Prieku izteiks medaļās

Dzīvo zaļi! Tādu domu šoruden sabiedrībā iesējusi Valmieras pašvaldība un nu gaida, kas izaugs. Foto: no arhīva Tādu domu šoruden sabiedrībā iesējusi Valmieras pašvaldība un nu gaida, kas izaugs.

“Esam uz labklājību un dzīvesprieku virzīta pilsēta. Prieks par katru, kurš rūpējies par to! Mēs piedāvājam apsveikt labos darbus un atbalstu ar mūsu pilsētas – Valmieras -medaļu!” ar šādu vēstījumu klajā nākusi Valmieras dome.

Tā cer, ka valmierieši īsti pat­riotiskā garā šajā vēstījumā saskatīs jaunas iespējas. Ikviens valmierietis vai Valmieras draugs varēs iesaistīties pozitīvajā kampaņā, veidojot pilsētas labo tēlu. Tā, pašu veidots, radīsies jauns, cienīts, ar laiku tālu no pilsētas pazīstams Valmieras zīmols.

Alternatīva dzīvei lielpilsētā

Valmieras pašvaldība uzņēmumam “McCANN Riga” uzticēja radīt zīmi, tēlu, kas ar laiku varētu raisīt patīkamas asociācijas ar Valmieru – cilvēkiem un vēsturi, uzņēmumiem un kultūru, sportu, ar dabas klātbūtni pilsētā – Gauju un mežu. Pilsētas zīmola izstrādātājiem uzdots nākt ar tādu priekšlikumu, kas varētu patikt pilsētnieku vairākumam, iedzīvotājiem dodot iespēju savus iespaidus pateikt lakoniski un skaidri. Tā tapis zīmols, kas apliecina izaugsmi un sasniegumus, to, ka dabu pilsētā uztur kā vērtību.

Rīgas uzņēmuma pārstāvji, kuriem ir laba pieredze zīmolu veidošanā, ķērušies pie darba Vidzemes lielākajā pilsētā ar visvairāk uzņēmumiem, kas koncentrēti vienuviet, ilgāku laiku uzturējās pilsētā, iepazinās ar pilsētniekiem.

Kādi bijuši viesu spilgtākie iespaidi? Pirmkārt, valmieriešu pat­riotisms un latviskums, otrkārt, tas, ka pilsēta ir zaļa. No lidmašīnas veroties, viņiem radies iespaids, ka pilsēta ir mežs ar atsevišķām salām, kas apbūvētas. Šim “mežam” cauri plūst Gauja, pilsētas teritorijā metot zilu loku, kas atgādina dabas veidotu pušķi. Skatījums no putna lidojuma atgādina, ka daba šai vietā veidojusi savu skaistu rotu. Kāpēc lai tādu rotu nenovērtētu paši pilsētnieki?

Pilsēta ar cilvēkiem, ar uzņēmumiem, kas nodrošina darbu un labklājību, ir dabas un kultūras klātbūtne, kas padara dzīvi harmoniskāku. Dzīve kā lielpilsētā – stabila un mērķtiecīga, moderna un progresīva. Tā noskaņots bijis vai katrs rīdzinieku sastaptais valmierietis.

Paši prot novērtēt

Zīmola veidošanas gaitā veiktā pilsētnieku aptauja liecinājusi, ka iedzīvotāji ir patriotiski noskaņoti. Tas izpaužas arī gatavībā nākt ar saviem ierosinājumiem par pilsētā vēl darāmajiem darbiem. Sekot līdzi pilsētas dzīvei tagad ir jauna iespēja, apsveicot labos darbus ar izaugsmes medaļu V burta formā. Pašvaldība iecerējusi izgatavot Valmieras medaļas, piespraudes. Par Valmieras krāsām joprojām paliek upes zilā un saules dzeltenā, klāt nākusi zaļā krāsa – liepas vai piparmētru lapu nokrāsās. Valmierieši medaļas varēs gan kolekcionēt, gan dāvāt citiem .

Izaugsmes medaļa

Profesionāļi no Rīgas, Val­mie­ras pašvaldībai piedāvājot jaunu simbolu – Valmieras izaugsmes medaļu -, nav kļūdījušies. Iz­au­gušas divas paaudzes, kuras medaļu dāvināšanu nesaista ar padomju gadiem, kad to došana bija padarīta par ideoloģijas rīku. Pirmie Valmierā, kas dizaina māks­linieku priekšlikumu Val­mieras atpazīstamību veidot caur cilvēku darba novērtējumu ar izaugsmes medaļu slavējuši, pilsētas pirmā burta veidu medaļā atzīstot par labu esam. Katra cilvēka izaugsme un sasniegumi ir pilsētas sasniegumi – ar to ir vērts lepoties. Ikviens valmierietis vai pilsētas draugs ar darbu veido pilsētā labklājību.

“Tu, centīgais un gudrais valmierieti, esi pilsētai piederīgs un vajadzīgs, esi pilsētas izaugsmes veicinātājs” – šādas sajūtas pirmie, kuri atsaukušies jaunajai idejai par lokālpatriotisma veicināšanu, jau izbauda. Ienākot Cē­­su ielas namā, kur strādā Val­mieras pilsētas un Vidzemes Augstskolas bibliotēka, foajē redzams jauns foto stends. Val­mie­rieši foto stendā aicināti ienākt, lai fotografētos Valmieras izaugsmes medaļas palielinātajā zīmējumā. Priekā un aizrautībā tapušos portretus tālāk var izplatīt sociālajos tīklos, palepojoties ar valmierieša statusu.

Dzīvo zaļi!

Jauneklīgai pilsētai piestāv atraktivitāte. Uz mācībām augst­skolā ieplūst studenti, taču daudz vairāk valmieriešu dodas, lai strādātu.

Valmieras ražojumi arvien vairāk nonāk pasaules tirgos. Peļņa veicina attīstību ne tikai uzņēmumiem, arī pilsētai.

“Valmieru nav iespējams raksturot, izceļot tikai vienu vai pāris jomu, jo tad daudz kas būtisks paliktu nepateikts,” tā secinājis zīmolu izstrādāšanas aģentūras vadītājs un galvenais stratēģis Kristaps Siliņš. Viņš piedāvā valmieriešiem par sevi un savu pilsētu biežāk teikt vārdus: “Dzīvo zaļi!” Tā asprātīgi var norādīt uz vairākām pilsētas iezīmēm – darbīgumu un labklājību, dzīvesprieku un dabas klātbūtni. Katra no šīm kvalitātēm uzskatāma par svarīgu vērtību.

“Pie mums, Valmierā, ir labi,” par to aicināti aizdomāties un novērtēt ne tikai paši pilsētnieki, bet arī tie, kurus ieinteresējusi Valmiera. “Katram pilsētniekam ir, ko izcelt. Mēs atradām veidu, kā to darīt. Tad arī nostiprināsies tādi priekšstati kā, piemēram, – Valmierā ir labi strādāt vai mācīties, tātad arī dzīvot,” saka K. Siliņš.

Esam jau lepojušies

Teiciens “Dzīvo zaļi!” raisa asociāciju ar labklājību, medaļa – izaugsmes simbols – raisa domas, ka viens, otrs, trešais padarītais darbs, no jauna iecerētie tikai vairos uzticību un piederību Val­mierai. “Esam jau lepojušies – ar veiksmīgiem uzņēmējiem, ar olimpisko spēļu zelta medaļnieku Māri Štrombergu. Bet katrs cilvēks dara labu pilsētai,” stāsta Kristīne Melece, Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja pašvaldībā. “Cilvēks uzcep pankūkas, izplatot patīkamas un rosību pilnas smaržas, uzada cimdus un padalās ar tiem, pilsētnieks iet pa ielu un paceļ ieraudzītu papīru. Tas viss veido pilsētas dzīvi, attieksmi pret Valmieru,” bilst K. Melece.

Paies laiks, un tas rādīs, cik lielā mērā valmierieši pieņems un lietos jaunizveidoto Valmieras zīmolu. 1690 cilvēki piektdien noskatījās tiešraidi no Valmieras bibliotēkas, kurā plašākai sabiedrībai pirmo reizi stāstīja par jauno zīmolu. No skatītājiem 94,8 procenti teica “jā” idejai, kā zīmolu popularizēt, lepoties ar pilsētu un paslavēt pilsētniekus par labiem darbiem.