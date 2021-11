Radīts daudzveidīgs aktīvās atpūtas piedāvājums valmieriešiem

Foto: publicitātes

Pašā Valmieras vidū izveidotais “Mežs” ir plašs un daudzveidīgs piedāvājums sporta un aktīvas atpūtas cienītājiem, kas rada iespējas gan maziem bērniem, gan ekstrēmu aktivitāšu cienītājiem.

Aktīvās atpūtas parks “Mežs” izveidots vietā, kur iepriekš atradās skeitparks. Jaunā piedāvājuma radīšana izmaksājusi vairāk nekā miljonu eiro. Būvniecība uzsākta aprīlī, bet nu jau parks aicina dažāda vecuma interesentus baudīt aktīvu un drošu atpūtu.

“Meža” vieta pilsētas centrā izraudzīta, lai parks būtu ērti sasniedzams ikvienam valmierietim. Tā 11 152 m2 lielo platību caurvij gājēju celiņu tīkls, kas savieno funkcionālās zonas: skeitparku, velo trasi, strītbola laukumu, rotaļu laukumu bērniem un āra trenažierus. Gājēju celiņā integrēts īpaši marķēts celiņš skrituļotājiem. Teritorijas daļā, kur atradies bērnu rotaļu laukums, izveidots zāliens un vieta piknikam. Lai samazinātu laukuma ietekmi uz vidi un neradītu papildu mikroplastmasas piesārņojumu, sporta un rotaļu laukumu virsmas segumos izvēlēta koka šķeldas mulča. Vietā, kur tas nav iespējams, – nogāzē pie slidkalniņiem – nelielā apjomā izmantots gumijas segums.

Betona seguma skeitparks 1096 m2 platībā ir sagatavots vairākos līmeņos dažādu meistarību braucējiem. Savukārt 170 m garā velo trase projektēta ar dažāda augstuma uzbērumiem, virāžām, platformām, kas mērķtiecīgi savirknētas, sniedzot iespēju braucējam attīstīt ātrumu.

Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Zane Bulmeistare “Druvai” pastāstīja, ka parkā plānota unikāla interešu izglītības programmas “Ekstrēmie sporta veidi” īstenošana, ko vadīs sertificēta skrituļslidošanas trenere Marta Garā.

Atpūtas parkā pieejams laukums arī komandas spēlēm, piemēram, strītbolam, vai arī citām norisēm. Pie laukuma ierīkotas tribīnes skatītājiem.

Bērniem paredzētajā laukumā uzstādītas iekārtas, kas mazajiem noder rotaļām un reizē attīsta dažādas fizikās iemaņas. Ir pakāpieni līdzsvara trenēšanai, rāpšanās tīkls, slidkalniņš, batuts un vēl citi elementi. Līdzās rotaļu laukumam atrodas fitnesa zona un āra trenažieri, dodot iespēju vecākiem nodarboties ar sportu, vienlaikus pieskatot mazuļus rotaļājamies vai ģimenei sportojot kopā. Šajā parka daļā ir pievilkšanās stieņi, līdztekas, galda teniss un vēl citas iekārtas.

Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, komentējot sporta un aktīvās atpūtas parka nepieciešamību un ieguvumus, saka: “Gribētu teikt, ka tas ir unikāls projekts, pirmkārt, projekta, tur izveidotās trases un pieejamo elementu dēļ. Sadarbībā ar jomas profesionāļiem ir izveidots skeitparks un velotrase, kas ir piemērota ne tikai maziem braucējiem, bet arī jau pieredzējušiem ekstrēmo sporta veidu piekritējiem. Trases ir interesantas, tur ir iespēja apgūt gan pamatelementus, gan arī pieredzējušajiem braucējiem trenēt dažādus trikus. Tāpēc bija svarīgi, ka trases veidoja augstas klases profesionāļi. Svarīgi arī tas, ka uzsvērts drošības jautājums. Par to stāsta un ir gatavi turpmākai sadarbībai gan trašu veidotāji, gan arī pašvaldība. Tādējādi pie parka unikalitātes, otrkārt, minams arī tas, ka “Mežs” ir arī mācību vieta. Esam atvēruši jaunu interešu izglītības programmu, lai bērniem un jauniešiem, izvēloties ekstrēmos sporta veidus, būtu iespēja tos apgūt profesionāļa vadībā, interesantās nodarbībās, jau no pašiem pamatiem uzsvaru liekot uz drošību. Treškārt, vieta. Parks ir Valmieras centrā, ieplakā, tādējādi arī bija jādomā gan par ērtu plānojumu dažādām zonām, gan arī tehniskām un saim­nieciskām lietām, piemēram, ūdens noteci. Ceturtkārt, apzaļumošana un koki. Par Valmieru mēdz teikt, ka esam industriāla pilsēta, kas patiesībā ir mežs. Tas ir tāpēc, ka vasarā, skatoties no baznīcas torņa, Valmiera ir pazudusi zaļumā. Līdzīgi būs ar parku – kad saplauks lapas, “Mežs” tiešām būs kā mežs. Noēnojums, lai rotaļu laukums un skeitparks vasarā nesakarstu, bija viens no iedzīvotāju ierosinājumiem. Piekt­kārt, kā parka unikalitāti gribētu minēt arī iedzīvotāju iesaisti. Pērnā gada sākumā aicinājām iedzīvotājus izteikt ierosinājumus, kādu gribētu redzēt parku. Noēnojums, brīvkrāns, elementi ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem – bija daži no ieteikumiem, ko esam ņēmuši vērā parka izveidē.”

Sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežs” būvprojektu izstrādāja SIA “CITY PLAYGROUNDS” sadarbībā ar SIA “ALPS Ainavu darbnīca” un SIA “CEĻU KOMFORTS” speciālistiem. Būvpro­jekts izmaksāja 28 677 eiro. Būv­darbus veica PS “ASFALTBŪVE un ĶEKAVA-PMK” par kopējo līgumsummu 1 146 899 EUR ar PVN.

Parka izveides izmaksas 500 000 eiro apmērā tiek segtas ar AS “Latvijas valsts meži” dāvinājumu (ziedojumu), informē pašvaldība. Atbilstoši domes lēmumiem pārējās izmaksas segtas no Val­mieras pilsētas (tagad novada) paš­valdības budžeta līdzekļiem, tostarp piesaistot aizņēmumu no Valsts kases.

“Kopš atvēršanas “Mežs” ir pilns ar maziem un lieliem aktīvās atpūtas cienītājiem. Esam saņēmuši daudz paldies vārdu. Prieks, ka apmeklētāji rūpējas, lai parks ilgi kalpotu un būtu drošs braukšanai. Jau pirmajā vakarā saņēmām jauniešu lūgumu atstāt parkā slotas, lai paši braucēji varētu notīrīt trases, ja tur nonākusi mulča no rotaļu laukumu zonas. Šis ir projekts, ko gaidīja dažāda vecuma valmierieši. Cerams, arī pilsētas viesiem patiks atpūta “Me­žā”,” teic Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.