Rododendru krāsu un smaržu mākonī

Pie ne vienas vien mājas krāšņi zied rododendri. Tie, kam šie ziedošie krūmi īpaši patīk, brauc ekskursijās uz stādu audzētavām. Daudzi pat nezina, ka pirms četriem gadiem rododendru dārzs ierīkots arī Priekuļos, mežmalā pie Saules parka.

Patlaban te priecē dzeltenu, oranžu, sarkanu, baltu, violetu un sārtu ziedu spēles.

“Rododendriem ir lielā ziedēšana – vieni plaukst, citi pilnziedā, steidzīgākie ziedu krāsas nometuši. Pirmie sāka ziedēt jau aprīļa vidū,” stāsta pašvaldības labiekārtošanas darbu vadītājs, ainavu tehniķis Jānis Sirlaks. Priekuļu rododendru dārzā aug ap 60 šķirņu mūžzaļie un vasaras rododendri.

“Mērķis bija, lai rododendru dārzs ir krāsains. Selekcionārs Rihards Kondratovičs uzticēja hibrīdus, kuriem vēl nav nosaukuma. Tos izdomāja bērnudārznieki, lai neaug bez vārdiem. Arī selekcionāriem interesanti, kā rododendriem patīk Priekuļu klimats. Ir tādi, kam nepatīk, iznīkuši. Babītē augušajam pie mums jāiedzīvojas,” saka J. Sirlaks.

Viņš ved nelielā ekskursijā, un acis žilbst no spilgtajām krāsām. “Ledebūra rododendrs, koši vi­olets, ir pirmais, kas uzzied pavasarī. `Aprīļa sniegs` uzzied, tikko sniegs nokūst, zied baltiem ziediem. Diezgan cimperlīgs, nācās pārstādīt, varbūt jaunā vieta patiks. `Kārlis Ulmanis` – balts, zied agri un vasarā vēlreiz. Populāra ir vecā un pārbaudītā šķirne ‘Nova Zembla’. Rihards Kondratovičs daudzām šķirnēm deva latviešu sieviešu vārdus – `Lita`, `Daina`, `Vizma`,” stāsta J.Sirlaks un piebilst, ka vasaras rododendri ir izturīgāki nekā mūžzaļie. Toties tiem ziemā ir zaļas lapas, kas sniegā labi izskatās. Par to, kuri skaistāki, mūžzaļie vai vasaras rododendri, protams, var strīdēties. Vasaras rododendri ir mazāk izvēlīgi, spēlējas ar krāsām un smaržām. Nepārspējami ir Ja­pānas savvaļas rododendri. Ir arī mūžzaļo šķirnes, kuru ziedi smaržo.

Lai rododendri skaisti ziedētu, saimniekam par tiem jārūpējas. J. Sirlaks uzsver, ka rododendram, lai tas augtu un ziedētu, svarīgākais ir piemērota vieta. “Rodo­dendrs draudzējas ar priedi. Abiem patīk skāba augsne. Ro­dodendrs turklāt ir pameža augs, un priede to pasargā no spilgtas saules. Mūžzaļie rododendri sau­lainās vietās apdeg. Vēl svarīgi, lai būtu aizvējš. Var blakus iestādīt kādu kadiķi, lai pasargā,” padomu dod J.Sirlaks.

Rododendrus var stādīt tagad un septembrī, oktobrī. Pirms stādīšanas ne tikai rūpīgi jāizraugās vieta, bet tā arī jāsagatavo. “ Tagad var nopirkt nepieciešamā skābuma kūdru, bet noder arī meža zeme, kur aug mellenāji, virsāji, to sajauc ar augsni. Rododendrus nedrīkst iestādīt par dziļu, jo tiem ir sekla sakņu sistēma. Vismaz 40 centimetru bedrē saber kūdru. Vislabāk, ja uzreiz nestāda, bet kūdra pagūst bedrē nosēsties. Ja iestāda uzreiz, ar laiku rododendrs iegrimst. Tad gribas piebērt klāt augsni. To darīt nedrīkst, jo stumbram jābūt brīvam! Vērts pārbaudīt, vai stumbrs ir brīvs, vai saknes pie stumbra ir virspusē, vai uz tā nav augsnes kārta. Ja ir, saknes jāatrok, krūms jāpaceļ un apakšā jāpieber kūdra. Ja uz stumbra ir zeme, rododendrs nevar elpot, sāk pūt. Tā 90 procentos gadījumu ir kļūda, ko pieļauj, un rododendrs iznīkst. Tikko vēl ziedēja, zaļoja, bet iznīka,” pastāsta J.Sirlaks.

Ziedēšanas laikā krūmi noteikti jālaista. “Pagājusī vasara bija sau­sa un karsta. Rudenī ļoti pamatīgi salaistījām, jo rododendram pirms ziemas kārtīgi jāpadzeras. Ja nelaista, lapas nevis nosalst, bet izžūst un nobirst. Arī ziedpumpuri izžūst,” atgādina ainavu tehniķis un arī uzsver, ka ne mazāk svarīga ir augu mēslošana. “Mēs pavasarī mēslojam ar komplekso mēslojumu. Ja rododendriem dos tikai slāpekli, tad tie vairāk zaļos, mazāk ziedēs. Pēc ziedēšanas, kad sāk veidoties ziedpumpuri, atkal jāmēslo. Bet nedrīkst pārmēslot, jo viegli var apdedzināt saknes,” pastāsta J.Sirlaks.

Patlaban tirgos, arī lielveikalos var nopirkt skaistus, lielus, ziedošus rododendru stādus, arī pavisam mazus. Kādus pirkt? J.Sir­laks nosaka – cik maciņš atļauj. “Rododendri ir pārstādāmi. Mūž­zaļajiem rododendriem lielo ziedēšanu var nākties gaidīt sešus septiņus gadus. Ja vēlas, lai uzzied uzreiz, jāpērk vismaz četrus piecus gadus veci stādi. Taču ir cilvēki, kuriem patīk redzēt, kā krūms aug un pēc gadiem uzzied. Ar Polijā audzētiem rododendriem jābūt uzmanīgiem, jo tie pieraduši pie labvēlīgāka klimata. Jāmeklē aizvējš. Mūžzaļo nedrīkst stādīt, kur tam tiek dienvidu saule. Ja blakus ir kāda priede vai kadiķis, kas dod ēnu, tam var patikt. Ja netālu mājas siena, tā arī pasargās gan no saules, gan ziemā no auksta vēja. Vai pirkt stādus lielveikalā? Nevar zināt, kas izaugs. Gadās visādi,” pārdomās dalās J. Sirlaks.

Rododendru pasaule ir tik dažāda. Dažs krūms var izaugt pat piecus metrus, cits vien pārdesmit centimetru. Taču krāsu un smaržu sacensībā var piedalīties visi. “Rododendru smarža var apreibināt. Ne tikai Japānā aug savvaļas rododendri, kas iekarojuši visu pasauli. Arī Latvijā ir savi savvaļas rododendri – vaivariņi,” ar smaidu bilst J.Sirlaks un piebilst, ka daudzviet vasaras rododendrus sauc par acālijām. Arī dendrologi strīdas, vai tie ir rododendri vai tomēr acālijas. “Japānā vasaras rododendrus cērp, veido ziedošas bumbas, mākoņus. Skaisti!” noteic J.Sirlaks.