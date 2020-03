Profilakse bez panikas

Visuniversālākais līdzeklis. Rūpīga roku mazgāšana kā galvenais ierocis cīņā ar jebkura vīrusa izplatību, tostarp arī jauno “Covid-19”, tiek mācīts arī Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas otrās klases skolēniem. Foto: Marta Martinsone-Kaša Rūpīga roku mazgāšana kā galvenais ierocis cīņā ar jebkura vīrusa izplatību, tostarp arī jauno “Covid-19”, tiek mācīts arī Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas otrās klases skolēniem.

Visās skolās, arī mācību iestādēs, kas darbojas vēsturiskā Cēsu rajona robežās, ir saņemti un konsekventi tiek īstenoti profilaktiskie ieteikumi, kā rīkoties šajā laikā, kad pasauli satraukusi jaunā koronavīrusa “Covid 19” straujā izplatība.

“Druva” aptaujātajās izglītības iestādēs gan nemanīja satraukumu saistībā ar ziņu, ka arī Latvijā konstatēta viena šī vīrusa izraisītā saslimšana, taču pārliecinājās, ka skolās zina, kas jādara, lai pasargātu audzēkņus no iespējamas inficēšanās.

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola pagājušajā nedēļā saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas izplatīto informāciju, kā rīkoties, ja kāds no audzēkņiem pavadījis laiku Ķīnā, Dienvidkorejā, Itālijā vai Irānā. Skolas direktore Ravita Blaževica apstiprināja, ka līdz šim neviens skolas audzēknis nav bijis minētajās valstīs. Viena skolniece atgriezusies no Austrālijas, un pat šajā gadījumā iestādes medmāsa, meitenei un viņas vecākiem piekrītot, uzņēmusies divu nedēļu garumā viņu novērot. Skolniecei ik dienu tiek mērīta temperatūra un novērtēta pašsajūta. “Patlaban esam saņēmuši vien rekomendācijas un visi drošības pasākumi ir brīvprātīgi,” piebilda skolas direktore. Par roku mazgāšanu bērniem tiek papildus atgādināts un līdz gaidāmajām pavasara brīvdienām, apzinoties ģimeņu ceļojumu varbūtību, vēl tiks izsūtīta informācija arī vecākiem. Taču kopumā skolā ir mierīga gaisotne. “Mēs pat sākumskolā bērniem sākam mācīt kritiski vērtēt informāciju, kas līdz mums nonāk. Vienlaikus – pret vīrusiem izturamies ar respektu un ievērojot nepieciešamo piesardzību,” notiekošo pilsētas centra izglītības iestādē rezumē R.Blaževica.

Arī Cēsu 2.pamatskolas medicīnas māsa Vija Kroiča “Druvai” apliecināja – nedz no darbiniekiem, nedz audzēkņiem un viņu vecākiem īpašs satraukums nav izjusts. Šajā skolā jau saņemtas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas, kas nekavējoties pārsūtītas skolēnu ģimenēm. V.Kroiča ar pateicību norāda, ka ir redzams ģimeņu ieguldītais darbs. Bērni no tiesas aktīvāk domā gan par roku mazgāšanu, gan ir “apbruņojušies” ar saviem ieročiem – daudziem līdzi ir mitrās salvetes un speciālais dezinfekcijas līdzeklis rokām. Protams, arī izglītības iestāde šajā laikā izvietojusi papildu atgādinājumus skolēniem par biežāku roku mazgāšanu. Attiecībā uz rekomendācijām par audzēkņiem, kas atgriežas no ceļojumiem, V.Kroiča arī apstiprināja, ka tiek ievērots ieteikums, ka skolēniem, kas bijuši ceļojumā, pirms atgriešanās skolā jāapmeklē ģimenes ārsts un mācību iestādē jāuzrāda mediķa izziņa par veselības stāvokli. Šajā izglītības iestādē mācās arī ķīniešu izcelsmes skolniece, kura, likumsakarīgi, visa pasaulē notiekošā kontekstā viegli var kļūt par emocionālas izstumšanas upuri, vien­audžiem pārmēru norobežojoties no jebkāda kontakta. Tomēr skolas medmāsa apliecina, ka bērni turpina ierasto dzīves ritmu, komunicē un nav novērota biedru atstumšana.

Arī lauku apvidu izglītības iestādes ir informētas par veselības nozares karstāko aktualitāti un nepieciešamību pievērst uzmanību bērniem, kuri atgriežas no ceļojumiem. Vecpiebalgas vidusskolas sekretāre Sigita Upeniece apstiprināja, ka pagaidām tādu skolēnu neesot, bet vēl plānots apzināt, vai pavasara brīvdienās kādas ģimenes nedosies, piemēram, uz Itā­liju. Protams, skolēni biežāk mazgā rokas, bet skolā dežurējošā apkopēja cenšas biežāk aprūpēt koplietošanas telpas, kā arī telpas starpbrīžos tiek vairāk vēdinātas.

Ceturtdien uz Cēsu novada paš­valdību ir aicinātas arī visu izglītības iestāžu medmāsas, lai kopīgi izrunātu praktiskās nianses, kā organizēt profilaktiskos pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai.

“Druva” atgādina, ka pagājušās nedēļas sākumā tika apstiprināta pirmā saslimšana Latvijā ar jauno vīrusa paveidu “Covid-19”, to konstatējot kādai rīdziniecei, kura februāra nogalē ielidojusi no Minhenes, bet pirms tam ceļojusi vīrusa skartajā Itālijas reģionā. Valdība un atbildīgās institūcijas pret notiekošo un iespējamo slimības vilni Latvijā izturas nopietni. Otrdien Ministru kabinets lēma piešķirt Veselības ministrijai papildu 2,6 miljonus eiro vajadzībām, kas saistītas vien ar aizsardzības pasākumiem pret jaunā vīrusa izplatīšanos. Vienlaikus ik pa laikam publiskajā telpā izskan centieni mierināt sabiedrisko trauksmi, tostarp salīdzinot mirstības īpatsvaru no jaunā koronavīrusa ar letālajiem gripas gadījumiem, kas arī Latvijā bijis ne mazums, tomēr tādu spriedzi kā nezināmais neizraisa.