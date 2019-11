Ražo individuālas mēbeles

“Mebex UD” komanda. Ražošanas direktors Ģirts Sukurs (no kreisās), direktors Raivis Puņeiko un galdniekmeistars Jānis Kolego, saņemot “Vidzemes veiksmes stāstu” pagodinājumu. Foto: no albuma Ražošanas direktors Ģirts Sukurs (no kreisās), direktors Raivis Puņeiko un galdniekmeistars Jānis Kolego, saņemot “Vidzemes veiksmes stāstu” pagodinājumu.

SIA “Mebex UD” Rīdzenē raž̌o oriģ̧inā̄las un kvalitatī̄vas koka mē̄beles peēc individuā̄la pasūtījuma. Šogad Vidzemes plānošanas reģiona pasākumā “Vidzemes veiksmes stāsti” viņi pārstāvēja Cēsu novadu.

Ģirta Sukura un Raivja Puņeiko uzņēmums strādā vien nedaudz ilgāk par gadu. Šajā laikā iegūta klientu uzticība.

“Katru klienta ieceri cenšamies īstenot. Pirms tam veltām laiku, lai saprastu, ko klients vēlas, kopā meklējam risinājumu, kā būtu labāk,” saka uzņēmuma ražošanas direktors Ģirts, bet direktors Raivis piebilst, kaut arī galdniecību ir ļoti daudz, darba pietiek visiem meistariem, jo katram piedāvājumam ir sava niša.

Tikko pabeigts liels pasūtījums jaunas īres daudzdzīvokļu mājas virtuvju aprīkošanai ar mēbelēm. “Arī tas ir individuāls pasūtījums, jo katrs virtuves skapītis atšķiras kaut vai par dažiem centimetriem,” bilst Ģirts, uzsverot, ka jaunam uzņēmumam sevi jāpierāda, jāiegūst uzticība, var teikt – laba slava, tad būs aizvien jauni klienti. Jau no darbības sākuma “Mebex UD” ir sadarbība ar “Telemarket”, kas vaivēniešiem uzticējuši gādāt par biroja mēbelēm visā Latvijā.

Pieprasītākās Rīdzenes meistariem ir virtuves mēbeles, bet ir arī daudzi citi pasūtījumi, piemēram, kāpnes. “Logus un durvis gan negatavojam, ja kādam vajag, zinām, ko ieteikt,” saka Raivis.

“Mebex UD” piedalās arī paš­valdību iepirkumos. Rīdzenes bibliotēkā ir viņu gatavotas mēbeles, arī Liepas un Priekuļu klientu apkalpošanas centros. Par to uzņēmējiem īpašs prieks, jo ikviens var pārliecināties, ko prot vietējie. “Paši izstrādājām projektu un īstenojām,” saka Ģirts.

Cēsīs Cīrulīšu un Gaujaslīču dabas takās ir “Mebetex UD” norādes. Pie Vaidavas ezera krasta redzami grāmatu apmaiņas punkti. “Izgatavojām Kocēnu novadam, tad līdzīgs pasūtījums bija no Saldus puses. Tā ir ar daudz ko – kāds ierauga un vēlas līdzīgu,” stāsta Raivis un dalās pārdomās: “ Mēģinām piedalīties pašvaldību iepirkumos, taču, lai to izdarītu, jāiegulda ļoti daudz laika, bet tā mums trūkst. Esam reģistrējušies elektroniskajā platformā, tomēr cerēt, ka iegūsim daudz pasūtījumu, nevaram. Ja iepirkumā piedalās divi uzņēmēji un viens piedāvā ļoti zemu, otrs augstu cenu, protams, uzvar zemākās cenas piedāvājums. Pēc tam izrādās, ka kaut kas nepareizi izrēķināts, uzņēmējs atsakās vai prasa dārgāku maksu. Atkal jauns konkurss. Mēs vēl neprasām maksimālo peļņu, jāpierāda, ka spējam, ka mums var uzticēties.”

Klienti “Mebex UD” izvēlas arī tādēļ, ka meistari mēbeles arī uzstāda. “Par cenām vienmēr tiek daudz runāts. Veikalā var nopirkt lētāk, bet to, ka pašam būs mēbeles jāsaliek, nepadomā. Ja jāsauc meistars, to bieži vien nerēķina,” saka Ģirts.

Ieskicējot nākotni, uzņēmuma direktors atzīst, ka vismaz patlaban valsts ekonomikā nav jūtamas pārmaiņas. “Ir stabili augsti nodokļi, par attīstību domāt grūti. Ņemt kredītu jaunām iekārtām neuzdrošināmies. Nav tik droša situācija. Gribam izstrādāt savu konceptu, ražot lielākā apjomā. Ja ir līgumi, vari būt drošāks. Arī ņemt kredītu,” pārliecināts Raivis, piebilstot, ka ekonomikā gaidāms kritums, tā sola eksperti, arī ar to jārēķinās.

Patlaban galdniecībā kopā ar abiem uzņēmuma saimniekiem strādā viens galdnieks. “Ir reizes, kad vēl kāds noderētu, jo nākas strādāt vēlu vakaros un brīvdienās. Dabūt galdnieku nav viegli. Trijatā ar Jāni Kolego esam komanda, katrs zinām savu darbu, nepārtraukti mācāmies. Taču nezinu, vai esam tik stabili, lai kādam solītu, ka darbs būs ilgtermiņā,” pārdomās dalās Raivis.

Nesen uzņēmējiem nācās izturēt negaidītu pārbaudījumu. Galdniecībā izcēlās ugunsgrēks. Cieta iekārta, daudz materiālu nācās norakstīt. “Bija īssavienojums. Lai visu atjaunotu, daudzi nāca palīgā, esam ļoti pateicīgi. Jau ilgāku laiku domājām, ka jāveic kosmētiskais remonts. Notikušais pasteidzināja, tagad situācija ir droša,” pastāsta uzņēmuma direktors un atzīst, ka apdrošināt galdniecību mazam uzņēmumam ir nesamērīgi dārgi. Tiek domāts par ēkas siltināšanu. “Mebex UD” strādā kādreizējā Baltijas MIS kantora ēkā.

“Tikai jāstrādā. Apstāties nedrīkst. Darbs mums patīk,” uzsver Ģirts.

Abi jaunie uzņēmēji atzīst, ka Rīdzene ir laba atrašanās vieta, nav sarežģīti piegādāt izejvielas, klienti ātri atrod ražotni. Ģirts Sukurs un Raivis Puņeiko arī atzīst, ka Cēsu novada pašvaldība atbalsta uzņēmējdarbību, uzņēmējiem tiek rīkotas mācības, neatsaka padomu.