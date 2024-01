Radīt gaismas prieku sev un citiem

Kaimiņi. Dzērbenieši Igors Šmits, Diāna Korsaka un Daina Šmite no nama Skolas ielā 11 un mazais Ralfs kopā ar vecākiem Baibu un Mairi Sarmuļiem, kas dzīvo Skolas ielas 13. Foto: no albuma Dzērbenieši Igors Šmits, Diāna Korsaka un Daina Šmite no nama Skolas ielā 11 un mazais Ralfs kopā ar vecākiem Baibu un Mairi Sarmuļiem, kas dzīvo Skolas ielas 13.

Ar svinīgu sarīkojumu noslēdzās Vecpiebalgas apvienības pārvaldes rīkotā akcija “Mirdzi, Vecpiebalga!”. Vērtēšanai savus izgaismotos namus un pagalmus varēja pieteikt ikviens. Vērtēšanas komisija apmeklēja 27 objektus visos Vecpiebalgas apvienības pagastos.

“Grūti ir novērtēt skaisto, un vienmēr tas ir subjektīvi. Skatījāmies, cik darba ieguldīts, kāds ir rezultāts un kā svētku noformējums iederas kopējā noskaņā,” stāsta apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Daina Slaidiņa, akcijas vērtēšanas komisijas dalībniece.

Starp daudzdzīvokļu mājām pirmo vietu komisija piešķīra “Piebaldzēniem” Vecpiebalgā. Iedzīvotāji jau vairākus gadus cenšas aizvien gaišāku izrotāt savu namu. Par balkonu greznošanu tika atzinīgi novērtēts veikums ēkā Alauksta ielā 11, Vecpie­balgā. 20. un 22.dzīvokļa kaimiņi veidojuši saskanīgu gaismas stāstu un dalīja 1.vietu. Starp privātmājām tāpat – dzērbeniešu Šmitu un Sarmuļu ģimenes saskaņojušas svētku noformējumu, radot kopīgu prieka gaisotni. Starp uzņēmumu noformējumiem vērtēšanas komisijai vislabāk paticis kafejnīcas “Laura” rotas, bet no paš­valdības iestādēm – Vecpiebal­gas bērnudārza radītais gadumijas brīnums.

“Svētkus radām kopā, tāpat īpašo gaisotni. To dara ģimenes, kaimiņi, darba kolektīvi, sākot no idejām līdz darbam to īstenošanai. Iesaistās visi, un prieks ne tikai darītājiem, arī ikvienam, kurš iet garām,” saka D.Slaidiņa un uzsver, ka īpašs prieks par atsaucību, jo akcijā iesaistījās cilvēki no visiem Vecpiebalgas apvienības pagastiem.

Akcijā pirmās vietas ieguvēji saņēma simts eiro dāvanu karti veikalā “Depo”, 2.vietai – 75, bet 3.vietai 50 eiro jaunu rotājumu iegādei nākamajiem Zie­massvētkiem.

Akcijas nolikums paredz, ka netiek vērtēti objekti, kas godalgotas vietas ieguvuši iepriekšējā gadā. D.Slaidiņa atzīst, ka ik reizi komisija pārliecinās, ka šiem cilvēkiem ir neizsīkstošas idejas un viņi rada prieku citiem. Pērn starp privātmājām tika godināti “Ma­z­eidri­ķi”, kur dzīvo Salenieku ģimene. Tā atrodas pie Raunas pagasta robežas, nomaļā vietā, vecvecāki un vecāki mazbērniem par prieku jau vairākus gadus izgaismo māju, pagalmu, rada brīnumu meža vidū. Tāpat arī Vecpiebalgas doktorāta kolektīvs prot sagādāt gaišu pārsteigumu ikvienam garāmbraucējam.

Vecpiebalgas pagastos “Mir­dzi Vecpiebalga!” ir tradīcija. “Tā mēs paši izgaismojam savas mājas, darbavietas,” uzsver D.Slai­diņa un pastāsta, ka akcijā pieteikušies arī kādas Jaunpiebalgas mājas saimnieki. Diemžēl akcija notika vien Vecpiebalgas apvienības pagastos.

“Tradīciju noteikti gribam saglabāt. Tā ir maza sāncensība starp savējiem. Varbūt ko līdzīgu vērts rīkot arī citās apvienībās. Šķiet, novada mērogs ir par lielu, un, kā atzina sakopto sētu saimnieki, līdz tam jāizaug, tas ir cits līmenis, bet starp savējiem vari gan sevi parādīt, gan citus apskatīt,” pārdomās dalās D.Slaidiņa.

Akcija “Mirdzi, Vecpiebalga” pašvaldībai izmaksāja ap 1400 eiro.