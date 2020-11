Priekuļu novadā, bremzējot autobusam, krita pasažieris, kā rezultātā guva miesas bojājumus

10. novembrī pulksten 17:08 Priekuļu novadā, Veselavas pagastā uz autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), bremzējot maršruta autobusam, krita pasažieris, kā rezultātā guva miesas bojājumus. Nogādāts medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus, uzsākts administratīvais process.

Vakar, 10. novembrī, tika saņemta informācija par to, ka laika posmā no 6. novembra līdz 10. novembrim Cēsu novadā, Cēsīs, atskrūvējot degvielas bākas vāciņu, no automašīnas “Scania” bākas nozagti 300 litri dīzeļdegvielas. Policija skaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.