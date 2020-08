Probācijai piemērotākas telpas

Trīskārt nomērīts. Probācijas dienesta Cēsu nodaļas vadītājs Jānis Zārdiņš pateicībā par līdzšinējo sadarbību telpu atklāšanas lenti piedāvā pārgriezt trim svinīgā brīža viesiem: pēc novada mēra Jāņa Rozenberga (no labās) šis gods ticis telpu iznomātājam - SIA "Cēsu klēts" valdes priekšsēdētājam Gundaram Dilbam, pēc kura uz šo simbolisko žestu tika aicināts arī VPD vadītājs Mihails Papsujevičs.

Otrdien, 11.augustā, Cēsīs svinīgi atklātas Valsts probācijas dienesta (VPD) nodaļas jaunās telpas.

VPD Vidzemes reģiona struktūrvienības Cēsu nodaļa atrašanās vietu gan būtiski nav mainījusi – nu jau vairāk nekā gadu šīs institūcijas reģionālās nodaļas adrese bijusi Pļavas ielā 3a un, visticamāk, tā arī šeit paliks. Par jaunā nomas līguma ievērojamo termiņu – 12 gadi – svinīgā brīža viesus informēja dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs. Līdz šim VPD nodaļas birojs atradās ēkas otrajā stāvā, bet kopš vasaras sākuma probācijas darba vajadzībām, tajā skaitā arī probācijas uzraudzībai nozīmēto personu pieņemšanai, iekārtotas telpas pirmajā stāvā, turklāt ar atsevišķu ieeju. Kā “Druvai” pastāstīja Cēsu nodaļas vadītājs Jānis Zārdiņš, biroja telpu platība tikpat kā nav mainījusies, taču līdz ar iespēju pielāgot plānojumu probācijas speciālistu vajadzībām to pielietojums izdevies krietni racionālāks. Ievērojot paš­reiz spēkā esošās epidemioloģiskās drošības nosacījumus, uz svinīgo atklāšanu aicinātie viesi pa mazākām grupām divās kārtās tika izvesti nelielā iepazīšanās ekskursijā. Izrādot jaunās telpas, J.Zārdiņš atzina, ka ar jauno iekārtojumu “nošauti pat vairāk nekā divi zaķi”– paaugstināta drošība, nodrošināta konfidencialitāte, kā arī probācijas speciālistiem ikdienas darbs kļuvis ērtāks. Ir izveidotas divas īpašas kabīnes probācijas klientu pieņemšanai, kas ir piemērotāki apstākļi pārrunām ne tikai no darbinieka drošības viedokļa, bet arī atnākušajai personai vairo pārliecību par individuālu un nedalītu kontaktu ar speciālistu. Savukārt biroja darba vietas izdevies nodalīt no publiski pieejamās zonas.

Sveicēju loks svinīgajā pasākumā pārstāvēja VPD lokālās sadarbības iestādes, tajā skaitā paš­valdību un Valsts policijas iecirkņa vadību, Cēsu rajona prokuratūru, Vidzemes rajona tiesu Cēsīs, vietējo bāriņtiesu, kā arī jau ilggadējā sadarbībā iepazītos iznomātājus SIA “Cēsu klēts”. Uzrunās bija dzirdami ne tikai pateicības vārdi, bet arī sprēgāja ne viena vien humora dzirksts. Sanākušie četrdesmitgadnieki ar nostalģiskām atmiņām arī pieminēja probācijas dienesta jauno telpu vēsturiskos iemītniekus – kādreizējo naktsklubu -, ironiski atzīmējot, ka tā ir šo telpu attīstība pozitīvā virzienā. Sālsmaizē probācijas speciālistiem tika vismaz seši krāšņi istabas augi, to­starp divi naudas koki ar iestādes budžeta un turpmākās rocības izaugsmes vēlējumiem. Ar asprātīgu apsveikumu nāca arī Valsts policijas iecirkņa priekšnieks Aldis Pāže, jurģos J.Zārdiņam iedāvinot policijas simbolu – mīksto rotaļlietu Runci Rūdi, jo, kā zināms,pēc ticējumiem jaunā mājā pirmais būtu jālaiž kaķis.

Jauno telpu pielāgošana probācijas darba vajadzībām gan nav prasījusi ievērojamu summu. Ar iznomātājiem noslēgta vienošanās, ka VPD trīs gadu laikā izlīdzinātu maksājumu veidā segs telpu īpašnieku remontā ieguldītos gandrīz 2,2 tūkstošus eiro – par šo VPD “kreditēšanu” kā sociālu žestu sabiedrības labā kompleksa saimniekiem publiski pateicās arī dienesta galvenais priekšnieks M.Papsujevičs. J.Zārdiņš vēlāk “Druvai” paskaidroja – nama īpašnieku ieguldījums telpu iekārtošanā ir lielāks, taču pārējās izmaksas saistāmas arī ar pārējo nomnieku ērtībām un uzņēmuma ilgtermiņa interesēm, piemēram, atjaunotas novecojušās kondicionēšanas iekārtas, kuras, nenoliedzami, būs vajadzīgas arī tad, ja VPD kādreiz šīs telpas atstātu. Darbi šeit ritējuši visnotaļ raiti – telpu apzināšana, projektēšana un būvdarbi sākušies īsi pēc Jaungada un jau jūnija sākumā probācijas dienesta Cēsu nodaļa pārcēlusies uz jauno mītni. J.Zārdiņš arī droši teic – jaunās mājas ir iepazītas un apgūtas.