu ar sacensību azartu. Galvenā cīņa par godalgotajām vietām risinājās starp Cēsu un Madonas sporta skolu audzēkņiem, bet dažās vecuma grupās uz pjedestāla tika arī citi.

Šī bija iespēja samēroties spēkiem arī pašiem jaunākajiem. S10 grupā uzvarēja Dārta Ruļuka no Madonas, aiz viņas CPSS audzēknes Zane Salmiņa un Nellija Puriņa. V10 grupā viss goda pjedestāls mājiniekiem, uzvarēja Artūrs Zaķis, otrais – Gustavs Bērziņš, trešais – Rūdolfs Šķēle.

S12 grupā divas pirmās madonietes – Lāsma Beķere un Alise Plāte -, trešā Anete Krieviņa no Cēsu Sporta skolas. V12 grupā uzvarēja Lietuvas kluba “Gavaitis” pārstāvis Andris Draudvila, otrajā vietā Alvis Pivors no Ogres biatlona kluba, trešais CPSS audzēknis Ernests Skride.

S14 grupā uzvarēja Amēlija Zaķe (CPSS), aiz sevis atstājot Keitu Kolnu no Madonas un Keitu Marcinkēviču no Siguldas. V14 grupā godalgotās vietas aizņēma viesi, uzvarēja Bruno Bilans no Siguldas Sporta skolas, labākais no CPSS bija Rūdolfs Raudziņš, kuram 5.vieta.

V16 grupā trīs labākie: Rūdis Bišers un Ernests Jekimovs no CPSS, un Emīls Zaķis (B.XC./S.). S18 grupā ātrākā madoniete Katrīna Bērziņa, aiz viņas Ieva Vaļska (TRX Cēsis/ Priekuļi). VE grupā ātrāko laiku uzrādīja cēsnieks Ivo Caune. V40 grupā pirmais Gatis Graudiņš (Cēsis), otrais Nauris Naumanis (“rollerski.lv”), trešais – Jānis Skolnieks (“Arkādija”). S50 grupā: Žanete Leimane, Elita Zālīte (TRX Cēsis/ Smiltene), Laima Klauža (OK “Kāpa”).

Nākamais posms 16.jūnijā. Katrā posmā dalībnieku uzrādītais rezultāts tiek izteikts punktos, kopvērtējumā summēs dalībnieka piecus labākos. Kopvērtējumu rēķinās, ja dalībnieks būs piedalījies vismaz trijos posmos.

Aizvadītajā nedēļā Madonas sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils” notika FIS sacensības rollerslēpošanā “Madonas kauss”, kurā piedalījās 2006.gadā dzimušie un vecāki sportisti. Šoreiz sportisti sacentās sprintā: pirmajā dienā – klasikā, otrajā – brīvajā stilā. Dāmu konkurencē abās disciplīnās bronzas medaļu izcīnīja Cēsu Sporta skolas audzēkne Estere Volfa. Elza Bleidele pirmajā dienā finišēja ceturtā, otrajā dienā – piektā.