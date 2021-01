Pret “Covid-19” vakcinēti pirmie medicīnas darbinieki

PIRMĀ VAKCĪNA PRET “COVID-19”. Pirmo vakcīnu Vidzemes slimnīcā saņēma vecākā radiogrāfere Agnese Ivane (vidū). Procedūru kabinetā vakcinēšanu veic kabineta māsas Daina Bergmane (no kreisās) un Zenta Auziņa. Foto: publicitātes Pirmo vakcīnu Vidzemes slimnīcā saņēma vecākā radiogrāfere Agnese Ivane (vidū). Procedūru kabinetā vakcinēšanu veic kabineta māsas Daina Bergmane (no kreisās) un Zenta Auziņa.

Vakar Vidzemes slimnīcā, vienā no desmit Latvijasslimnīcās izveidotajiem procedūru kabinetiem, sākās brīvprātīga ārstniecības personu vakcinēšana pret “Covid-19”.

Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs par to ir gandarīts: “Vakcinācija – tas ir ceļš un iespēja ātrāk atgriezties normalitātē, pēc kuras ilgojas gan mediķi, gan mūsu pacienti un jebkurš iedzīvotājs Latvijā un citviet pasaulē. Atzinīgi novērtēju darbinieku atsaucību un aktivitāti, piesakoties vakcinācijai. Kurš gan cits to darītu ar tādu izpratni, ja ne mediķi? Katru dienu viņi strādā pirmajās rindās cīņā ar infekciju un redz tās izraisītās sekas, arī paši diemžēl inficējas un slimo.” Slimnīcas vadītājs aicina uzticēties zinātnieku izstrādātajām vakcīnām, nebaidīties un nešaubīties par to drošumu un efektivitāti, tāpēc arī pats vakar vakcinējās.

Bet pirmo vakcīnu vakar pulksten 13 Vidzemes slimnīcā saņēma slimnīcas vecākā radiogrāfere Agnese Ivane, kura diendienā veic arī radioloģiskos izmeklējumus “Covid-19” inficēto pacientu nodaļās, pieredzējusi kolēģu inficēšanos, tāpēc vakcināciju uztver kā iespēju, kas jāizmanto, lai pati un kolēģi būtu veseli un varētu palīdzēt pacientiem.

Vidzemes slimnīcā piegādātas vakcīnas 55 cilvēkiem, kas tiks izlietotas trīs dienās. Vakcinācijai pieteikušies jau gandrīz 300 darbinieki, galvenokārt medicīnas personāls. Slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila skaidroja, ka ir sagatavots vakcinācijas plāns un darbiniekiem tiek paziņots, kurā dienā un cikos viņiem jāierodas uz procedūru. Primāri vakcīnu saņems tie ārstniecības un aprūpes darbinieki, kuri strādā ar “Covid-19” pacientiem, un tie, kuriem ir vislielākā saskare ar inficētiem vai potenciāli inficētiem pacientiem: “Covid-19” pacientu nodaļās strādājošie, Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā un Diagnostiskās radioloģijas nodaļā nodarbinātie. Nākamie varēs vakcinēties citu slimnīcas nodaļu un struktūrvienību darbinieki.

Vakcīnu “Comirnaty” ražo farmācijas uzņēmumi “Pfizer” un “BioNTech”, īsi pirms Ziemas­svētkiem Eiropas Zāļu aģentūra rekomendēja Eiropas Komisijai apstiprināt šo vakcīnu izmantošanai Eiropas Savienībā (ES), un Eiropas Komisija apstiprināja vakcīnas izmantošanu ES. Pirmās 9750 vakcīnas Latvijā tika nogādātas 26. decembra rītā, ar tām kopumā tiks nodrošināti 4875 veselības aprūpes darbinieki, jo viena cilvēka vakcinēšanai nepieciešamas divas devas. Jau janvāra sākumā Latvija saņems nākamo vakcīnu partiju.

Pēc “Covid-19” pacientu ārstējošo darbinieku, NMPD darbinieku vakcinēšanas vakcinēties būs iespējams arī veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem, ilgstošās sociālās aprūpes centru klientiem un darbiniekiem, kā arī personām, kuras sasniegušas 60 gadu vecumu. Vasaras vidū šī iespēja būs cilvēkiem, kuri ir jaunāki par 65 gadiem un slimo ar hroniskām saslimšanām, bet jūlijā – Latvijas operatīvo dienestu un izglītības iestāžu darbiniekiem, ieslodzījuma vietu personālam un cietumniekiem, kā arī pēcāk ikvienam Latvijas iedzīvotājam.