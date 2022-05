Radošās industrijas, kultūra, tūrisms

Meistarklase. Projekta “Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā” noslēguma pasākumā Cēsīs partneri no dažādām valstīm piedalījās arī meistarklasēs. Porcelāna apgleznošanas noslēpumos viesus ievada “Piebalgas porcelāna fabrikas” īpašnieks Jānis Ronis (no kreisās). Foto: Jānis Gabrāns Projekta “Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā” noslēguma pasākumā Cēsīs partneri no dažādām valstīm piedalījās arī meistarklasēs. Porcelāna apgleznošanas noslēpumos viesus ievada “Piebalgas porcelāna fabrikas” īpašnieks Jānis Ronis (no kreisās).

Ar partneru līdzdalību Cēsīs noslēdzās četru gadu projekts “Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā”.

Šī starptautiskā projekta, ko līdzfinansēja programma “Interreg Europe”, vadošais partneris ir Vidzemes tūrisma asociācija, projektā piedalījās partneri no Itālijas, Īrijas, Ungārijas, Kipras, Lielbritā­nijas, Polijas, Grieķijas un Beļģijas.

Uz klātienes noslēguma pasākumu Cēsīs ieradās gandrīz visi, izpalika vien pārstāvji no Skotijas pilsētas Dandī. Viesi Cēsīs pavadīja trīs dienas, galvenais notikums bija noslēguma konference, kurā partneri dalījās savā pieredzē, pastāstīja par paveikto projekta gaitā.

Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts “Druvai” pastāstīja, ka katram partnerim bija savi uzdevumi. Vidzemnieki izstrādāja rīcības plānu un stratēģiju par kultūras un radošo industriju ietekmi uz tūrismu. Ir nodibināta biedrība “Radošie stropi”, kurā jau iesaistījušies aptuveni simts amatnieki un mājražotāji no visas Vidzemes.

Projekta četru gadu laikā bija paredzētas mācības, pieredzes gūšana, dodoties citam pie cita, taču pandēmija ieviesa savas korekcijas.

“Meistarklases notika attālināti, un daži no partneriem atrada radošus risinājumus,” uzsver R. Sijāts un pastāsta, ka partneri no Skotijas visiem iesaistītajiem atsūtīja izejmateriālus, lai attālināti mācītu cept kūkas. Arī asociācija, rīkojot tiešsaistes meistarklases Vidzemes mājražotājiem, amatniekiem, izmantoja šo viņu pieredzi. Tā notika sveču liešanas meistarklases un pat vīnu degustācijas.

Viens no iemesliem, kāpēc šāds projekts tapa, bija secinājums, ka visā Eiropā, tostarp arī Latvijā, tūrisma nozare maz sadarbojās ar amatniekiem, mājražotājiem. Bija tendence, ka tūrisms iet savu ceļu, mājražotāji, radošās industrijas pārstāvji – savu, tāpēc tika izvirzīts mērķis – censties savest viņus kopā.

“Bija svarīgi, lai notiek savstarpēja komunikācija, sadarbība, un redzam, ka tas mudina arī māj­amatniekus sadarboties savā starpā. Cilvēki arvien vairāk saprot, ka pareizākais ceļš ir sadarboties, iet visiem kopā,” norāda R. Sijāts.

Kā ļoti labu piemēru viņš min Dundī pilsētu (Lielbritānija), kur visi – pašvaldība, uzņēmēji, māj­amatnieki, radošo industriju pārstāvji – strādā vienam mērķim: būt radošai pilsētai. Tā panākta ļoti liela atpazīstamība.

“Projekts parādīja, ka katras esam savā ceļa posmā,” saka R. Sijāts. “Daži ir tikai pašā sākumā, viņi var mācīties no tiem, kuri tikuši krietni tālāk. Tiem, kuri ir tikuši vistālāk, visticamāk, nav, ko mācīties no citiem, viņi var iet uz priekšu, bet viņi labprāt dalās savā pieredzē, un, domāju, ieguvēji esam visi.”

Projekta mērķis ir veicināt gan sociālo iekļaušanu, gan radošuma attīstību, gan kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, attīstot arī tūrisma biznesu. Cēsīs pabija arī Labklājības ministrs Gatis Eglītis un atzinīgi novērtēja biedrību “Radošie stropi”, kur ir vieta arī senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Projekts ietver ne tikai amatniecību, dizainu, bet arī gastronomiju. Biedrība “Vidzemes radošie stropi” pieteikusi dalību Zaubes savvaļas festivālā, un, kā norāda R. Sijāts, – ir mērķis piedalīties iespējami daudz un dažādos festivālos, pasākumos, tā stāstot par sevi, iepazīstinot ar savu piedāvājumu, veicinot radošumu: “Šī ir iespēja sadarboties, mācīties, attīstīties, tāpēc veicināsim darbību Cēsu novadā, jo te netrūkst radošu, darboties gribošu amatnieku, uzņēmēju.”

Noslēguma pasākumā klāt bija arī “Interreg Europe” programmas apvienotā sekretariāta pārstāvis Kristaps Ročāns, kurš atzinīgi novērtēja paveikto. Programmas sekretariāts projekta ieviešanas gaitu vērtēja kopš uzsākšanas.

“Bija labi visiem beidzot tikties klātienē, uzklausīt, kā partneriem veicies ar rīcības plānu ieviešanu, dzirdēt, kādi rezultāti sasniegti. Ir tiešām interesantas pieredzes, var minēt Vidzemes tūrisma asociācijas izveidotos “Radošos strupus”, kas ir pārņemta prakse, veiksmīgi kombinēta ar citiem partneru reģioniem, iesaistot daudzus vietējos amatniekus. Tas ir labi redzams praktiskais rezultāts un projekta pievienotā vērtība.”

Viņš uzsvēra, ka Eiropā arvien vairāk runā, kā savienot tūrismu un radošās industrijas, un šis projekts ir viens no soļiem mērķa sasniegšanai. Tā ir iespēja veicināt reģiona atpazīstamību un attīstību.

“Ir prieks, ka projekta vadošais partneris ir no Latvijas, jo, lai arī Latvija ir pārstāvēta dažādos projektos, vadošo partneru nav daudz. Varbūt šis būs labs piemērs arī citiem,” iedrošināja K. Ročāns.

Noslēguma dienā projekta partneri piedalījās meistarklasēs, apmeklēja Āraišu ezerpils arheoloģisko parku, viesojās Līgatnē, kur uzzināja par šīs pilsētas piedāvājumu, kultūrvēsturisko mantojumu, Vienkoču parku.