Profesionālā izglītība gūst popularitāti

Mūsdienīgs piedāvājums. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktors Arturs Sņegovičs (vidū) iepazīstina klātesošos ar jaunatvērtajā dienesta viesnīcā iekārtoto mūsdienīgo 3D printeru klasi. Foto: Jānis Gabrāns Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktors Arturs Sņegovičs (vidū) iepazīstina klātesošos ar jaunatvērtajā dienesta viesnīcā iekārtoto mūsdienīgo 3D printeru klasi.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā (VTDT) šajā mācību gadā mācības uzsāks 308 pirmā kursa audzēkņi, un kopumā tehnikumā mācīsies 840 jaunieši un jaunietes.

Tehnikuma direktors Ar­turs Sņegovičs ar uzņemšanas rezultātiem ir ļoti apmierināts: “Esam uzņēmuši audzēkņus visās mums paredzētajās 308 budžeta vietās. Vecākus uzņemšanas datus neesam pētījuši, bet, ņemot vērā audzēkņu kopskaitu, var droši teikt, ka pēdējos piecos gados tik daudz jauniešu tehnikumā nav bijis.”

Skaitļi rāda, ka profesionālā izglītība sāk atgūt popularitāti. Ja pērn tehnikumā tika uzņemti 250 jaunieši, šogad jau vairāk nekā 300. Uz jautājumu, vai profesionālā izglītība tiek vairāk novērtēta, vai VTDT kļuvis atpazīstams, direktors teic, ka situāciju ietekmē abi faktori: “Domāju, mūsu tehnikums pēdējos gados ir pamanīts, bet valsts tendences rāda, ka jaunieši kopā ar vecākiem arvien vairāk sāk novērtēt arī profesionālo izglītību kā lielu ieguldījumu nākotnē un sāk izvēlēties to. Arī citos tehnikumos budžeta vietas ir aizpildītas.”

Vispieprasītākās profesijas ir programmēšanas tehniķi un automehāniķi, katrā nokomplektētas divas grupas. Papildu audzēkņi uzņemti lauksaimniecības mehanizācijas tehniķu grupā, liela interese arī par pavāra profesiju. Jau rakstījām, ka šogad tika pieteiktas trīs jaunas programmas – arhitektūras tehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis un betonēšanas tehniķis -, bet, kā norāda direktors, jauniešu interese bijusi tikai par pirmo profesiju – arhitektūras tehniķis: “Mums bija jānokomplektē pus grupa, to arī sekmīgi esam paveikuši. Par abām pārējām intereses nebija, lai gan inženierkomunikāciju tehniķis darba tirgū ir pieprasīta profesija. No tās neatteiksimies, centīsimies jauniešiem vairāk skaidrot, kas tas ir, un varbūt interese radīsies.”

Iespējams, viens no iemesliem, kāpēc jaunieši vēlas mācīties VTDT, ir mācību un dzīves vide, kas kļūst arvien modernāka. Vakar beidzot svinīgi atklāja jauno dienesta viesnīcu Cēsīs. Būvnieki tehnikumam ēku nodeva jau pērnā gada nogalē, bet “Covid-19” pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ dienesta viesnīcu nedrīkstēja izmantot.

Viesnīcas atklāšanā tehnikuma direktors atzina, ka šis mācību iestādes dzīvē ir ļoti nozīmīgs brīdis, tagad izveidots vienots komplekss, kur labiekārtotā teritorijā Cēsu centrā piecu minūšu attālumā no stacijas un autoostas atrodas mācību un darbnīcu korpusi, kā arī mūsdienīgi aprīkota viesnīca.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Sandis Riekstiņš, sveicot direktoru ar ēkas atklāšanu, atzina, ka uz jaunajām kopmītnēm skatās ar skaudību: “Ja man, mācoties tehnikumā, būtu šāda dienesta viesnīca, es būtu laimīgs.”

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atgādināja, ka Valmieras ielas teritorija pēdējos desmit gados piedzīvojusi pārmaiņas. Cēsu 2.vidusskolas ēka pārtapa par Pilsētas vidusskolu, tad te ienāca Cēsu Profesionālā vidusskola, kas tagad apvienojusies ar Priekuļu tehnikumu, un izveidots Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums. J.Rozenbergs uzsvēra tehnikuma nozīmi novada attīstībā: “Ja pirms gadiem desmit uzņēmējiem vispirms interesēja, kāda ir infrastruktūra, tagad viņi ražotnes būvē tur, kur ir cilvēku resurss, un šis tehnikums to spēj nodrošināt!”

Valsts izglītības attīstības aģen­tūras direktora vietniece Elita Zondaka norādīja, ka kopumā projektā ieguldīti vairāk nekā trīs miljoni eiro, no kuriem aptuveni 2,5 miljoni eiro ieguldīti dienesta viesnīcas izveidē. Pārējā nauda izlietota mācību aprīkojumam, jaunas izglītības programmas izveidei.

Dienesta viesnīcā var dzīvot 128 jaunieši, direktors cer, ka visas vietas būs aizņemtas. Au­dzēkņi jaunās telpas sāks apdzīvot šodien, lai apmestos viesnīcā, vajadzīgs negatīvs “Covid-19” tests vai “Covid-19” sertifikāts. Numu­rā divas istabiņas, katra paredzēta diviem cilvēkiem. Audzēkņiem pieejamas labi aprīkotas virtuves, ir telpa, kurā ir vairākas veļas mazgājamās mašīnas. Pirmajā stāvā izveidota mūsdienīga 3D printeru klase ar vairākiem mazajiem un vienu lielo 3D printeri. Pirmajā stāvā arī atpūtas istaba ar mīkstajām mēbelēm, televizoru, kur vakaros jauniešiem pavadīt brīvo laiku.

Viesnīca tehnikumā nav vienīgais jaunums. Šajā mācību gadā topošos automehāniķus uzņems jaunais diagnostikas centrs. Ēka ekspluatācijā nodota vasarā, turpinās aprīkojuma uzstādīšana.

Jautāts par situāciju ar pasniedzējiem, direktors norāda, ka tie vajadzīgi gan vispārizglītojošos, gan profesionālajos priekšmetos, bet problēma ir visās profesionālajās mācību iestādēs. Taču tas neietekmēs mācību procesu, darbu tehnikumā sāks astoņi jauni pasniedzēji profesionālajos priekšmetos.

Kā visās izglītības iestādēs, arī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā mācības sāksies klātienē. Vakar notika audzēkņu testēšana, lai jau rīt Cēsīs un Priekuļos svinīgi sāktos jaunais mācību gads.