Putnu gripa konstatēta gulbjiem Kauņā; atkārtoti atgādina par biodrošību

Lietuvas Pārtikas un veterinārais dienests šodien ir paziņojis, ka sešiem Kauņā, pie Nemunas upes atrastiem mirušiem gulbjiem laboratoriski apstiprināta augsti patogēnā putnu gripa, aģentūru LETA informēja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārstāve Ilze Meistere.

Sākotnējie laboratorisko izmeklējumu rezultāti liecina, ka vīruss ir līdzīgs H5N8.

Tas ir līdz šim Latvijai tuvākais reģions, kurā konstatēta augsti patogēnā putnu gripa. Arī citās Eiropas valstīs, kurās konstatēts šī slimība, vispirms tā atklāta savvaļas ūdensputniem.

PVD aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, ja atrasti vairāki vienkopus nobeigušies savvaļas putni, zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju 67027402 vai arī vēršoties tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā.

Kā ziņots, nolūkā pasargātu putnkopības nozari no iespējamās putnu gripas izplatības, laikā no trešdienas, 1.marta līdz 1.jūnijam noteikts aizliegums turēt laukā vistas, pīles, zosis un citus mājputnus. Putnu turētājiem jāpastiprina biodrošība mājputnu novietnēs neatkarīgi no tā, cik liels ir mājputnu ganāmpulks, tātad arī tad, ja saimniecībā ir tikai pāris vistas vai pīles.

Biodrošība nozīmē, ka nedrīkst pieļaut, piemēram, savvaļas putnu fēču un izdalījumu nonākšanu mājputnu barībā, ūdenī, kontaktu ar savvaļas putniem, jānorobežo mājputnu piekļuvi atklātām ūdenstilpnēm – dīķiem, upēm, arī peļķēm, bet jo īpaši tādām ūdenstilpnēm, kurām var piekļūt savvaļas putni, jo tie ir biežākie putnu gripas izplatītāji. Nedrīkst ļaut mājputniem dzert no dīķiem un peļķēm.

Iespēju robežās mājputnus jātur atsevišķi no citiem mājdzīvniekiem, nedrīkst pieļaut suņu, kaķu piekļūšanu mājputniem un to iekļūšanu kūtī, jo suņi un kaķi var būt putnu gripas pārnesēji, jo īpaši medību suņi, kuri ir bijuši ūdensputnu medībās.

Ar putnu gripu slimo mājputni – vistas, pīles, zosis, tītari, paipalas, pāvi, fazāni un strausi, retāk citas putnu sugas. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem vai uzņemot slimības ierosinātāju ar inficētu barību vai ūdeni. Inficēšanās gadījumā jālikvidē visi fermā esošie putni.

Līdz šim putnu gripas H5N8 vīruss konstatēts 25 valstīs – Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Francijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā, Polijā, Portugālē, Vācijā, Itālijā, Spānijā, Horvātijā, Grieķijā, Austrijā, Dānijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā, Bulgārijā un Rumānijā, kā arī Šveicē, Albānijā, Maķedonijā, Ukrainā un nu arī Lietuvā.