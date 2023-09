Revanša saldā garša

Kopā spēks. Ar pašaizliedzīgu spēli aizsardzībā, labu uzbrukumā uz pozitīvām emocijām komanda “Lekrings” savu skatītāju priekšā pārspēja šī brīža čempionus - Lielvārdes komandu. Foto: floorball.lv Ar pašaizliedzīgu spēli aizsardzībā, labu uzbrukumā uz pozitīvām emocijām komanda “Lekrings” savu skatītāju priekšā pārspēja šī brīža čempionus - Lielvārdes komandu.

Pirmo spēli jaunajā sezonā savā laukumā aizvadījusi vīriešu florbola komanda “Lekrings”.

Spēlētāji prata iepriecināt līdzjutējus, jo pārspēta čempionvienība “Lielvārde/ FatPipe” 9:5. Uzvara jo īpaši svarīga tāpēc, ka tieši Lielvārdes komanda pagājušajā sezonā ceturtdaļfinālā cēsniekiem aizlika priekšā kāju, uzvarot saspringtā septiņu spēļu sērijā 4:3.

Atgādināsim, ka šīs sezonas pirmajā spēlē cēsnieki piedzīvoja negaidītu zaudējumu pret komandu “Irlava”, bet Lielvārdes florbolisti bija pārspējuši FBK “Valmiera/ Betsafe”.

Lai arī Cēsīs pirmie vārtus guva Lielvārdes spēlētāji, līdz pirmās trešdaļas beigām mājnieki jau bija panākuši 3:1. Otrās trešdaļas pirmajā minūtē jau 4:1, tad arī 5:1, bet pirms pēdējām 20 minūtēm pārsvars jau itin pieklājīgs – 6:2. Pēdējā trešdaļa atkal sākās ar “Lekrings” gūtiem vārtiem jau pirmajā minūtē, un spēles uzvarētājs bija skaidrs. Lielvārde gan centās kaut ko darīt, pēdējā trešdaļā katra komanda guva pa trim vārtiem, bet tas nemainīja uzvarētāju. 9:5 Cēsu komandas labā, kas varēja ierakstīt pirmos trīs punktus turnīra tabulā.

Ar četriem gūtiem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli atzīmējās Emīls Dzalbs, kurš tika atzīts par labāko savā komandā. Pa reizei pretinieku vārtsargu pārspēja Emīls Šūmanis, Emīls Eglītis, Roberts Zande, Pauls Erenbots un Toms Rīsmanis, kura kontā arī trīs rezultatīvas piespēles.

E. Dzalbs atzīst, ka patīkami atzīmēties ar četriem vārtiem, jo sen tik daudz neesot izdevies sabērt vārtos. Jautāts, kas bija panākumu pamatā, viņš norāda, ka komanda šogad īpaši piestrādājusi pie mentālās sagatavotības, pozitīvajām emocijām: “Domāju, ka tieši tas bija viens no iemesliem, kāpēc uzvara nāca samērā pārliecinoši. Patiesībā jau pozitīvās emocijas paņēmām līdzi no sezonas pirmās spēles, kaut arī tajā piedzīvojām zaudējumu. Savu lomu nospēlēja arī vasarā ieguldītais treniņu darbs, arī jauno spēlētāju piesaiste. Divi jaunpienācēji – Emīls Eglītis un Emīls Šūmanis – atzīmējās ar gūtiem vārtiem, tātad arī jauno pienesums ir būtisks. Bez šiem diviem spēlētājiem, kuriem ir virslīgas pieredze citās komandās, vēl sastāvā ir pieci spēlētāji no 1.līgas komandas. Tas viss kopā arī ļāva svinēt uzvaru un ne tikai pašiem gūt pozitīvas emocijas, bet sagādāt tās arī līdzjutējiem!”

Jautāts, vai šī uzvara deva gandarījumu par zaudējumu pavasarī, E. Dzalbs atzīst, ka droši vien daudziem spēlētājiem rūgtums vēl palicis, bet šī spēle bijis uzskatāms apliecinājums, ka šī ir cita sezona un tajā nebūs kā pērn.

Jau šajā piektdienā līdzjutējus gaida viens no Vidzemes derbijiem, jo cēsnieki Valmierā tiksies ar “FBK Valmiera” komandu. E. Dzalbs saka, ka spēli gaidot ar nepacietību, jo valmieriešiem ir labs sastāvs un laukumā būs aizraujošs florbols.

Sezonu sākušas arī 1.līgas komandas, kurā “Lekrings/ CPSS” izbraukumā ar 3:9 zaudēja Igaunijas klubam “Jogeva SK Tähe/ Olivia”. Cēsnieku labā vārtus guva Rūdolfs Maklers, Rodrigo Švarckopfs un Jēkabs Berkolts.