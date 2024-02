Protēžu izgatavošana Cēsīs joprojām pieprasīta – arī pasaules mērogā

Rada iespēju. Amerikāniete Keitija Ledervuda (no labās) cilvēkiem ar zaudētiem locekļiem palīdz atgriezties normālā dzīvē, izgatavojot mūsdienīgas protēzes. Foto: no albuma Amerikāniete Keitija Ledervuda (no labās) cilvēkiem ar zaudētiem locekļiem palīdz atgriezties normālā dzīvē, izgatavojot mūsdienīgas protēzes.

Uzņēmums “Designed to Live”, kas atrodas Cēsīs, turpina piedalīties projektā “Mission: Ukraine” (“Misija: Ukraina”) un gatavo protēzes Ukrainas karavīriem, kas Krievijas uzbrukumu laikā un cīņās pret ienaidnieku zaudējuši kādu ekstremitāti.

Jau pirms pāris gadiem “Druva” rakstīja par amerikānieti Keitiju Ledervudu, kas Cēsīs nodibinājusi uzņēmumu, kurā cilvēkiem ar zaudētiem locekļiem palīdz atgriezties normālā dzīvē, izmantojot protēzes.

Projekts “Mission: Ukraine” arvien turpina attīstīties. To nefinansē Latvijas valdība, un tas ir nodalīts no citiem projektiem Latvijā, kas nodrošina protezēšanu ukraiņiem. K.Ledervuda stāsta: “Tas ir privāts projekts, ko finansē atsevišķi cilvēki, mazie uzņēmumi un organizācijas. Līdz šim ar “Mission: Ukraine” atbalstu esam nodrošinājuši roku un kāju protezēšanu 30 Ukrainas karā cietušajiem.”

Ukrainas pacientu protezēšanās mēdz būt ļoti izaicinoši gadījumi. “Nereti amputācijām ir komplikācijas, amputāciju līmenis nav gluži ierastais, tas ir sarežģīts, turklāt daudziem ir vēl citas traumas,” atklāj K.Ledervuda. Taču ne viens vien Ukrainas karavīrs, kurš saņēmis Cēsīs gatavotās protēzes, ir atgriezies Ukrainā un turpina cīnīties par uzvaru. Daži atrodas frontes līnijās, kaujās, daži pilda citus militāros pienākumus. “Mēs uzturam ciešu kontaktu ar lielāko daļu pacientu, kuri atgriežas Ukrainā,” stāsta Keitija. Viņa arī piebilst, ka divi ukraiņi, izmantojot “De­signed to Live” izgatavotās rokas protēzes, piedalās karavīru sporta spēļu sacensībās, kas ved līdz pat starptautiski pazīstamajām ievainoto militārpersonu spēlēm “Invictus Ga­mes”.

“Pie mums Cēsu “Designed to Live” studijā joprojām notiek dievkalpojumi, veltīti ukraiņiem, tos katru svētdienu vada Dāvids Jarmočiks un Oļegs Dzērve. Esam izveidojuši partnerību ar organizāciju “Samaritan’s Pur­se”, lai paplašinātu un uzlabotu projekta “Mission: Ukraine” iespējas,” pauž Keitija.

Jautāta par nākotnes plāniem, K.Ledervuda atzīst, ka joprojām ir iecerēts paplašināt “Mission: Ukraine” darbību gan Latvijas uzņēmumā, gan arī Ukrainā. “Mēs plānojam vairāk piesaistīt ukraiņus, lai nodrošinātu protezēšanas iespējas. Vēlos teikt arī lielu paldies Cēsu novada pašvaldībai par atbalstu šim projektam.” Viņa pastāsta, ka plānos ir arī sūtīt “Designed to Live” komandu uz Ukrainu, lai tur apmācītu cilvēkus tehniskajam darbam, kas saistīts ar protēžu izgatavošanu. “Ukrainā tiek veidota mobilā protezēšanas aprūpes klīnika. Tas mūsu pacientiem, kuri ir atgriezušies Ukrainā, nodrošinās pēcpārbaudes pieejamību -protēžu remontus, regulēšanu, nomaiņu -, kā arī sagatavos jaunus pacientus, kuri plāno ierasties Latvijā.”

Uzņēmumā izgatavo protēzes arī Latvijas pacientiem. “Mums ir liela slodze. Pagājušajā gadā vietējiem pacientiem nodrošinājām vairāk nekā 35 jaunas ekstremitāšu protēzes,” teic “Designed to Live” izveidotāja. “Pie mums pēc palīdzības ierodas cilvēki no dažādām Latvijas vietām. Tiek novērtēta unikālā pacientu aprūpes pieeja. Tā ir mūsu prioritāte, un to papildina ieviestās augstās tehnoloģijas un dizaina iespējas,” pastāsta Keitija.

“Designed to live” protēžu izgatavošana ir pilnībā digitalizēta. “Visas protēzes ražojam, par pamatu ņemot 3D attēlu vajadzīgajai ķermeņa daļai, tad 3D dizainu, kas izstrādāts specializētā programmā, un visbeidzot 3D printēšanu protēzes ligzdai. Patlaban strādājam ar diviem industriālajiem 3D printeriem. Mums no sadarbības partnera Zviedrijā pieejams arī protēžu ligzdu 3D printeris MJF tehnoloģijā,” sīkāk izklāsta K.Ledervuda. “Esam vienīgais protezēšanas centrs Latvijā ar tehnoloģiju, kas nodrošina 3D drukātās ligzdas un projektēšanas procesu. Šīs ligzdas ir augstākās kvalitātes, vieglas un ļoti izturīgas. Pie mums ir viesojušies daudzi Latvijas un citu valstu pārstāvji, lai uzzinātu vairāk par mūsu darbu un to, kā viņi to var atbalstīt.”

K.Ledervuda piebilst, ka Cēsis patiešām ir viņas mājas. “Kad dodos uz ASV, lai apciemotu ģimeni, ļoti vēlos atgriezties mājās Cēsīs. Mani draugi, mana dzīve, mans darbs un manas mājas – tas viss ir te. Pilsēta ir maza, bet bagāta ar izaugsmes iespējām. Ir aizraujoši redzēt jaunus uzņēmumus un uzlabojumus. Starp mazpilsētas priekšrocībām var minēt “Melno Gulbi”, labāko kafejnīcu Latvijā. Tur, kad esi ienācis pa durvīm, jau zina, ko vēlēsieties pasūtīt, tur patīkami pusdienās saņemt pilsētas mēra sveicienu. Mūsu telpu saimnieki ir gatavi atbalstīt mūsu darbu ar darba vietas uzlabojumiem. Novērtējam vietējo iedzīvotāju aktīvo atbalstu ukraiņiem, kas šeit ierodas, lai projektā “Mission: Ukraine” saņemtu iespēju dzīvot kvalitātīvāk.”