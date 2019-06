Priekuļu tehnikumam iecelts direktors

Pirmais foto. Pirmajā intervijā jaunieceltais tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs sēdās nevis pie darbgalda, bet nostājās pie skolas lielākajām vērtībām, kas izteiktas trīs karogos – Priekuļu tehnikuma, Latvijas valsts un Eiropas Savienības. Foto: Mairita Kaņepe Pirmajā intervijā jaunieceltais tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs sēdās nevis pie darbgalda, bet nostājās pie skolas lielākajām vērtībām, kas izteiktas trīs karogos – Priekuļu tehnikuma, Latvijas valsts un Eiropas Savienības.

Izglītības un zinātnes ministrijas iecelts, vakar Priekuļu tehnikumā pirmo darba dienu sāka direktors Artūrs Sņegovičs. Sabiedrībai

redzamākais pirmais viņam dotais uzdevums ir Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas pievienošana Priekuļu tehnikumam.

Ministrijas uzdevums – no 1. augusta darbs jāsāk Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam. Audzēkņu uzņemšana un mācības turpināsies abās vietās – Priekuļos un Cēsīs. Palielinātu slodzi iegūs daļa pedagogu, kuri savu priekšmetu pasniegs abās skolas atrašanās vietās.

Vakar jauniecelto direktoru Artūru Sņegoviču “Druva” satika brīdī, kad viņš bija iepazinies ar tehnikuma plašo kompleksu. Vislabāk 33 gadus sasniegušajam vīrietim bija pazīstams skolas stadions. Tajā viņš, Priekuļos dzīvodams, sportojis pamatskolas gados un arī vēlāk, kad mācījies Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā.

“Ja konkurss uz direktora vietu būtu citā Latvijas skolā, nevis Priekuļos, es nemaz nepieteiktos,” teic A. Sņegovičs, uzsverot, ka reizē ar darbu viņa mērķis bijis atgriezties dzimtajā pusē. Tieši te viņš vēlas pielietot ārzemēs un Latvijā iegūtās zināšanas, lai strādātu izglītības vadībā. Augstākā izglītība tieslietās, politikā un vēsturē iegūta Nīderlandē, bet darbs iepazīts Ogres tehnikumā, strādājot par “Iespējamās misijas” skolotāju.

Pēc tam strādāts valsts pārvaldē, turpinot studēt. “Tik tikko Latvijas Universitātē esmu ieguvis maģistra grādu izglītības zinātnē. Novirziens, kuru esmu apguvis, – līdervadība, izglītības jautājumi. Ceru, ka šīs zināšanas tūlīt varēšu izmantot. Mani ļoti interesē izglītības jautājumi, tajos visu laiku esmu bijis iesaistīts, kaut pēdējos gados izglītības iestādēs prakse nav bijusi.”

Konkursam uz direktora vietu pirmajā kārtā pretendenti aicināti iesniegt motivāciju un vīziju, kā Priekuļos strādās, otrā kārtā notikusi intervija plašā komisijā, Izglītības un zinātnes ministrijas, Priekuļu un Cēsu pašvaldības vadītāju klātbūtnē. “Viņus interesēja pirmie soļi, sākot darbu. Šodien ar kolēģiem skolā jau ieskicēju to pašu. Tā kā 1. augustā tehnikumam pievienos Cēsu skolu, kļūsim par Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu. Manā vadībā kolektīvā izrunāsim svarīgāko par vērtībām un tradīcijām, kas bijušas ne tikai pašos Priekuļos, arī jau iekļautajos Jāņmuižas un Ērgļu tehnikumos. Katrai skolai bijusi misija, kas iekļaujama šajā skolā, un tas ir izdarāms, bet ne jau manis uzspiests. Skolas kolektīvs, būdams vienots, to varēs sasniegt un turpmāk panākt augstus mērķus.”

Pirmajā darba dienā, atklājot daļu no vīzijas, kādu grib redzēt tehnikumu nākotnē, A. Sņegovičs saka: “Jāstiprina mācību programmas, jādomā par jaunām, kādu citur Latvijā nav. Tehnikumam atkal jāizaug līdz tūkstoš audzēkņiem. Kopā ar tehnikuma skolotājiem to vajadzētu panākt. No izaicinājumiem man nav bail. Jau piesakoties konkursā, man bija skaidrs, ka jaunajam direktoram darba gaitās to netrūks.”