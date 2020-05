Radīts mājās pieejams palīgs insulta slimniekiem

JAUNS PALĪGS. Cēsnieks, veselības aprūpes inovāciju eksperts Kristaps Krafte (attēlā) kopā ar ārstu Jāni Šlēziņu izstrādājuši lietotni, digitālās rehabilitācijas asistentu “Vigo” insulta slimniekiem Latvijā. Foto: publicitātes Cēsnieks, veselības aprūpes inovāciju eksperts Kristaps Krafte (attēlā) kopā ar ārstu Jāni Šlēziņu izstrādājuši lietotni, digitālās rehabilitācijas asistentu “Vigo” insulta slimniekiem Latvijā.

Cēsīs reģistrētais uzņēmums SIA “Vigobot”, ko vada cēsnieks, veselības aprūpes inovāciju eksperts Kristaps Krafte un ārsts Jānis Šlēziņš, izstrādājuši īpašu lietotni insulta slimniekiem Latvijā– digitālās rehabilitācijas asistentu “Vigo”, ceļa rādītāju uz atveseļošanos. Iepazīstināšana ar inovatīvo lietotni notika Eiropas Insulta dienā.

Rehabilitācija ir nepieciešama lielākajai daļai insultu pārcietušajiem, savukārt rehabilitācijas iespējas klātienē pie speciālistiem ir ierobežotas, vēl jo vairāk ārkārtējās situācijas laikā. Tāpat ne visi slimnieki var tikt līdz rehabilitācijas centriem, bet tiem, kuri tiek, rehabilitācija jāturpina arī mājās, un tam nepieciešams atbalsts. Kristaps Krafte skaidro, ka ar lietotnes palīdzību digitālais asistents var būt pie jebkura cilvēka Latvijā jebkurā vietā, kur ir interneta pārklājums.

“Vigo” lietotne ir veidota kā personīgs rehabilitācijas palīgs, kur integrēti mākslīgā intelekta, attālinātās fizioterapijas, kā arī modernas motivēšanas un pacienta atbalsta rīki, kas ir individuāli pielāgoti katram lietotājam. Ar “Vigo” palīdzību cilvēki var saņemt informāciju, kas ir insults, kā tas rodas, kādi ir riska faktori, kā izvairīties no atkārtotas epizodes, kur meklēt palīdzību. Lietotne dod praktiskus padomus, kas palīdz atveseļošanās procesā, programmā ir personalizēti vingrojumi katra pacienta vajadzībām, kā arī kognitīvi biheiviorālās terapijas paņēmieni atveseļošanās veicināšanai. Lietotne ir piemērota cilvēkiem, kuri insulta rezultātā nav pilnībā zaudējuši kustības vai spriestspēju un insults piedzīvots pēdējā gada laikā. Kristaps Krafte skaidro, ka ar programmas palīdzību cilvēks viegli var sekot līdzi darbībām, kas ik dienas jāveic.

Pirms ieviešanas programmu testēja, tika ņemti vērā ieteikumi, kā padarīt to vēl ērtāk lietojamu un saprotamāku: “Parasti cilvēki uztraucas, vai mācēs lietot jaunās tehnoloģijas, ka tas būs sarežģīti. Tāpēc mums bija svarīgi, lai programma ir ļoti vienkārši saprotama un maksimāli ērta.” Lietotnes izveidošana notika ciešā sadarbībā ar Nacionālo rehabilitācijas centru “Vaivari” un Rīgas Aus­trumu klīniskās universitātes slimnīcu. Arī Vidzemes slimnīca sazinājusies ar uzņēmumu un vēlas, lai speciālisti iepazīstinātu ar jauno produktu. Uzņēmums labprāt veidotu sadarbību arī ar Cēsu klīniku, kas plāno pievērst īpašu uzmanību arī rehabilitācijai. Kristaps Krafte saka: “Mūsu mērķis, lai šo rīku rekomendētu tieši ārstniecības personāls. Lī­dzīgi, kā nepieciešamības gadījumā tiek izrakstītas zāles vai rehabilitācijas pasākumi, tiktu izrakstīts arī “Vigo”. Bet produkts jāiepazīst, lai to varētu rekomendēt. Mums jūnijā plānota arī tikšanās ar Latvijas rehabilitācijas ārstiem. Vēlamies tikties arī ar ģimenes ārstu asociācijām, lai par jauno iespēju uzzinātu arī ģimenes ārsti.”

Kristaps Krafte norāda, ka digitālās ierīces veselības aprūpei radīt ir diezgan sarežģīti, jo jāsadarbojas ar daudziem speciālistiem, sākot ar rehabilitologiem, neirologiem, audiologopēdiem, psihologiem, citiem jomas speciālistiem, arī ar programmētājiem: “Tomēr, divus gadus pētot insulta ārstēšanu gan Dānijā, gan Latvijā, sapratu, cik daudziem nepieciešama palīdzība, un tā ir iespējama, tāpēc vēlējos palīdzēt un radīt šādu digitālo terapiju jeb ceļvedi uz atveseļošanos.”

Šobrīd lietotnes pirmā versija ir pieejama ierobežotam pacientu skaitam, tai var pieteikties interneta mājaslapā www.vigo.health. Lietotne pieejama ar LMT atbalstu un ir viena no LMT “Veselai Latvijai” iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt medicīnas nozares digitalizāciju un attālinātu medicīniskās aprūpes risinājumu pieejamību.