Pusaudži Priekuļos apskādē vairākas automašīnas

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 81 gadījumu, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 10 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 14 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 30 nodarījums pret īpašumu, kā arī četri ceļu satiksmes negadījumi. Nevienā no negadījumiem nav saņemta informācija par cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdies viens vadītājs. Noformēti 77 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 42 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

21.augustā no kādas personas saņemta informācija, ka pulksten 0:09 Madonas novadā, Bērzaunes pagastā, pārvietojas automašīna “Audi A4”, kura ar savu braukšanas stilu apdraud sevi un citus satiksmes dalībniekus. Izbraucot policijas norīkojumam, pulksten 1:23 noskaidrojās, ka automašīnu vadīja 1966.gadā dzimis vīrietis. Vadītājs atteicās no alkohola pārbaudes izelpā, tāpēc policijas darbinieki to nogādāja tuvākajā ārstniecības iestādē pārbaudes veikšanai, taču vīrietis izvēlējās pretoties un nepakļauties likumsargu prasībām. Rezultātā personai tika uzlikti roku dzelži. Policija noskaidro notikušā apstākļus. Par pretošanos noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Savukārt pulksten 18:30 Priekuļos, servisa teritorijā, nepilngadīgie – 2004.gadā, 2005.gadā, 2004.gadā un 2003.gadā dzimušie zēni – sabojāja ap desmit automašīnām, izsitot tām stiklus un nodarot citus bojājumus. Policija noskaidro notikušā apstākļus.