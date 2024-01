Preču zīme sāk savu ceļu

Pirmie. Uz svinīgu preču zīmes “Radīts Cēsu novadā” saņemšanu pie novada domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga (no labās) ieradās Inese Romka ("Cēsu Teātris"), Vineta Žamoidika un Alla Oldermane – Vadzinska ("Vinetas un Allas kārumlāde"), Jānis Melbārdis (“Zelta krogs”), Nata Bramberga (ZS “Indrāni”), kinoloģe Liene Zariņa. Foto: no albuma Uz svinīgu preču zīmes “Radīts Cēsu novadā” saņemšanu pie novada domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga (no labās) ieradās Inese Romka ("Cēsu Teātris"), Vineta Žamoidika un Alla Oldermane – Vadzinska ("Vinetas un Allas kārumlāde"), Jānis Melbārdis (“Zelta krogs”), Nata Bramberga (ZS “Indrāni”), kinoloģe Liene Zariņa.

Svinīgā atmosfērā pasniegtas pirmās “Radīts Cēsu novadā” preču zīmes lietošanas tiesības.

Pirmos, kuri bija pieteikušies zīmes saņemšanai, uzņēma novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, pasniedzot apliecinājumu un simbolisku preču zīmes veidolu. Tika pārrunāts zīmes saņēmēja piedāvājums, preču zīmes izmantošanas iespējas, citas aktualitātes.

Preču zīmes mērķis ir vairot novada uzņēmēju konkurētspēju, rosinot patērētāju izdarīt izvēli par labu Cēsu novadā ražotajiem produktiem un piedāvātajiem pakalpojumiem. Pirmajā uzsaukumā pieteikumu nebija daudz, apliecinājumu saņēma SIA “Vinetas un Allas Kārumlāde”, Z/S “Indrāni” no Skujenes pagasta, biedrība “Zelta krogs” no Jaunpiebalgas, kinoloģe Liene Zariņa no Drabešu pagasta, biedrība “Cēsu Teātris”, uzņēmums “Ieber.lv”.

Pašvaldības Attīstības pārvaldes uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja Ilze Bībere, jautāta, kāpēc interesentu tik maz, skaidro, ka līdz šim mājaslapā tikai vienreiz bijusi informācija par šo preču zīmi: “Apzināti nebijām izvērsuši plašāku kampaņu, gaidījām akceptu no Patentu valdes. Tagad ir apliecinājums, ka preču zīme “Radīts Cēsu novadā” ir reģistrēta, varēsim plašāk aicināt uzņēmējus pieteikties. Mājaslapā informācija ir atrodama, bet ir skaidrs, ka par to vairāk jāinformē, jāuzrunā uzņēmēji, ražotāji un pakalpojumu sniedzēji.”

Pieteikties preču zīmes lietošanai var ikviens saimnieciskās darbības veicējs, kuram vismaz viena ar produktu vai pakalpojumu saistītā ražošanas vai sniegšanas vieta atrodas Cēsu novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldībā norāda, ka pirms apliecinājuma izsniegšanas tiek izvērtēts, vai saimnieciskās darbības veicējs gādājis, lai produkts vai pakalpojums atbilst normatīvo aktu prasībām par kvalitāti vai drošību, un saņemtas speciālās atļaujas (licences), ja tādas nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

“Pirmie preču zīmes saņēmēji rāda, ka tai pieteikties var visdažādāko nozaru pārstāvji, arī uzņēmēji, biedrības. Saņēmēju vidū gan pārtikas ražotāji, gan slēpošanas trašu veidotāji no Jaun­piebalgas, arī Cēsu Teātris. Prieks, ka šo preču zīmi vēlas likt ne tikai uz produktiem, bet izmantot arī mārketinga materiālos, piemēram, uz teātra afišām. Tas var iedrošināt arī citus skatīties uz to plašāk, jo šis ir stāsts par piederību novadam,” saka I. Bībere.

Saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības preču zīmi izvietot uz sava produkta, tā iepakojuma, etiķetes, uzlīmes, kā arī savos mārketinga un reklāmas materi­ālos, pircējam vai pakalpojuma saņēmējam ļaujot atpazīt novada ražojumus vai sniegtos pakalpojumus.