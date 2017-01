Reputācijas graušanas laiks

Šonedēļ. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu filiāles studentu priekšā stājās Irina Degtjarjova, rektores vietniece akadēmijas attīstības un kvalitātes jautājumos, kura uzsvēra, ka augstskolas reorganizācija, kā ziņots, nav sākusies, par to lēmums Ministru kabinetā nav pieņemts, bet akadēmijas reputācijas graušana gan esot sākusies diemžēl nevis ar faktu, bet nepatiesību izplatīšanu. Foto: Māris Buholcs Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu filiāles studentu priekšā stājās Irina Degtjarjova, rektores vietniece akadēmijas attīstības un kvalitātes jautājumos, kura uzsvēra, ka augstskolas reorganizācija, kā ziņots, nav sākusies, par to lēmums Ministru kabinetā nav pieņemts, bet akadēmijas reputācijas graušana gan esot sākusies diemžēl nevis ar faktu, bet nepatiesību izplatīšanu.

Izglītības un zinātnes ministrija janvārī sāka aktīvu publisku darbību, raidot sabiedrībai signālu, ka jau šogad varētu notikt divu augstskolu apvienošana. Latvijas Universitātei (LU) pievienošot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA). Ministrija ziņoja, ka universitāte un citas augstskolas sadalīs akadēmijas studentus jau no 1. septembra un arī astoņas akadēmijas filiāles no Cēsīm līdz Jēkabpilij, no Alūksnes līdz Ventspilij rudenī nebūs.

Sabiedrība, kura seko iecerētās reorganizācijas procesam, vispirms RPIVA studenti un viņu ģimenes, no augsti izglītotiem cilvēkiem dzirdējuši virkni skandalozu paziņojumu. Sekojot ministra Kārļa Šadurska izteikumiem, studenti uzzina neglaimojošas lietas par savu augstskolu. Ministrs mudina domāt, ka akadēmiju vēlams pievienot universitātei jau vasarā. Vairāki izglītības ministri jau sacījuši, ka augstskolu Latvijā teorētiski ir par daudz. Tagadējais ministrs sācis nepateicīgo darbu, veidojot augsni politiskiem lēmumiem. Augstskolu apvienošana var notikt, ja par to nobalso Ministru kabinetā. Lai augstskolas būtu saplūdušas jau 1. septembrī, ministriem lēmums jāpieņem sešus mēnešus iepriekš.

Ir noiets aplis – tāds ir secinājums Cēsu novada pašvaldībā. Cēsis pirms gadiem divdesmit pirmā noformulēja sev mērķi – panākt, lai praktizējošie pedagogi augstāko izglītību var iegūt tuvāk mājām. Ar skolotāju institūtā iegūtu diplomu bija kļuvis par maz, visiem pedagogiem tika prasīta augstākā izglītība. Cēsu dome piedāvāja sadarbību Latvijas Universitātei, lai pilsētā izveidotos augstskolas filiāle, bet augstskolu tas neinteresēja. Meklējot citu variantu, atsaucās RPIVA, tās toreizējas rektors Juris Stabiņš. Drīz pēc tam sākās Cēsu filiāles uzvaras gājiens, dažu gadu studentu skaitam Cēsīs sasniedzot septiņus simtus. Šobrīd astoņu filiāļu vidū Cēsu filiāle joprojām ir pedagogu pieprasītākā. No Vidzemes, arī Rīgas pierobežas Cēsīs studē četri simti, un lielākā daļa veicina normāli notiekošu paaudžu maiņu izglītības iestādēs.

Dienā, kad ministrija nāca klajā ar paziņojumu par RPIVA reorganizāciju, pati akadēmijas rektore Daina Voita nebija sastopama. Radās jautājums, vai augstskolas vadība vispār ir informēta. “Jau pusgadu bija klīdušas baumas, bet nekas konkrēts par ministrijas iecerēm man nebija zināms,” vakar “Druvai” sacīja Daina Voita. Skaidrojot, kāpēc rektore jau tajā pašā brīdī – pēc ministrijas paziņojuma – nesazinājās ar Cēsu filiāli, pat vadītāju Mārīti Raudziņu, rektore sacīja: “Tanī brīdī biju atvaļinājumā un atrados diezgan tālu no Latvijas. Atvaļinājumam bija jāturpinās līdz 21. janvārim, bet jau no pirmā paziņojuma 3. janvārī sāku komunicēt ar kolēģiem un 4. janvārī, uzzinot, ka augstskolai jau pieprasa nodot mantas universitātei, steidzos uz Latviju. Joprojām nespēju saprast, kā ministrija ir rīkojusies jau no procesa sākuma. Nav veikta ne risku analīze, nav apzinātas problēmas. Process nav demokrātisks. Tajā runā tikai vienu – kā sadalīs akadēmijas mantu. Šāds process ir jāaptur un jāstrādā pie tā, lai notiktu strukturāla reforma, novēršot naidošanos.”

Rektore apliecināja, ka arī pati augstskolas vadība spiesta dzīvot baumu ēnā, baumas nepārtraukti atspēkojot. “Sākumā sabiedrībai tika teikts, ka akadēmijas filiāles slēgs, jo universitāte ir principā pret tām. Tad savu vārdu sacīja pašvaldības, kurās ir filiāles, un tagad ministrijas retorika mainījusies – akadēmijas filiāles būšot, tikai tajās strādās universitāte. Tas liek domāt, ka ministrijai nekāda reorganizācijas plāna vispār nav.”