Promiļu mērīšanai uz slimnīcu vairs nevedīs

Satiksmes dalībnieki, kuri nepiekrīt tūlītējai alkohola koncentrācijas pārbaudei izelpā ar policistu rīcībā esošo iekārtu jeb tautā saukto “pūšanu trubiņā”, vairs netiks vesti uz medicīnas iestādēm reibuma testa izpildei medicīniskā personāla klātbūtnē. Tagad par atteikšanos veikt šo pārbaudi Valsts policija pilnvarota veikt attiecīgu atzīmi protokolā un autovadītājam iestājas pietiekami nopietna administratīvā atbildība.

Valdība grozījumus līdzšinējā kārtībā veica 21.aprīlī, tie spēkā stājās gandrīz nekavējoties – no 23.aprīļa. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Patruļpolicijas priekšnieks Jānis Lūks “Druvai” pauda gandarījumu par labojumiem Ministru kabineta noteikumos, kas palīdzēs ātrāk īstenot nepieciešamās procedūras attiecībā uz iereibušajiem autovadītājiem. Viņš atzina, ka līdzšinējā kārtība bijusi neefektīva laika patēriņa ziņā, ne tik daudz finansiālā aspektā, lai gan varētu būt sagaidāms arī neliels naudas ietaupījums. J.Lūks pastāstīja, ka Valsts policija līdz šim visai bieži sastapusies ar autovadītāju atteikumiem veikt pārbaudi apturēšanas vietā, kas gan nav bijis saistīts ar pēdējos mēnešos aktuālajām raizēm inficēties ar jauno koronavīrusu. “Nē, bailes neizrāda, tikai savu reizi uzprasa, vai iekārta ir dezinficēta,” komentē Vidzemes patruļpolicijas priekšnieks. Iemutis, kuram autovadītājs reāli pieskaras, tiek personas klātbūtnē izņemts no sterila iepakojuma, bet iekārtas arī savas drošības dēļ policisti regulāri dezinficē. Pēc J.Lūka teiktā – lai gan alkohola koncentrācijas pārbaudi patruļpolicija nekādi nevar attālināti īstenot, tomēr jau sen pirms pandēmijas šis process ir izstrādāts maksimāli higiēniski, lai nepieļautu iespēju pārnest infekciju no viena autovadītāja citam. Tiesa, svētku vai vērienīgāku pasākumu laikā, kad bijis nepieciešams pārbaudīt lielu skaitu cilvēku, reibuma konstatēšanai iepriekš tika izmantota arī iekārta, kuras virzienā autovadītājam bija jāuzpūš. Pašreizējos apstākļos tas nekur netiek darīts.

J.Lūks uzskata, ka līdzšinējās situācijas, kādas izvērsušās Cēsu klīnikā vai Vidzemes slimnīcā, kad ārstu palīdzību gaida akūti pacienti, bet “policistiem nākas kavēt mediķus ar dzērājšoferi”, bijušas cilvēcīgi netaisnīgas. “Tagad vispār medicīnas personālam ir pilnīgi citas problēmas, par ko uztraukties,” piemetina J.Lūks, vēlreiz arī apliecinot, ka policistu rīcībā esošās mērierīces ir verificētas un absolūti precīzas.

Jautāts par iereibušo šoferu daudzumu ārkārtējās situācijas laikā, patruļpolicijas priekšnieks atzīst – satiksmes apjoms samazinājies, taču dzērājšoferi gan palikuši: “To nevar saukt par krasu pieaugumu, tomēr proporcionāli visiem notikumiem satiksmē iereibušo autovadītāju ir vairāk.” Viņš šo parādību nesaista ar alkohola tirdzniecību tīmeklī un ērto piegādi, bet gan daļā sabiedrības valdošo nomākto garastāvokli vai pat depresīvo noskaņojumu ieilgušās distancēšanās apstākļos.

Līdz šim, ja apturētais autovadītājs atteicās no pārbaudes ar policistu rīcībā esošo iekārtu, policijai bija pienākums nogādāt šo personu medicīnas iestādē un pēc tam vēl atvest atpakaļ. Tagad Administratīvo pārkāpumu kodekss par atteikšanos no pārbaudes notikuma vietā alkohola koncentrācijas noteikšanai, kā arī narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes noteikšanai paredz sodu velosipēda vai mopēda vadītājiem 170 eiro apmērā, bet visu citu transportlīdzekļu vadītājiem – administratīvo arestu no 10 līdz 15 diennaktīm, naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro, kā arī iespēju atņemt vadīšanas tiesības uz četriem gadiem. Turpmāk pārbaudei uz tuvāko ārstniecības iestādi vedīs tikai tos transportlīdzekļu vadītājus, kam testu alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā nav iespējams veikt uzreiz.