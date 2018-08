Startam gatava. Latvijas čempionātā rollerslēpošanā uz starta Cēsu Sporta skolas audzēkne Estere Volfa, kura klasiskajā solī izcīnīja čempiones titulu. Foto: Jānis Gabrāns Latvijas čempionātā rollerslēpošanā uz starta Cēsu Sporta skolas audzēkne Estere Volfa, kura klasiskajā solī izcīnīja čempiones titulu.

Pēc ilgākas pauzes Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona kompleksa “Priekuļi” trasē aizvadītas valsts mēroga sacensības. Tur notika Latvijas čempionāts roller­­slēpošanā, jāatzīmē, ka galvenā ini­ciatore šo sacensību norisei bija Cēsu Sporta skolas trenere Ilze Cekule.

Viņa stāsta, ka sacensības rīkot pamudinājuši vairāki iemesli: “Pirmkārt, sacensības nepieciešamas, pretējā gadījumā rodas lielas problēmas ar motivāciju. Tre­niņi ir viens, bet vajag arī sacensību atmosfēru, spriedzi. Otr­kārt, sapratu, ka nepieciešams atdzīvināt šo bāzi, jo vasarā tur sacensības varam sarīkot bez problēmām. Uzņēmāmies rīkošanu, un tagad var teikt, ka kopīgiem spēkiem viss izdevās godam, no dalībniekiem saņēmām ļoti labas atsauksmes. Paldies Mārtiņam Niklasam par iesaistīšanos sacensību rīkošanā, paldies Prie­kuļu novada pašvaldībai, kas atbalstīja tās finansiāli. Tagad var teikt, ka Priekuļu bāze atgriezusies sacensību apritē, lai arī pagaidām tikai vasarā, bet arī tas jau ir labi. Mūsu Sporta skolas audzēkņiem bija iespēja beidzot parādīt spēkus mājas trasē, un ieradās vecāki, atbalstītāji, kas ir ļoti svarīgi jaunajiem sportistiem.”

Sestdien bija sacensības klasiskajā, bet svētdien – brīvajā stilā. Otrajā dienā dalībnieku bija krietni vairāk, jo slidsolis ir iecienītāks nekā klasika, turklāt tie, kuri uzsvaru liek uz biatlonu, trenējas galvenokārt slidsolī.

Kopumā abās dienās uz starta stājās vairāk nekā 220 dalībnieku, viņu vidū arī Lietuvas un Krievijas jaunie sportisti, kuri uzrādīja labus rezultātus, iekļūstot labāko trijniekā. Par to viņi saņēma diplomus, piemiņas balvas, bet Latvijas čempionāta ieskaitē tika vērtēti tikai Latvijas sportisti. Tas ļāva pie godalgām tikt vairākiem mūsu valsts jaunajiem sportistiem, kuri kopējā rezultātu tabulā palika aiz labāko trijnieka.

Pirmajā dienā VE grupā bronzas medaļu izcīnīja Ivo Caune, bet SE grupā sudrabs Ingai Paškovskai.

V18 grupā Reinis Upens uzrādīja piekto laiku, bet, tā kā pirms viņa bija divi Krievijas un viens Lietuvas sportists, Latvijas čempionāta ieskaitē Reinim sudraba godalga. S16 grupā bronza Martai Priedei, sestais rezultāts Ievai Vaļskai, bet Latvijas ieskaitē viņa par vietu augstāk. V14 grupā sudraba medaļa Emīlam Zaķim. Ričards Lošins uzrādīja piekto laiku, Latvijas ieskaitē viņš ceturtais.

S14 grupā ļoti sīva cīņa par uzvaru, finišā Estere Volfa tikai par 1,1 sekundi pārspēja Ulriku Garisoni no sporta skolas “Arkādija” (Rīga). Trešajā vietā Marta Upmale. Sīva cīņa bija par nākamajām četrām vietām, kur sportistes finišēja 1,1 sekundes ietvaros. Sestā palika Elza Bleidele, par 0,1 sekundi atpaliekot no piektās vietas un par 0,8 no ceturtās.

V12 grupā ceturto rezultātu uzrādīja Henriks Šķēle, taču Latvijas čempionātā viņam bronzas medaļa. Līdzīga situācija S12 grupā, kur Stella Bleidele uzrādīja ceturto laiku, Latvijas čempionāta ieskaitē izcīnot bronzas godalgu.

Otrajā dienā intervāla starts brīvajā stilā, te konkurence krietni lielāka. VE grupā pārliecinoši uzvarēja Latvijas labākais slēpotājs Raimo Vīgants (Madona), bet sudraba godalga I. Caunem. SE grupā šoreiz nestartēja I. Paškovska, bet bez medaļām cēsnieki nepalika. Bronzas medaļa Kristai Razgalei, kura pirmajā dienā nestartēja. Pēc finiša viņa atzina, ka pirmajā dienā nav piedalījusies dažādu iemeslu dēļ, arī tāpēc, ka galvenokārt trenējas biatlonā, kur klasiskais solis nav nepieciešams: “Ar rezultātu esmu apmierināta, jo šīs bija pirmās sacensības šajā trasē ar “ātrajiem” rolleriem, atzīšos, man ir bailes nobraucienos, vienā no virāžām knapi ierakstījos, kas arī, iespējams, ietekmēja rezultātu. Ja justos drošāk, rezultāts noteikti būtu labāks.”

Lai arī mācību gadā dienas viņai rit Rīgā, Krista mācās RTU, sportiste cenšas atrast laiku regulāriem treniņiem, uzsvaru liekot tiešu uz biatlonu. Vasarā treniņu process vieglāk īstenojams, jo sporta bāze netālu no dzīvesvietas.

Vēl šajā SE grupā ceturtā Annija Sabule, piektā – Ilona Upena. V18 grupā sesto rezultātu uzrādīja Artis Zvaigznītis, bet Latvijas čempionātā bronzas medaļa. Trīs sekundes viņam zaudēja komandas biedrs Reinis Upens. V16 grupā sesto laiku uzrādīja Arvis Jekimovs, bet Latvijas ieskaitē viņš piektais. S16 grupā trešā Marta Priede, ceturtā Ieva Vaļska. V14 grupā sudraba godalga Emīlam Zaķim, piekto rezultātu Latvijas ieskaitē uzrādīja R. Lošins, sesto – Patriks Monahans. S14 grupā Latvijas ieskaitē piektā E. Bleidele, sestā – M. Upmale. Pirmās dienas uzvarētājai E. Volfai šoreiz tikai devītais rezultāts, kas bija astotais Latvijas ieskaitē.

V12 grupā ceturto laiku uzrādīja Ernests Jekimovs, Latvijas čempionātā viņam bronza. Tūlīt aiz viņa Emīls Freivalds, Rūdolfs Raudziņš un H. Šķēle. S12 grupā Latvijas čempionātā sudrabs S. Bleidelei, bronza – Ievai Riņķei. Tūlīt aiz viņām Amēlija Zaķe, Patrīcija Ozoliņa un Karlīna Šmite. Jāatzīmē, ka Ievai un Ernestam šīs bija pirmās valsts čempionāta godalgas.

Abās sacensību dienās uzreiz pēc Latvijas čempionāta starta bija iespēja sacensties tautas klases amatieriem S50 (5km) un V50 (10km) grupās par biedrības “Rollertour” gādātajām balvām.

I. Cekule uzteic otrās dienas noslēgumā slēpošanas – biatlona kluba “Cēsis” rīkotās šķēršļu joslas veiklības sacensības visjaunākajiem dalībniekiem, kuri cīnījās par uzņēmuma “Vinnis” balvām: “Iniciators šīm sacensībām bija Mārtiņš Niklass, sporta skolas trenere Inese Šķēle ar domubiedriem visu organizēja, un sacensības izdevās lieliski. Ir daudz jauno sportistu, kuriem svarīgi piedalīties sacensībās, lai uzturētu vēlmi trenēties. Šis bija lielisks noslēgums divu dienu rollerslēpošanas sacensībām.”

Šķēršļu joslas veiklības sacensībās V10 grupā uzvarēja R. Raudziņš, otrais H. Šķēle, 4. – Treviss Zazītis, sestais – Hugo Beķeris. S10 grupā viss goda pjedestāls Cēsu Sporta skolas audzēknēm: A. Zāle, K. Šmite, Izabella Ābola. Nākamajās vietā Estere Sukure, Alise Paulova, Rūta Židava.

Šīs nebūs vienīgās sacensības Priekuļu bāzē šajā vasarā. Pēc treneres I. Cekules iniciatīvas Priekuļu bāzē atgriežas arī biatlons, 8.un 9.septembrī tur notiks Baltijas čempionāts biatlonā A un B grupu jauniešiem, kā arī Lietuvas atklātais čempionāts.

Bet rollerslēpotājiem šīs nedēļas nogalē, 2. septembrī, Cēsīs, pie Sporta kompleksa Piebalgas ielā, notiks rollersprinta sacensības “CĒSIS – 2018”.